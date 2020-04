Coronavirus: il senso della Francia per la cultura

Mai come oggi ci accorgiamo dell’importanza della cultura. Che però è un settore economicamente fragile, duramente colpito dai provvedimenti di lockdown. Tra le misure di sostegno varate dalla Ue e dai singoli paesi si distinguono quelle francesi.

Il ruolo della cultura nei momenti difficili

In un momento di emergenza come quello attuale, arte e cultura si rivelano in tutta la loro grande – ma anche fragile – ricchezza.

Mai come oggi musica, film, libri e opere d’arte sono entrati nelle nostre case. Merito del maggiore tempo a disposizione per buona parte di noi, ma anche delle istituzioni e imprese culturali che hanno reso accessibili online (spesso gratis) nuovi contenuti, nonché dei tanti italiani che improvvisano flash mob musicali da balconi e finestre o proiezioni di film sulle facciate degli edifici, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Arte e cultura vengono riscoperti nel loro pieno valore di espressione creativa; di medium di incontro, dialogo, coesione; di elemento unificante. L’Italia è un caso di scuola, dice Kerry Kennedy dalle colonne del Corriere della Sera, per la sua forza d’animo, coraggio e senso del bene comune, in un momento di profondo disagio.

Ma arte e cultura, in quanto settori economici, restano estremamente fragili e, quel che è peggio, per certi versi invisibili: la vita di poche istituzioni e imprese note ai più dipende dalla vitalità di molti lavoratori che si trovano nelle “retrovie”. Le chiusure e le cancellazioni che hanno interessato i luoghi d’arte e di cultura produconoconseguenze disastrose, che vanno ben al di là del singolo cinema, museo o teatro. Artisti, autori, registi, guide turistiche, mediatori, curatori, operatori culturali, progettisti sono solo alcune delle professionalità che alimentano queste istituzioni e che rischiano di essere letteralmente travolte: si tratta per lo più di lavoratori autonomi, senza grandi garanzie.

Le misure di sostegno in Europa

Se l’Unione Europea mostra piena flessibilità per le scadenze del programma Europa creativa, sono soprattutto i singoli stati membri – con tempi diversi – a tentare qualche risposta con misure economiche per i settori in maggiore difficoltà, compreso quello della cultura, di cui occorre tenere in vita la capacità di creare legami e valori.

Fondi di emergenza, consultazioni specifiche con enti locali e regionali e sospensione di versamenti per contributi previdenziali e imposte, sono tra le misure più comuni. L’Italia, per esempio, ha istituito il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di 130 milioni di euro per l’anno 2020; il Belgio ha creato un fondo di 50 milioni di euro da destinarsi a tutti i settori la cui attività è messa in pericolo dalle misure di confinamento, tra cui la cultura; la Svezia ha annunciato lo stanziamento di circa 90 milioni di euro in più per i settori della cultura e dello sport. In Francia e Olanda sono in corso consultazioni con i comuni per capire come ovviare all’emergenza, mentre in Italia le regioni hanno incontrato (da remoto) il ministro Dario Franceschini per chiedere misure specifiche che tengano conto delle diverse realtà regionali.

I paesi europei hanno adottato anche altre misure specifiche, come per esempio l’emissione di voucher per biglietti di spettacoli, musei e altri luoghi della cultura cancellati o chiusi (Italia) – invece del rimborso del prezzo del biglietto – o la creazione di task force con gli operatori del settore audiovisivo per concordare la diffusione di contenuti pedagogici e artistici di qualità, in tv e sulle piattaforme multimediali (Belgio). In Italia, inoltre, i compensi per copia privata incassati nel 2019 saranno destinati ad autori, artisti interpreti ed esecutori e ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore. Infine, agli iscritti al “Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo” è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, sotto certe condizioni (il decreto con tutte le misure adottate in Italia è disponibile qui).

Non mancano, poi, le iniziative di singoli comuni, come la città di Barcellona che ha avviato dieci misure per il settore, tra cui la splendida azione solidaristica di inclusione del maggior numero possibile di produzioni cancellate nel calendario dei festival programmati per l’estate.

L’esempio positivo della Francia

La Francia, nonostante il ritardo con cui ha riconosciuto la crisi sanitaria, si distingue per la completezza delle misure adottate, che prestano attenzione ai singoli sotto-settori del comparto culturale – frutto di una politica culturale storicamente strutturata e consolidata. Il ministro della Cultura ha chiesto ai suoi centri nazionali settoriali, nonché all’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (Ifcic) di mobilitarsi per far fronte alle difficoltà.

Nota: la tabella non è esaustiva. Si riferisce solo ai paesi per cui è stato possibile reperire informazioni in inglese, spagnolo o francese.

Il Centre national du cinéma et de l’image animée (Cnc) ha così messo in piedi alcune misure per cinema e audiovisivo, tra cui la sospensione del pagamento della tassa di ammissione al cinema, previsto entro marzo 2020; la concessione di un supporto anticipato alle sale d’essai e alla distribuzione; il mantenimento dei sussidi assegnati agli eventi annullati e il pagamento di quelli non pagati. Per la musica, il Centre national de la musique (Cnm) istituirà un fondo a supporto dei professionisti più fragili, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, mentre per lo spettacolo dal vivo si prevedono aiuti urgenti del valore di circa 5 milioni di euro, con un’attenzione particolare al mantenimento del lavoro. Sono inoltre allo studio misure specifiche per i cosiddetti “intermittents du spectacle”, ossia artisti o tecnici che beneficiano di un’indennità di disoccupazione. Di 5 milioni di euro è anche il piano d’urgenza adottato per editori, autori e librerie dal Centre national du Livre (Cnl). I sussidi versati dal Cnl agli eventi letterari annullati per motivi sanitari vengono mantenuti. In questo contesto, particolare attenzione sarà riservata alla remunerazione degli autori che dovevano partecipare a questi eventi. Il Cnl rinvierà anche le scadenze dei prestiti concessi a rivenditori ed editori. Un fondo di 2 milioni di euro sarà a disposizione del Centre national des arts plastiques (Cnap) e delle Directions régionales des affaires culturelles (Drac) a supporto delle gallerie d’arte e degli artisti.

Si dovrà aspettare la fine della crisi per capire quali misure si saranno rivelate più efficaci. Tuttavia, il caso francese mostra come la risposta all’emergenza sia più strutturata e ampia se fondata su un quadro di norme e strumenti già esistenti. Altrove, sembra essere più faticoso fare massa critica per una risposta coordinata, che copra il settore nellesue diverse declinazioni. Un punto da tenere a mente per evitare che in Italia si torni al “tutto come prima”, una volta passata la crisi sanitaria?