Un’occasione per sconfiggere il virus del pregiudizio

Lascerà senz’altro molti strascichi l’emergenza coronavirus. Ma ci fa scoprire una volta di più che i nostri destini di abitanti del pianeta sono strettamente intrecciati. La solidarietà dimostrata da altri paesi è forse il seme di un mondo migliore.



Chiusure e aperture

L’emergenza coronavirus non passerà senza lasciare strascichi, al momento imprevedibili nella loro portata. Uno di questi riguarderà la gestione dei confini nazionali. Con le decisioni assunte negli ultimi giorni da diversi governi, gli accordi di Schengen sono di fatto saltati. Ogni paese si barrica nel suo spazio nazionale e ricomincia a vedere il vicino come una potenziale minaccia. La crisi nelle relazioni europee ci consegna però anche una serie di insegnamenti.

Il primo suona così: l’apertura verso l’esterno comporta dei rischi, ma la chiusura provoca danni di gran lunga peggiori. Stiamo provando che cosa significa assecondare le spinte isolazioniste, rimpiangere un passato (in realtà mai esistito) di comunità asserragliate e autosufficienti. Chiudere i confini è di fatto impossibile, se non per un’emergenza straordinaria come questa. E tra l’altro non è servito a evitare l’ingresso del virus. Il nostro benessere e la nostra capacità di progredire dipendono da un’apertura, certo giudiziosa e governata, verso gli scambi e i rapporti con il mondo esterno.

Il secondo insegnamento riguarda la bilateralità, delle chiusure come delle aperture. Se noi sigilliamo le frontiere o sospendiamo i voli, anche altri lo faranno nei nostri confronti. Molti hanno avvertito come una sorta di sopruso i blocchi degli ingressi attuati da tanti governi del Sud e dell’Est del mondo verso i cittadini italiani, abituati da anni a circolare senza impedimenti, quando invece noi richiediamo visti e permessi ai cittadini di quegli stessi paesi quando vogliono entrare in Italia. Gli squilibri alla fine sono venuti al pettine. Forse dovremo impegnarci a ripensarli. Nell’ultimo decennio i nostri governi hanno tolto l’obbligo del visto per ingressi turistici ai cittadini di tutti i paesi dell’area balcanica, al Brasile, più di recente all’Ucraina e alla Moldova. Dovremmo domandarci come proseguire su questa strada.

L’importanza della solidarietà

Su questo punto si innesca una terza riflessione. La tendenza a dividere il mondo in amici ed estranei, se non nemici, si è scontrata con la dura lezione del coronavirus. L’idea che i viaggi internazionali di alcuni siano innocui e gli spostamenti di altri siano perniciosi contiene qualcosa di irrazionale, da pensiero magico. Anche se per una sorta di riflesso condizionato di scuola pavloviana continuiamo a guardare con sospetto i migranti poveri, o supposti tali (come nel caso dei cinesi, in realtà cittadini di una potenza economica), a evitarli o a metterli in quarantena se arrivano dal mare, il temibile contagio sta diffondendosi in Europa e attraverso l’Atlantico mediante ogni sorta di contatto interpersonale. Viaggi d’affari, turismo, visite ai familiari all’estero comportano una circolazione di persone molto maggiore delle migrazioni. In tempi normali nessuno ci fa caso, ma neppure in questo tempo sospeso ce ne rendiamo conto davvero. Istintivamente, associamo il pericolo alla mobilità dei poveri.

Un ultimo e più positivo spunto si riferisce alla globalizzazione della solidarietà. La pandemia fa scoprire una volta di più che i nostri destini di abitanti del mondo sono strettamente intrecciati. Nessuno si salverà da solo. L’invio da parte della Cina di dieci tonnellate di materiale sanitario, con medici e infermieri al seguito, ci ha giustamente impressionato, come pure l’arrivo di personale medico da Cuba e dall’Albania. Chi è stato ostracizzato e discriminato è venuto in nostro soccorso. Gli immigrati già insediati si stanno comportando con grande disciplina e rispetto delle regole, malgrado le condizioni abitative inadeguate in cui parecchi vivono. È un piccolo seme di un mondo migliore. Spero che i soccorritori arrivati da lontano contribuiscano a sconfiggere anche un altro temibile virus: quello del pregiudizio.