Didattica integrata: gli strumenti per farla funzionare

Garantire a tutti gli studenti l’accesso alle tecnologie, formare gli insegnanti e attrezzare in modo adeguato le scuole: sono le tre azioni indispensabili per evitare che la didattica digitale integrata allarghi i divari negli apprendimenti.

I divari che separano gli studenti italiani

Il Piano scuola 2020-2021 prevede la possibilità che, a settembre, le scuole secondarie di secondo grado attivino la cosiddetta didattica digitale integrata, ossia che alternino insegnamento a distanza e in presenza. L’idea è che gli studenti delle superiori siano, rispetto a bambini e ragazzini, più capaci di districarsi tra i due tipi di didattica.

Ma è proprio a questo livello scolastico che il gap negli apprendimenti sulla base dell’accesso alle tecnologie digitali è più pronunciato. La didattica mista non è di per sé un male, anzi, ma servono una buona pianificazione e misure efficaci su più livelli per evitare che i divari si amplino ulteriormente.

Già prima dell’esplosione della pandemia di Covid-19, i quindicenni europei senza accesso alle tecnologie digitali mostravano competenze inferiori rispetto ai loro coetanei che a tali tecnologie potevano accedere (figura 1). Non si tratta di una relazione di tipo causale – in letteratura, peraltro, l’esistenza di un nesso causa-effetto tra tecnologie e apprendimenti è ampiamente discusso – ma costituisce comunque un dato rilevante, poiché segnala che gli studenti con limitato accesso alle tecnologie sono un segmento particolarmente vulnerabile nel momento in cui la didattica viene svolta a distanza.

In Italia il gap ammonta a 56 punti. Per avere un’idea dell’ampiezza della differenza, basti pensare che gli studenti italiani con un personal computer connesso a Internet hanno competenze identiche alla media di tutti gli studenti francesi (495), mentre quelli senza accesso alle tecnologie hanno competenze inferiori (438) alla media dei quindicenni bulgari (penultimo paese Ue).

Nel nostro paese il divario negli apprendimenti tra studenti con e senza accesso alle tecnologie si riscontra sia nelle scuole primarie sia nelle scuole secondarie (figura 2). Ma in queste ultime, è più del doppio.

Il digital divide non è uniformemente distribuito nel paese. Gli studenti del Sud mostrano livelli di accesso alle tecnologie digitali inferiori rispetto ai loro coetanei del Centro e del Nord (figura 3).

I ragazzi con limitato accesso alle tecnologie digitali provengono più frequentemente da contesti socioeconomici svantaggiati. Tra i ragazzi con entrambi i genitori non laureati, il rischio di non avere accesso alle tecnologie è 1,4 volte superiore a quello dei loro coetanei con almeno un genitore laureato. Il digital divide sulla base del background migratorio familiare è ancora più pronunciato: i figli di immigrati hanno un rischio due volte superiore a quello dei loro coetanei nativi.

Cosa fare?

Per evitare che la didattica integrata finisca per allargare i divari negli apprendimenti è necessario intervenire su tre fattori.