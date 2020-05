I ragazzi italiani bocciati in finanza

Dai risultati dei test Pisa 2018 sull’alfabetizzazione finanziaria emerge che i giovani italiani non conoscono il linguaggio del denaro. Del resto, sono scarse le loro performance in matematica e nella comprensione del testo.

I risultati dei test Pisa

Per alfabetizzazione finanziaria si intendono tutte quelle conoscenze e competenze che servono a prendere decisioni consapevoli e informate per quanto riguarda la gestione del denaro. L’Ocse, di recente, ha pubblicato i risultati ottenuti dai quindicenni ai test Pisa 2018 in financial literacy. Alla rilevazione hanno partecipato 13 paesi Ocse e 7 paesi partner. Complessivamente, hanno sostenuto il test circa 117 mila studenti, rappresentativi di 13,5 milioni di ragazzi.

Il punteggio medio ottenuto dall’Italia è stato 476 punti, inferiore a quello della media Ocse di 505. Fra i paesi partecipanti il punteggio più elevato è stato raggiunto dall’Estonia, seguita da Finlandia e Canada. L’ultima della classe è invece l’Indonesia, che non è riuscita a superare quota 400 punti.

L’Ocse suddivide le competenze finanziarie in cinque livelli: da 1 (il più basso) a 5. In Italia il 20,9 per cento degli studenti non raggiunge le abilità finanziarie minime (identificate dal livello 2) e solo il 4,5 per cento dei quindicenni può vantare il livello di competenza più elevato, contro un media Ocse rispettivamente del 14,7 per cento e del 10,5 per cento.

I risultati sull’educazione finanziaria sono strettamente legati alle competenze in matematica e lettura. In media, nei paesi esaminati, la correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e prestazioni in matematica è stata dello 0,87 e quella tra competenze economico-finanziarie e risultati in lettura è stata dello 0,83. Ciò significa che i più bravi in matematica e lettura hanno anche performance migliori in economia e finanza. Sebbene un miglioramento del sistema educativo nel suo complesso possa consentire di accrescere le capacità dei giovani di comprendere i problemi finanziari, appare cruciale predisporre anche interventi di policy indirizzati a sviluppare specificatamente le competenze economico-finanziarie, dato che, a parità di punteggio in matematica e lettura, gli studenti italiani mostrano comunque risultati peggiori in financial literacy rispetto ai loro coetanei stranieri.