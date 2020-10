PagoPa, un portale a carico del contribuente

Concentrare i pagamenti alla pubblica amministrazione su PagoPa comporta molti vantaggi. Ma c’è il rischio di scaricare sugli utenti il costo della riscossione. Trasformare la piattaforma in un vero e proprio esattore unico potrebbe risolvere i problemi.

Finisce l’epoca delle esattorie

Dal 30 giugno 2020 le amministrazioni pubbliche sono obbligate a servirsi della piattaforma PagoPa per quasi tutte le riscossioni; lo stesso vale per i “prestatori di servizi di pagamento” (Psp, ossia: poste, banche, Sisal, Lottomatica, Paypal, Satispay, supermercati e altri ancora) che provvedevano a raccogliere le entrate per conto delle singole amministrazioni. Lo stabilisce l’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 217/2017, che innova e integra (almeno per la seconda volta) il Codice dell’amministrazione digitale del 2005.

Sembrerebbe una innovazione significativa, che spazza via definitivamente ciò che rimaneva del sistema delle esattorie, fonte di inefficienze e perfino corruzione. Rappresenta un passo verso una amministrazione pubblica completamente digitale, che ci avvicina alle buone pratiche diffuse in molti paesi, in cui autorizzazioni, corrispondenza, crediti e debiti della Pa possono essere gestiti comodamente da un pc o uno smartphone, laddove la connessione internet sia abbastanza stabile e veloce. Come molte altre innovazioni, anche questa viene dall’applicazione di una direttiva europea, la “Payment Service Directive 2” (Psd2), che integra banche e sistemi di pagamento elettronici, con vari vantaggi per gli utenti e parecchi problemi di privacy e sicurezza.

Gli svantaggi per gli utenti

Per il momento, i contribuenti vedono soprattutto gli svantaggi del nuovo sistema. Per gestire la piattaforma è stata creata una apposita società che, oltre a riscuotere un canone dalle amministrazioni pubbliche, lascia a carico dei contribuenti i costi previsti dal canale di pagamento prescelto. I costi variano da zero (per esempio per pagamenti inferiori a 10 euro tramite Satispay) fino a 2-3 euro a “bollettino” per molti Psp. Per pagamenti unitari dell’ordine di un centinaio di euro, il costo può dunque rappresentare una “addizionale” dell’1-2 per cento sull’importo originale. Oltretutto, si tratta di una sovraimposta fortemente regressiva, poiché generalmente i Psp applicano la stessa commissione su bollettini di qualsiasi importo (a parte la lodevole eccezione di Satispay).

Per chi utilizzava gli strumenti di pagamento tradizionali cambia poco, perché si era già rassegnato a pagare un obolo a poste, banche e altri centri di riscossione. Chi invece utilizzava l’addebito diretto a costo zero sul proprio conto corrente, “aprendolo” alle richieste delle Pa in anticipo rispetto a quanto previsto dalla Psd2, si è visto precludere questo canale e ora si trova a pagare, oltre al dovuto, anche gli oneri di riscossione che prima erano sostenuti implicitamente dalla Pa. Come se non bastasse, la piattaforma PagoPa non prevede ancora un addebito automatico, che pure è contemplato dalla Psd2, con il rischio di ritardi sanzionati da more e penali. Il nuovo sistema sembra dunque penalizzare i contribuenti più fedeli e puntuali e, tra questi, proprio quelli tenuti a pagamenti più modesti perché hanno reddito, consumi e patrimonio minori. L’aggravio complessivo per i contribuenti sarà di poco meno di 40 milioni di euro l’anno, pur considerando una commissione di appena un euro sulle due rate della Tari e ipotizzando che soltanto per un quarto dei 74,3 milioni di immobili censiti in Italia si facesse prima ricorso all’addebito in banca.

Trasformare PagoPa in un acquirente unico

La neonata società PagoPa, nelle sue Faq si dilunga a spiegare che le commissioni pagate da chi aveva un addebito bancario sono solo una partita di giro, che verrà più che compensata dai minori costi sopportati della Pa (i quali si traducono a loro volta in minori imposte e più servizi) e dalla concorrenza tra le banche, che farà diminuire le commissioni. Questa giustificazione non richiesta dà adito a parecchie critiche. La prima è che non tiene conto del tempo perso dal contribuente per eseguire ogni volta i pagamenti che finora erano effettuati automaticamente dalla propria banca in modo puntuale ed esattamente nel giorno di scadenza, ossia senza inutili perdite di liquidità e rischi di sanzioni. La seconda perplessità riguarda l’effettiva riduzione delle imposte in misura corrispondente ai risparmi conseguiti dalle amministrazioni. Al massimo, i risparmi saranno distribuiti su tutti i contribuenti e non solo su quelli tenuti al pagamento di specifiche imposte e tariffe tramite PagoPa.

Tuttavia, la critica più rilevante alle tesi della società PagoPa è che i prestatori di servizi di pagamento avranno pochi incentivi a ridurre le proprie commissioni, perché si troveranno a operare in un mercato di pochi fornitori e moltissimi utenti non coalizzati tra loro. In queste condizioni, la teoria economica e l’esperienza storica suggeriscono che gli oligopolisti si accordano tra loro ai danni dei clienti. Un possibile rimedio è la pubblicazione delle condizioni praticate dai diversi Psp, in modo da mettere il contribuente nelle condizioni di scegliere quello più a buon mercato. Ad esempio, una soluzione simile è stata adottata con successo dal ministero dello Sviluppo economico, che pubblica i prezzi dei carburanti praticati nei singoli punti vendita sul sito e dai numerosi siti che confrontano tariffe assicurative, servizi telefonici ed energia. Anche con questo espediente, resta però il rischio che i Psp propongano “pacchetti” di servizi, nei quali PagoPa è solo un prodotto civetta. Per il momento, è previsto una sorta di unbundling per le sole carte di credito, poiché la piattaforma promette di individuare automaticamente il Psp più conveniente (Faq A17-A18), ma solo se l’amministrazione creditrice accetta questa forma di pagamento e senza escludere costi imposti dai gestori delle carte. Come osservato in passato dall’Antitrust, è anche possibile che la pubblicazione dei prezzi faciliti la collusione, sebbene sia un rischio piuttosto remoto, visti i tanti mezzi di comunicazione a disposizione dei Psp per concordare commissioni livellate verso l’alto.

Una soluzione più radicale sarebbe la trasformazione di PagoPa in un vero e proprio “acquirente unico”, come quello che esiste già per energia elettrica e gas: da un lato, fornisce gratuitamente i servizi di riscossione alla Pa e, dall’altro, può contrattare da una posizione di forza le condizioni per utenti e contribuenti offerte dai diversi Psp. Non sembra tuttavia che sia l’orientamento scelto dal legislatore e la stessa società PagoPa dichiara che “non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire […] i pagamenti verso la pubblica amministrazione”, ovvero si accontenta di rimanere un portale a carico del contribuente.