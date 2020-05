E con il coronavirus anche un’epidemia di fake news

La pandemia di Covid-19 ha provocato un forte aumento della circolazione di fake news. Possono avere effetti negativi su salute ed economia. Così come possono essere utilizzate a fini geopolitici. Le contromisure dei governi e delle stesse piattaforme.

I numeri ed effetti della disinformazione

L’emergenza coronavirus non ha solo generato una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, è stata anche accompagnata da un’ondata di disinformazione. Il servizio di fact-checking NewsGuard ha identificato 179 siti di notizie – registrati in Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti – che hanno pubblicato informazioni che si sono rivelate false, mentre la Bbc stima a 50 milioni il numero di interazioni generato dalla condivisione dei contenuti falsi sui principali social media. Secondo l’agenzia stampa Axios, quasi 13 mila fake news sono state diffuse su Twitter, Reddit e Facebook nei giorni successivi al 24 gennaio, quando venivano confermati i primi contagi in Europa.

La disinformazione non conosce confini e ogni giorno cittadini in tutto il mondo entrano in contatto con notizie false o fuorvianti, amplificate sui social media. Il fenomeno contribuisce ad alimentare un clima di incertezza e instabilità, i cui effetti non rimangono relegati al mondo virtuale, ma si ripercuotono su salute, economia e scenari geopolitici.

Un recente sondaggio realizzato dal King’s College di Londra, per esempio, ha messo in evidenza una relazione negativa tra la credenza alle teorie complottiste sul coronavirus e il rispetto delle linee guida sulla salute pubblica: gli intervistati convinti che il virus sia stato ideato in laboratorio risultano comparativamente meno inclini a lavarsi le mani, stare a casa o effettuare il distanziamento sociale. Inoltre, il 37 per cento delle persone che collegano i sintomi della patologia alle reti mobili 5G – una frottola circolata recentemente su internet – non ritiene esista un motivo valido per mantenere il confinamento domiciliare volontario.

Le fake news, d’altra parte, possono anche rappresentare una fonte di guadagno. Coscienti della fame di informazioni da parte della popolazione, gli autori di notizie false sfruttano i social media per stimolare la condivisione e l’interazione con i propri contenuti, spesso gestendo profili terzi tramite algoritmi che amplificano la portata del messaggio. Di conseguenza, la frequenza con cui certe ricerche vengono effettuate aumenta notevolmente, come nel caso della combinazione di parole “coronavirus-5G” in Italia, riportata nel grafico 1.

Grafico 1 Fonte: Google Trends

Ottenuta visibilità, le pagine web fanno leva sull’alto numero di visite per chiedere prezzi più alti agli inserzionisti, i quali vengono selezionati tramite sistemi di aste automatizzate. Ciò significa che a perderci sono anche le imprese, le quali affidano all’intelligenza artificiale la scelta degli spazi pubblicitari e rischiano di incorrere in un danno di immagine.

Un’altra fonte di denaro è la vendita di presunti prodotti in grado di debellare il virus, che vengono a loro volta pubblicizzati contribuendo a un mercato europeo da 70 milioni, secondo il Global Disinformation Index.

Alle motivazioni economiche si aggiungono poi le strategie geopolitiche che sfruttano il virus per far passare messaggi destabilizzanti. Il servizio esterno dell’Unione Europea ha infatti registrato oltre 300 casi di campagne propagandistiche legate al Covid-19. Di queste, circa il 15 per cento sono dirette alla popolazione italiana, promuovendo contenuti falsi che discreditano Nato, Stati Uniti, l’area Schegen e il ruolo dell’Unione Europea. Ad esempio, siti legati alla Federazione Russa hanno accusato gli Stati Uniti e la Nato di aver progettato un’arma batteriologica, esagerando allo stesso tempo la mole degli aiuti inviati da Mosca all’estero.

Combattere le fake news: il ruolo di piattaforme e cittadini

In ragione della loro funzione di intermediari, le piattaforme digitali possono giocare una parte importante nel contrasto alle fake news. Da gennaio, Google mostra automaticamente le indicazioni delle autorità sanitarie internazionali in caso di ricerche collegate al coronavirus, offrendo la possibilità di accedere a ulteriori informazioni verificate. Le piattaforme social hanno optato per soluzioni simili e in più lavorano per la rimozione immediata di contenuti che possono causare un danno fisico diretto, come le pubblicità di cure senza fondamento scientifico. Le teorie cospiratorie vengono sottoposte all’analisi di esperti indipendenti, seguita se necessario da una riduzione della visibilità e dall’uso di un simbolo pubblico indicante l’inattendibilità della risorsa. Su Whatsapp, il principale cambiamento è la riduzione dell’inoltro dei messaggi a un solo contatto, per spezzare catene di notizie ingannevoli.

Anche i cittadini possono fare la differenza, seguendo alcuni semplici regole. La più importante è attenersi alle linee guida delle autorità sanitarie pubbliche, senza commentare né condividere notizie ritenute non veritiere. Altre soluzioni sono bloccare e segnalare i profili sospetti.

Scenari futuri

Le istituzioni nazionali e comunitarie seguono da vicino il fenomeno fake news legate alla pandemia e nuove azioni verranno proposte nei prossimi mesi. In Italia, il governo ha annunciato la formazione di un gruppo di monitoraggio per il contrasto della diffusione di notizie false relative al Covid-19 sul web e sui social network, in collaborazione con il ministero della Salute, Protezione civile e Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Le priorità del gruppo spazieranno dallo studio delle dinamiche della loro propagazione alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei cittadini.

A livello comunitario, entro la fine del 2020 sarà presentato il disegno di legge sui servizi digitali, che potrebbe introdurre l’obbligo per le piattaforme di proteggere gli utenti da contenuti ritenuti dannosi. La misura potrebbe essere associata a una riduzione dei tempi tra la segnalazione di inappropriatezza e la rimozione dei post, aumentando le responsabilità dei fornitori di servizi internet.

La pandemia sta quindi dimostrando che il virus non è l’unica minaccia da contrastare. E per affrontare il problema della disinformazione, sarà necessario aggiornare le regole dell’ecosistema digitale, promuovendo un ruolo più attivo degli intermediari e dei cittadini al fine di limitare la diffusione di notizie non comprovate e false.