Dove investono gli immigrati

Bio dell'autore

Graziella Bertocchi Graziella Bertocchi e’ Professore di Economia Politica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente dell'Istituto Einaudi per l'economia e la finanza. Ha conseguito il Ph.D. in Economia a University of Pennsylvania, è stata Assistant Professor a Brown University e ha ricoperto Visiting Positions a University of Oslo, New York University, Royal Holloway, Universita’ Cattolica di Lovanio, IGIER e Istituto Universitario Europeo. E’ Research Fellow di CEPR e IZA. Ha coordinato il GEV13 per la VQR 2011-14. La sua attivita’ di ricerca verte su temi di macroeconomia, economia delle istituzioni e political economy.

Marianna Brunetti Ricercatrice in Statistica Economia presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata, dove insegna Statistical Computing e Financial Econometrics. Ha conseguito MSc in Economics alla University of Warwick e PhD all’Università di Bergamo. E’ stata visiting presso Imperial College Business di Londra e Stockholm School of Economics. Membro del Centro Studi di Banca e Finanza (CEFIN) e del Centre for Household, Income, Labour and Demographic Economics (CHILD), si occupa di economia finanziaria ed in particolare dei temi di household finance.

Anzelika Zaiceva

