Lockdown dell’economia, un primo bilancio

Bio dell'autore

Nicola Borri E' ricercatore della Luiss Guido Carli dal 2009. Dopo laurea e master in Economia Politica all’Università Bocconi, ha conseguito il PhD in Economics presso la Boston University. Le sue principali aree di ricerca sono asset pricing e finanza internazionale. Il suo paper Sovereign Risk Premia (con Adrien Verdelhan) ha vinto il premio come miglior paper del ABI Country Risk Forum e il 2010 WRDS Best Paper Award della European Financial Management Association.

Francesco Drago Francesco Drago è è professore ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Catania, research fellow del CEPR (Londra), dell’IZA (Bonn) e del CSEF (Napoli). In precedenza è stato professore ordinario all'Università di Messina (2015-2018), professore associato all’Università di Napoli Federico II (dal 2012 al 2015) e ricercatore all'Università di Napoli Parthenope (2006-2011). Ha insegnato corsi in economia del lavoro, economia comportamentale, economia del crimine a Science Po (Parigi), Università di Parigi (Nanterre), Università di Ginevra, Università del Rosario in Bogotà. È stato consulente per la World Bank, visiting scholar a University College London (2007), Columbia (2008) e Harvard (2011), e membro del panel della rivista Economic Policy nel biennio 2016-2018. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Pisa e il dottorato di ricerca in Economia Politica presso l’Università di Siena. I suoi interessi di ricerca vertono su temi di political economy ed economia del crimine. È autore di articoli pubblicati su riviste internazionali quali il Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, American Economic Journal: Applied Economics, Journal of the European Economic Association, Economic Policy. I suoi lavori sono stati recensiti da giornali come The New York Times, The Washington Post, Les Echos e Sole24Ore.

Francesco Sobbrio E’ professore associato di economia politica alla LUISS “G. Carli”. Dopo la laurea in economia e scienze sociali all’Università Bocconi ha conseguito un Master in economia presso l’Università di Warwick (Regno Unito) ed un PhD in economia presso la University of Southern California (USA). E’ stato Jean-Monnet Fellow presso lo European University Institute e ricercatore all’IMT Lucca e all’Università Cattolica di Milano. La sua principale area di ricerca è political economics con particolare riferimento all’analisi dei mass media.

