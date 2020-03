Soldi dagli elicotteri: si può fare?

Per fronteggiare l’inevitabile recessione causata dalla pandemia si parla molto di “helicopter money”. Circostanze eccezionali possono giustificare misure di natura eccezionale. Purché siano temporanee, altrimenti si traducono solo in inflazione.

Che cos’è la “moneta dagli elicotteri”

Di fronte alla inevitabile recessione causata dalla crisi pandemica abbondano proposte alternative di politica economica. Vanno logicamente distinte dalle indifferibili necessità di incremento della spesa sanitaria (espansione della capacità degli ospedali, acquisto di respiratori artificiali, reclutamento di personale medico e altro ancora).

Tra le proposte discusse dagli economisti, una delle più radicali è quella cosiddetta della “moneta dagli elicotteri” (helicopter drop). Vuol dire che da domani potremmo vedere banconote piovere dal cielo? E se avvenisse, sarebbe una risposta razionale all’emergenza economica che l’Eurozona sta fronteggiando?

Quando si parla di helicopter drop non si deve letteralmente pensare a moneta che piove dal cielo. In realtà, quando gli economisti ne discutono possono avere in mente tre modalità alternative. Nella prima, il governo del paese di Paperopoli aumenta i trasferimenti a famiglie e imprese (riduzione di tasse, aumento di sussidi di disoccupazione) e si finanzia emettendo nuovo debito pubblico. Il nuovo debito pubblico non viene acquistato, come normalmente avviene, da operatori finanziari o agenti economici (imprese e famiglie), bensì direttamente dalla banca centrale. E risulta perciò nel bilancio della banca centrale stessa, per un orizzonte temporale che può essere – è un aspetto molto importante – temporaneo oppure indefinito.

Una seconda versione di helicopter drop, più radicale, è che i trasferimenti e sussidi del governo di Paperopoli, indirizzati a imprese e famiglie, siano direttamente finanziati dalla banca centrale. Questa modalità ha due implicazioni. Da un lato, non si verifica una corrispondente espansione di debito pubblico. Ma dall’altro lato, l’effetto di bilancio è una riduzione di capitale della banca centrale.

Ma forse la forma più estrema di helicopter drop è una terza. In questo caso, la banca centrale accredita direttamente i conti correnti di imprese e famiglie di un certo ammontare. È la modalità che meglio approssima l’idea della moneta che piove dagli elicotteri. Il problema centrale, in questo caso, è che, nella Eurozona, la Bce non può regalare o prestare soldi direttamente a imprese e famiglie. Quindi, qui la forma che l’helicopter drop può assumere richiede necessariamente l’azione di due motori contemporanei: quello fiscale e quello monetario.

Il rischio inflazione

Indipendentemente dalle diverse modalità che l’helicopter drop può assumere (che hanno tutte pro e contro), è però importante chiarire che si tratta di una misura auspicabile, e che può essere realisticamente presa in considerazione, solo quando si verificano due condizioni. Primo, uno shock economico molto ampio, che rischi di congelare i flussi di reddito di imprese e famiglie. Secondo, uno shock economico che abbia natura temporanea.

La teoria economica suggerisce infatti che l’unica condizione che possa rendere l’helicopter drop efficace è che abbia la natura di intervento una tantum. Questo punto centrale viene spesso dimenticato nel dibattito sulle possibili virtù salvifiche della “moneta dagli elicotteri”.

Supponiamo infatti che ogni mattina, in modo del tutto prevedibile, gli elicotteri volino sulla nostra testa e incrementino la quantità di moneta del 5 per cento rispetto al giorno prima. In questo caso, se foste un negoziante o un imprenditore, che cosa fareste? Prima di andare a dormire, schiaccereste un tasto sul vostro computer e programmereste per il giorno dopo un incremento dei prezzi esattamente del 5 per cento. Molto più facile fare profitti così piuttosto che incrementando la produzione. Ne deduciamo che se la moneta fosse lanciata dagli elicotteri in modalità permanente, si tradurrrebbe solo in maggiore inflazione, lasciando il potere d’acquisto degli individui inalterato, con zero effetti sui consumi.

Circostanze eccezionali e di natura (speriamo) temporanea come quella che stiamo vivendo possono giustificare misure di natura eccezionale. Ma è impensabile, e sarebbe controproducente, immaginare che l’helicopter drop possa diventare uno strumento normale di intervento della banca centrale. Perché in questo caso, traducendosi inevitabilmente in incrementi generalizzati dei prezzi, la moneta lanciata dagli elicotteri si brucerebbe prima ancora di toccare il terreno.