Sugli ospedali l’Italia dà il buon esempio?

L’Italia ha meno posti letto negli ospedali di Francia e Germania? Non dipende da costi più alti, ma da scelte di politica sanitaria. Tanto che il nostro paese è un esempio per efficienza, efficacia e appropriatezza del suo sistema ospedaliero.

Numeri su posti letto e ricoveri

Gli stessi dati possono offrire due interpretazioni diverse e condurre a conclusioni opposte? Prendiamo, per esempio, gli ospedali. Se oltre ai dati di struttura (posti-letto) e di spesa si guarda anche a quelli di attività (ricoveri e giornate di degenza), il “giudizio” sul sistema ospedaliero italiano può cambiare radicalmente. In un articolo pubblicato su lavoce.info confrontando i dati dell’Italia con quelli di Francia e Germania, Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi concludono che “se in Italia un posto letto costasse come in Germania, ovvero 138 mila euro all’anno invece di 260 mila, potremmo disporre quasi del doppio di quelli che abbiamo oggi (260/138=1,88). Se costasse come in Francia, l’incremento sarebbe pari al 30 per cento rispetto alla situazione attuale (260/200=1,3)”.

Il costo per posti-letto, in termini di analisi, esprime il costo dell’input, mentre ciò che rileva è il costo dell’output (il ricovero). È come se si confrontasse il costo di una pressa o di una trancia, senza sapere quanti pezzi sono stati prodotti. La Sécurité sociale o le Krankenkassen o, da noi, le Asl non rimborsano gli ospedali per il costo dei letti, ma per i ricoveri erogati ai loro assistiti, secondo il numero, il tipo e le tariffe per Drg (Diagnosis-relate groups, raggruppamenti omogenei di diagnosi).

I dati di base per un confronto più completo sono riportati nella tabella 1. Sono tutti di fonte Eurostat e si riferiscono ai letti e ai ricoveri “ordinari” (inpatient) per acuti, riabilitazione e lungodegenza, pubblici e privati (accreditati e a pagamento), con esclusione dei day hospital (Eurostat, Ocse e Istat non rilevano i dati dei posti-letto e dei ricoveri di day hospital e di day surgery, ma solo la spesa). La spesa ospedaliera è calcolata secondo la metodologia del System of Health Accounts 2011, la stessa dell’Ocse, dell’Eurostat (Database Health) e dell’Istat e si riferisce allo stesso aggregato dei posti letto e dei ricoveri.

Nei dati dell’articolo di Rizzo e Secomandi si rileva una duplice discrepanza, in quanto viene considerata la sola spesa ospedaliera pubblica (general government Cofog), anziché quella totale, e la stessa viene poi rapportata al totale dei posti-letto (pubblici e privati) dell’Ocse. Dalla tabella 1 risulta un’evidente maggiore spesa ospedaliera di Germania (131 miliardi contro 96) e Francia (104 miliardi contro 83), mentre quella dell’Italia quasi combacia (52 miliardi contro 51), anche se non sono queste cifre a inficiare il confronto. Il costo per posto-letto italiano risulta di 270 mila euro, quello tedesco di 198 mila e quello francese di 260 mila, che conferma il distacco dell’Italia dalla Germania, ma la avvicina alla Francia. Il costo per ricovero è più alto in Francia (8.597 €) sia rispetto all’Italia (7.403 €) sia alla Germania (6.223 €), dove incide la forte sproporzione dei posti letto (25 per cento) e dei ricoveri di riabilitazione, il cui costo è notoriamente più basso dei ricoveri per acuti. Si conferma quindi che l’Italia ha il più alto costo per posto-letto dei tre paesi, ma è solo perché ogni letto produce il più alto numero di ricoveri in un anno (36,5), rispetto alla Germania (31,8) e alla Francia (30,3). È la più ovvia spiegazione della differenza di costo per posto-letto in Italia rispetto agli altri due paesi.

