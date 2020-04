Ma quale regione ha fatto davvero più tamponi?

Capire dove sono stati eseguiti più test per Covid-19 è più difficile di quanto possa sembrare: molti dei confronti fatti finora potrebbero non fornire la risposta giusta, perché non relativizzano il numero di test alla dimensione dell’epidemia e alle risorse disponibili.

Durante un’epidemia il primo problema che emerge quando si cerca di confrontare il numero di test effettuati è che l’epidemia potrebbe avere avuto tempistiche diverse. Per esempio, prendiamo due regioni immaginarie e supponiamo che l’epidemia abbia la stessa dimensione (misurata come numero totale di casi, rilevati e non) in entrambe ma che cominci prima in una delle due. Confrontare il numero totale o giornaliero di tamponi potrebbe produrre considerazioni fuorvianti fintanto che l’epidemia è in corso perché una regione potrebbe aver fatto più test a oggi semplicemente perché l’epidemia è cominciata prima. Non solo. Anche qualora l’epidemia avesse le stesse dinamiche temporali tra le due regioni rimarrebbe il problema che l’epidemia potrebbe avere dimensioni diverse. Sarebbe quindi naturale che, a parità di scelte politiche in merito ai test, la regione più colpita dall’epidemia effettuasse più tamponi.

Un primo modo per ovviare a questo problema è quello di rapportare il numero di test totali (o giornalieri) al numero di casi rilevati. Il vantaggio di questo approccio è che permette di tenere in considerazione le diverse dinamiche temporali dell’epidemia e, idealmente, anche le differenze regionali circa la dimensione dell’epidemia e la popolazione residente.

Il problema principale di questo approccio è però che i casi rilevati potrebbero differire da quelli effettivi (rilevati e non) come risultato di differenti politiche sui tamponi. Per esempio, supponiamo che nella nostra regione immaginaria ci siano dieci persone e che di queste una sia infetta con sintomi gravi, sette siano infette con sintomi lievi e due non lo siano affatto. Supponiamo poi che venga adottata una politica sui tamponi consistente nel testare solamente i malati gravi e gli individui che appaiono perfettamente sani. Ne risulteranno tre tamponi effettuati e di questi solo uno positivo. Se ne potrebbe concludere che vengono fatti tre tamponi per ogni caso. Ma questo è fuorviante perché in realtà sono stati fatti tre tamponi su un totale di otto casi effettivi, pari circa a un tampone ogni tre casi effettivi. Serve quindi una stima del numero dei casi effettivi.

Una soluzione per comparare il numero di test alla dimensione dell’epidemia

La soluzione proposta è quella di stimare i casi effettivi con una semplice procedura e rapportare il numero di test effettuati e al numero di casi effettivi. Sulla base della stessa idea di fondo di questo altro articolo, secondo l’Istituto superiore di sanità, i decessi di oggi sono da attribuire in media ai casi che hanno manifestato sintomi circa otto giorni fa. Applicando le stime di letalità plausibile proposte dall’influente report dell’Imperial College prodotto da Neil Ferguson e colleghi alla struttura demografica italiana, ne risulta che la letalità plausibile del coronavirus in Italia è circa dell’1,5 per cento. Dividendo i deceduti totali ad oggi per il tasso di letalità plausibile dell’1,5 per cento possiamo stimare il numero di casi effettivi a circa otto giorni fa. A quel punto è possibile calcolare il numero di tamponi totali rapportato al numero di casi effettivi regione per regione, come illustra la figura 1.