Con la pandemia cresce la voglia di sicurezza sociale

Alex Rees-Jones Professore Associato di Business Economics e Public Policy (BEPP) a Wharton e Faculty Research Fellow al National Bureau of Economic Research. Ha completato i suoi studi universitari e il suo dottorato di ricerca in economia presso la Cornell University, dove ha anche lavorato come professore associato prima del suo periodo a BEPP. Alex si occupa di economia comportamentale, concentrandosi sul design delle politiche quando gli individui rispondono agli incentivi in modo distorto. Le applicazioni di questo lavoro includono i sistemi fiscali, i meccanismi di assegnazione scolastica e i contratti di incentivazione, portando il Professor Rees-Jones a lavorare regolarmente con i professionisti sulla valutazione e l'ottimizzazione delle politiche che progettano.

John D'Attoma Assistant Professor di scienze politiche presso l’University of Exeter - Business School e ricercatore affiliato al Tax Administration Research Centre (TARC). La sua ricerca si colloca nel campo dell'economia politica comparata e indaga il variegato rapporto tra i cittadini ei loro stati. Più recentemente, si è concentrato sulla tassazione e sul comportamento fiscale in Europa e in America.

Amedeo Piolatto Ramon y Cajal Fellow all’Univ. Autonoma di Barcellona (UAB) ed affiliato a Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), Barcelona Institute of Economics (IEB) e MOVE. Amedeo si è dottorato in economia alla Toulouse School of Economics (2008) e all’università Bicocca (2009). Precedentemente, ha ottenuto la laurea in economia e commercio all’università di Torino (2002) ed il master in economia all’università Bocconi (2003). Amedeo si è interessato principalmente all'interdipendenza simultanea tra aziende, policy maker e votanti/consumatori. Nella sua ricerca combina strumenti e copre temi tipici dell'economia pubblica, dell'economia politica, delle scienze politiche e dell'organizzazione industriale. La sua attuale ricerca comprende tre linee principali: una relativa all'economia politica del federalismo, un'altra sui diversi aspetti dell'economia pubblica e delle politiche fiscali e, infine, una sugli aspetti di economia industriale legati alle nuove tecnologie.

Luca Salvadori Post-Doctoral Research Fellow al Tax Administration Research Centre (TARC), University of Exeter - Business School e ricercatore affiliato al Barcelona Institute of Economics (IEB). Precedentemente ha ricoperto diverse posizioni alla Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), Università Autonoma di Barcellona (UAB), IEB e Università Bocconi. Dopo gli studi all’Università Bocconi, Luca si è dottorato in economia (cum laude) alla School of Economics dell’Università di Barcellona. I suoi principali interessi di ricerca si rivolgono all’economia pubblica e in particolare riguardano l'economia della tassazione, l'analisi dei sistemi tributari e delle politiche di amministrazione fiscale, l’economia politica del federalismo, e la microeconomia applicata.