Le virtù del sistema ospedaliero italiano

In questa prospettiva, pur non confrontano il mix dei tipi di ricovero, gli ospedali italiani risultano più efficienti di quelli francesi e tedeschi: hanno una maggiore “produttività” per posto-letto (il tasso di rotazione del singolo letto è maggiore), una durata della degenza più bassa (7,8 giorni contro i 9,9 della Francia e gli 8,9 della Germania) e un più alto tasso di occupazione dei letti (78 per cento contro 77,6 per cento della Germania e 82,4 per cento della Francia, ottenuto però con una degenza più lunga di due giorni).

Il costo per posto-letto non è, quindi, la causa del più basso numero di quelli disponibili in Italia rispetto a Francia e Germania. Al contrario, l’Italia rappresenta un esempio virtuoso per efficienza, efficacia e appropriatezza del sistema ospedaliero.

Nel decennio 2007-2017 i letti si sono ridotti di 45 mila unità, perché è avvenuto un terremoto nel sistema ospedaliero: i ricoveri sono crollati di 3,4 milioni e le giornate di degenza di 16,6 milioni. Se si fosse mantenuto lo stesso numero di letti del 2007, il loro tasso di saturazione oggi sarebbe solo del 57 per cento. In altri termini, si sono chiusi o riconvertiti letti vuoti, che non servivano più. E oggi non c’è bisogno di aumentarli, salvo per le emergenze in terapia intensiva, dove peraltro risultavano occupati solo (e fortunatamente) al 48,4 per cento prima dell’epidemia da Covid-19.

Il ridimensionamento degli ospedali è un fenomeno mondiale, in atto da almeno 50 anni, dovuto alla tecnologia diagnostica e chirurgica, ai nuovi farmaci, al potenziamento dei servizi territoriali e, non ultimo, all’uso meno inappropriato di queste strutture costose. Oggi si fanno in day hospital o ambulatorio interventi che prima necessitavano il ricovero. Se l’Italia ha una dotazione di 3,3 letti per mille abitanti, in altri paesi più avanzati e di maggiore estensione territoriale la disponibilità dei letti è ancora più bassa: Stati Uniti 2,8, Nuova Zelanda 2,7, Danimarca 2,6, Regno Unito e Canada 2,5, Svezia 2,2 (fonte Ocse). È semmai un’anomalia della Germania e della Francia, così come del Giappone, della Corea e dei paesi meno avanzati dell’Est Europa, avere un numero abnorme di posti-letto. Non a caso in Germania viene ospedalizzato il 25 per cento della popolazione e in Francia il 18 per cento contro il 12 per cento dell’Italia (tabella 1). È quasi una dimostrazione da manuale che l’offerta (di posti-letto) crea la domanda (di ricovero), confermando la vecchia legge di Milton Roemer (1959), secondo cui “a bed built is a bed filled” (“un letto costruito è un letto occupato“).

——————————————————————————————————————————

Nota degli autori dell’articolo Posti letto: perché in Italia costano di più

di Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi

L’analisi di Vittorio Mapelli è di interesse e puntuale e pone enfasi su una possibile causa del più elevato costo per posti letto in Italia che consisterebbe nel più elevato numero di ricoveri per posto letto. Questo dà una risposta alla domanda con cui si concludeva il nostro articolo: perché c’è tanta differenza di costo in stati che dovrebbero essere molto simili in termini di tecnologie adottate?. È sicuramente importante considerare misure di output adeguate, ma si sa quanto complessa sia la loro individuazione. Non si può infatti non riconoscere che un numero elevato di ricoveri per breve tempo non è detto ci dia un’informazione adeguata sulla performance del sistema sanitario. Un numero troppo ridotto di posti letto potrebbe indurre a dimettere dagli ospedali i pazienti prima del dovuto con conseguenze sulla qualità dell’output del sistema. A tal proposito sarebbe sicuramente auspicabile avere delle adeguate di misure di output relative ai differenti tipi di patologie trattate. Infine se rimaniamo sulle misure di output proposte da Mapelli, un’alternativa più puntuale rispetto a quella dei ricoveri potrebbe essere quella delle giornate di degenza. In tal caso, dividendo la spesa ospedaliera per le giornate di degenza, si ottiene ancora una maggior spesa per l’Italia che per Francia e Germania.