Alcuni settori cruciali della nostra economia oggi sarebbero paralizzati senza la forza lavoro straniera. Spesso sono però anche quelli dove più è presente il sommerso. Per garantire tutele e diritti, il governo dovrebbe pensare a una regolarizzazione.

Lavoratori essenziali e non

Il governo italiano ha adottato una serie crescente di misure per far fronte al rischio sanitario dovuto all’epidemia da Covid-19. Dopo le prime restrizioni parziali, la stretta finale arriva l’11 marzo con la chiusura di tutte le attività produttive, tranne quelle considerate “essenziali”, che includono in larga parte la filiera agroalimentare, il lavoro domestico e di cura e la logistica. La definizione dei settori essenziali è resa ancora più restrittiva dai successivi decreti del 22 e 25 marzo.

Le misure hanno momentaneamente fatto risaltare la “divisione” fra lavoratori essenziali, obbligati a continuare la propria attività anche in condizioni di rischio, e il resto della popolazione che è messa nelle condizioni di rispettare il decreto del governo “Io resto a casa”. Alcune aziende (poche) hanno deciso di riconoscere il ruolo “essenziale” dei propri lavoratori con incentivi monetari, mentre i lavoratori stessi hanno chiesto (come minimo) di essere messi in condizioni di lavorare in sicurezza.

Se si analizza la distribuzione per età e per genere dei “lavoratori essenziali”, si riscontra una prevalenza di dipendenti più giovani nelle attività non essenziali e una maggiore concentrazione di donne in quelle essenziali.

Dove lavorano gli immigrati

Ma qual è la distribuzione dei lavoratori immigrati nei settori considerati “essenziali”? Per esempio, la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova ha dichiarato, senza giri di parole, che “abbiamo bisogno degli immigrati per portare avanti anche il normale funzionamento della catena alimentare”.

Utilizzando le ultime rilevazioni disponibili della forza lavoro dell’Istat (2019) possiamo analizzare la distribuzione di lavoratori stranieri (di prima e seconda generazione) fra settori e fra attività essenziali e non, così come definite dai codici Ateco utilizzati per regolamentare il lockdown.

Gli stranieri in Italia (qui definiti come individui nati all’estero oppure nati in Italia ma senza cittadinanza) rappresentano circa il 13,8 per cento della forza lavoro maschile e il 15 per cento di quella femminile e hanno una distribuzione occupazionale fra i tre principali settori economici (agricoltura, industria, servizi) non troppo dissimile ai lavoratori di nazionalità italiana. La figura 1 mostra che, rispetto ai lavoratori autoctoni, gli uomini immigrati si concentrano lievemente di più nei settori primario e secondario, mentre le donne si concentrano di più nel settore dei servizi.

Per quanto riguarda le attività considerate “essenziali”, in generale vi è impiegato circa il 53 per cento degli uomini stranieri, mentre per le donne il dato sale a oltre il 65 per cento. Il dato è in linea con quanto mostrato dall’articolo di Alessandra Casarico e Salvatore Lattanzio per il totale della forza lavoro. Tuttavia, disaggregando fra nativi e immigrati, osserviamo che le donne immigrate sono lievemente più concentrate in queste attività rispetto alle donne nate in Italia (o cittadine del nostro paese), mentre l’opposto vale per gli uomini. In altri termini, il tasso di occupazione degli immigrati nelle attività cosiddette “essenziali” è comparabile a quello degli autoctoni, con un leggero divario di genere.

La differenza di genere (negativa per gli uomini e positiva per le donne) può essere spiegata dalla natura delle attività essenziali, tra le quali rientrano alcuni settori con prevalente presenza femminile (servizi sanitari o assistenza domestica), ma nelle quali anche il sommerso è più diffuso (settore agricolo).

Nella tabella 1 riportiamo la distribuzione dei lavoratori immigrati e nativi fra i settori essenziali, disaggregati per attività specifiche. Emerge che, in termini relativi, gli uomini sono più presenti nel settore agricolo, nel trasporto e magazzinaggio e nella manifattura. Per le donne, spicca la forte concentrazione nei servizi alle famiglie (colf e badanti).

Appare chiaro, dunque, che alcuni settori cruciali della nostra economia sarebbero oggi paralizzati senza la forza lavoro straniera, che però molto spesso è sottoposta a gravissime forme di sfruttamento (si pensi al fenomeno del caporalato nel settore agricolo). Se consideriamo che l’economia sommersa riguarda soprattutto gli immigrati, possiamo ritenere che queste statistiche siano una sotto-stima dell’incidenza dei lavoratori stranieri nei settori essenziali. Da qui nasce la richiesta di molti operatori del settore di regolarizzare gli immigrati e di dare ai lavoratori stranieri pari diritti e pari tutele rispetto ai lavoratori italiani. In altre parole, è necessario far emergere il sommerso e far uscire i lavoratori immigrati – che contribuiscono in modo decisivo in diversi settori strategici – dalla marginalizzazione giuridica e sociale. Se nella crisi da Covid-19 il governo prevede misure economiche annunciate come storiche, è indispensabile che ripensi anche alle politiche migratorie e alla regolarizzazione degli immigrati nell’ottica di aumentare i diritti e contrastare le mafie.