Coronavirus? Intanto vacciniamoci contro l’influenza

In autunno potrebbe verificarsi una nuova ondata di Covid-19. L’efficacia della risposta sarebbe resa ancora più difficile dalla concomitanza con la stagione influenzale. Per questo è importante pianificare subito un programma efficace di vaccinazione.

Il rischio di due epidemie concomitanti

Nell’attesa che venga sperimentato un vaccino per il Covid-19, in queste settimane si celebra in tutta Europa e nel resto del mondo la Settimana delle vaccinazioni (European Immunization Week e World Immunization Week). L’Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito l’importanza di mantenere le normali attività vaccinali anche durante la pandemia di Covid-19 e, soprattutto, la vaccinazione antinfluenzale per le persone più vulnerabili, come anziani o individui affetti da patologie pregresse.

Resta ancora da scoprire se l’estate segnerà un declino nella diffusione del coronavirus nel nostro paese, ma nell’emisfero australe arriva la stagione fredda e, con questa, anche la diffusione del virus della comune influenza con cui il Covid-19 condivide molte cose: dal metodo di trasmissione, alla sintomatologia respiratoria, all’eventuale comparsa di febbre, stanchezza diffusa fino, in alcuni casi, a patologie gravi. L’Italia e gli altri paesi dell’emisfero settentrionale, invece, sono stati colpiti dall’epidemia quando il picco della stagione influenzale era di fatto già passato: i primi casi di infezione da Covid-19 sono stati registrati ufficialmente il 30 gennaio 2020 in corrispondenza del picco della stagione influenzale, verificatosi tra gennaio e inizio febbraio per terminare a metà marzo.

Nonostante le differenze nei tassi di contagiosità, morbilità e mortalità tra Covid-19 e influenza, nella stagione influenzale si verifica comunque un aumento dei casi che richiedono assistenza sanitaria, soprattutto tra i soggetti più fragili. In base a dati Oms (qui), il 15 per cento dei casi Covid-19 riguarda un’infezione grave, mentre il 5 per cento sono casi critici, che richiedono un trattamento intensivo con ventilazione assistita, E in Italia le percentuali si sono rivelate anche più alte. D’altra parte, i dati del Sistema di sorveglianza degli accessi ai pronto soccorso (qui) indicano che nel nostro paese durante la stagione influenzale (tra novembre e marzo), circa il 15 per cento degli ingressi in pronto soccorso fa riferimento a sindromi simil-influenzali (influenza-like illness) o a infezioni respiratorie acute (severe acute respiratory infections), che richiedono ospedalizzazione. Una epidemia influenzale particolarmente grave nel prossimo autunno (nella stagione 2017-2018, per esempio, ci furono 8,5 milioni di contagi) rischierebbe di mettere in ulteriore difficoltà il sistema sanitario. Inoltre, la somiglianza dei sintomi influenzali e da Covid-19 potrebbe creare difficoltà ai medici e agli operatori sanitari che si dovessero trovare a distinguere tra le due infezioni.

Secondo un recente studio pubblicato su Science (qui), il tracciamento dei contatti (contact tracing) è efficace solo se è possibile isolare tutte le persone che sono venute in contatto con il soggetto infettato entro tre giorni dalla comparsa dei sintomi. In questo breve lasso di tempo sarà necessario individuare i sintomi, consultare il medico di base e ricevere il risultato del tampone. Come sarà possibile farlo in autunno quando la presenza dell’influenza stagionale creerà verosimilmente una quantità enorme di falsi allarmi? Inoltre, la diffusione dell’influenza stagionale, anche se non grave, può contribuire a un indebolimento del sistema immunitario e favorire una successiva infezione da Covid-19, anche nei soggetti non fragili.

Una campagna per la vaccinazione

Per tutti questi motivi, i programmi di vaccinazione contro l’influenza stagionale dovrebbero essere pianificati con largo anticipo, assicurando un’ampia copertura della popolazione più a rischio. Il Consiglio europeo nel 2009 ha stabilito che gli stati membri Ue debbano realizzare programmi per raggiungere un tasso di vaccinazione nelle categorie a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione influenzale (anziani e malati cronici) pari almeno al 75 per cento. In Italia, la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e raccomandata per le persone over 65, per chi è affetto da malattie croniche e per i soggetti a rischio (personale sanitario e addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo).

Figura 1 – Tassi di vaccinazione antinfluenzale per gruppi di età e campagna. Fonte: ministero della Salute

La figura 1 mostra come il tasso di vaccinazione per gli over 65 in Italia sia pari a circa il 50 per cento a partire dalla campagna 2012, quindi ben lontano dall’obiettivo del 75 per cento.

In un nostro recente lavoro (qui), abbiamo stimato l’effetto della gratuità del vaccino antinfluenzale per gli individui con 65 anni di età o più sulla probabilità di vaccinarsi, confrontando i comportamenti vaccinali di 64enni e 65enni. Le nostre stime mostrano che al raggiungimento del 65esimo anno la probabilità di vaccinarsi aumenta di 7 punti percentuali, che corrisponde a un aumento del 75 per cento rispetto al tasso di vaccinazione dei 64enni.

Da questi risultati si deduce che l’introduzione di alcuni semplici provvedimenti potrebbe consentire di incrementare la copertura vaccinale. Per esempio, si potrebbe pensare a misure di questo tipo:

– estensione della raccomandazione e gratuità del vaccino influenzale a tutti i malati cronici e a classi di età attualmente non coperti (per esempio sopra 50 o 55 anni);

– obbligatorietà del vaccino per gli anziani e per gli operatori sanitari;

– anticipazione della campagna vaccinale al mese di settembre;

– campagna informativa sui benefici del vaccino influenzale, anche con interventi di “spinta gentile” ampliando le funzionalità della app “Immuni”.

Secondo alcuni studi (qui), anche indipendentemente dal Covid-19, queste strategie potrebbero risultare comunque utili: i maggiori costi dell’espansione della copertura vaccinale sarebbero bilanciati dai benefici associati al minore assenteismo, alla riduzione delle visite dal medico di base, alla minor spesa per farmaci e ricoveri ospedalieri.

L’importante è non farsi cogliere impreparati.