Torna l’inflazione?

Bio dell'autore

Luca Giustozzi Lavora a Bruxelles per l’EEAS, il Servizio per l'Azione Esterna dell'Unione Europea. In precedenza ha lavorato presso l'Agenzia Spaziale Europea e per la società di consulenza e ricerca economica Ecorys. Si è laureato in “MSc Economics and Social Sciences” all'università Bocconi finanziato dal programma Graduate Merit Award e in “Economia e Management” presso la LUISS. Ha frequentato durante gli studi l’Aalto University in Finlandia e l’Universidad Catolica in Cile.

Paolo Rizzo Lavora per la Commissione Europea presso la Direzione Generale per l'Occupazione, gli Affari Sociali e l'Inclusione. Laureato in “MSc Economics” presso la Tilburg University e in “MSc General Management” presso la LUISS. Ha studiato anche in Austria presso la Wirtschaftsuniversität e in Spagna all'università DEUSTO. Precedentemente ha lavorato nelle favelas argentine per conto di Caritas Italia e in Perù per una ONG locale. Scrive regolarmente di economia per stampa specializzata argentina.

