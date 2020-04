Effetto virus su conti pubblici e redditi

Il decreto “Cura Italia” riesce solo parzialmente a limitare gli effetti dirompenti della serrata imposta dal governo. Una simulazione calcola costi e benefici delle misure adottate fin qui. E per le famiglie cresce la probabilità di cadere in povertà.

La crisi sanitaria in corso ha determinato una reazione importante del governo con la definizione dei settori produttivi in cui le imprese possono continuare a operare (Dpcm 22 marzo) e l’introduzione di misure a sostegno di imprese e lavoratori (Dl “Cura Italia” del 17 marzo). Luigi Guiso e Daniele Terlizzese hanno analizzato gli effetti economici sulle famiglie con almeno un lavoratore autonomo e il potenziale ruolo dei loro risparmi. Qui ci concentreremo invece sugli interventi messi in atto dal governo: qual è il potenziale impatto sulle finanze pubbliche? E in quale misura le iniziative adottate potrebbero incidere sulla misura del rischio di povertà delle famiglie?

La relazione tecnica al Dl fornisce quantificazioni dei costi delle singole misure – in buona parte confermate dall’Upb – che si basano su una serie di ipotesi relative alla percentuale di lavoratori che faranno richiesta dei sussidi. Qui utilizziamo una strategia diversa. Partiamo dalla lista dei settori autorizzati ad operare (Decreto di aggiornamento del Dpcm), con un dettaglio a sei cifre dei codici Ateco, che indicano il settore di attività della singola impresa. I microdati disponibili non consentono una mappatura dell’occupazione a un analogo livello di dettaglio ma, utilizzando le banche date disponibili rilasciate dall’Istat (Asia, Rcfl e Contabilità nazionale), calcoliamo le quote di occupazione di ciascun settore elencato nel Dpcm.

La tabella 1 mostra che sono interessati dal provvedimento di chiusura del governo oltre il 60 per cento degli occupati della manifattura e delle costruzioni, oltre l’80 per cento degli occupati del commercio, degli hotel e del turismo e la totalità di quelli impiegati nelle attività immobiliari, artistiche, sportive e ricreative.

Utilizziamo quindi il modulo italiano del modello di microsimulazione fiscale Euromod sulla base dei dati Silc. Selezioniamo casualmente la stessa percentuale di lavoratori riportata in Tabella 1 e ipotizziamo che tutti perdano il loro reddito, definendo quindi un benchmark di perdita reddituale massima. Simuliamo poi le principali misure compensative previste dal Dl “Cura Italia”. In particolare: le integrazioni salariali (Cig e Fis) che coprono fino all’80 per cento della retribuzione ma con un limite massimo pari a 1.130€; il contributo una tantum 100€ per i lavoratori che hanno continuato a operare nella sede lavorativa; l’indennità una tantum di 600€ per autonomi, lavoratori saltuari, stagionali, co.co.co.; e la sospensione del pagamento della rata del mutuo per i lavoratori autonomi. Non simuliamo, per mancanza di informazioni, il congedo parentale e il bonus baby-sitting. Qui ci concentriamo su un’analisi su base mensile.

L’impatto aggregato e di finanza pubblica

Le nostre simulazioni, assumendo che tutti gli aventi diritto ai sussidi ne facciano domanda, mostrano che sono circa 7 milioni i lavoratori del settore privato che potrebbero ottenere integrazioni salariali, con un costo pari a 5,6 miliardi oltre a 2,8 miliardi di contribuzione figurativa. L’indennità per i lavoratori autonomi e lavoratori saltuari costerebbe 1,4 miliardi interessando oltre 2,3 milioni di lavoratori; l’indennità di 100€ per i lavoratori che operano in settori autorizzati ma che non possono usufruire dello smart working (assumendo siano il 50 per cento del totale) costerebbe invece mezzo miliardo (Tabella 2).