Perché al Sud la scuola è senza qualità?

Scuola: il divario regionale non nasce in famiglia

Tra i tanti divari tra Nord e Sud, c’è anche quello nei risultati scolastici, misurati dai test in matematica, scienze e lettura e comprensione di un testo, sottoposti agli studenti quindicenni nell’ambito del programma internazionale Ocse-Pisa. Nell’ultima rilevazione del 2018, la differenza nei test in lettura tra il Nord-Est e la ripartizione Sud-Isole (che comprende Basilicata, Calabria e le due Isole) è stata di 62 punti. Si tratta di un divario notevole, che colloca le due ripartizioni territoriali in posizioni molto diverse della graduatoria internazionale: il Nord-Est ai primi posti, accanto a Danimarca e Norvegia; il Sud-Isole molto più in basso, accanto alla Serbia. Una differenza ancora maggiore si riscontra nei test di matematica. Per le sue implicazioni, questo divario nelle competenze, che risulta anche dalle rilevazioni nazionali condotte dall’Invalsi, meriterebbe maggiore attenzione sia da parte dei decisori politici, sia da parte delle istituzioni scolastiche. Ma quali sono le sue cause?

In un articolo, Tito Boeri e Alessandro Caiumi hanno proposto che i risultati inferiori degli studenti meridionali dipendano dalla “scarsa attenzione di padri e madri per quello che i figli imparano al di là del titolo di studio”. Secondo i due studiosi, la conclusione sarebbe sorretta da tre indizi. Il primo è che i punteggi del Nord e del Sud, molto simili nella scuola primaria, si differenziano in quella secondaria, quando il carico di studio diventa maggiore. Il secondo indizio è che le differenze nei punteggi nelle scuole migliori (in genere i licei) sono molto piccole, mentre sono più ampi tra le altre scuole. Il terzo indizio – su cui gli autori non forniscono dati – “è che i genitori del Sud sono meno propensi a prendere l’iniziativa di andare a parlare con gli insegnanti” rispetto a quanto avviene altrove.

L’importanza del contesto

Ma davvero questi tre indizi sono tali da sostenere la conclusione che i risultati nei test scolastici degli studenti dipendano dall’atteggiamento delle famiglie? Una serie di considerazioni induce a dubitarne.

Innanzitutto, è opportuno chiedersi per quali ragioni i genitori settentrionali sarebbero più attenti nei confronti dell’istruzione dei propri figli rispetto a quelli meridionali. Se si escludono ineffabili fattori culturali, è ragionevole pensare che l’attenzione che i genitori riservano all’istruzione sia legata alla loro condizione socioeconomica e culturale. Dunque, a parità di condizione economica, professionale e titolo di studio dei genitori, i risultati degli studenti dovrebbero essere simili nelle diverse regioni. In realtà non è così: i divari regionali rimangono lo stesso molto ampi.

Per esempio, la differenza nei test in lettura tra la provincia di Trento e la Sardegna, di 34 punti, resta pressoché inalterata anche quando si tiene conto delle condizioni familiari degli studenti. Ed è così anche per altre regioni. Dunque, le cause dei divari devono essere ricercate al di fuori dei nuclei familiari, nei contesti socioeconomici e culturali che, come mostrano le ricerche, influenzano l’apprendimento.

Gli studi confermano, per esempio, come i risultati di ciascuno studente non dipendano solo dal suo background familiare, ma anche da quello degli altri studenti che frequentano la stessa classe. Gli studenti di scuole in cui la condizione socioeconomica è elevata, hanno risultati mediamente migliori di quelli che frequentano scuole in cui la condizione socioeconomica è peggiore. Anche i contesti extrascolastici, a partire da quelli più prossimi come i quartieri, in cui si strutturano le relazioni sociali di bambini e ragazzi, hanno notevole influenza sull’apprendimento.

I fattori di contesto si riflettono direttamente sui risultati individuali e, indirettamente, sulla didattica impartita nelle scuole, nella misura in cui essa si adatta alle conoscenze pregresse degli studenti che, per quanto detto, non sono ovunque omogenee. Il background familiare, l’ambiente socio-culturale esterno alla famiglia e il tipo scuola che gli studenti frequentano sono variabili tra loro interrelate e, congiuntamente, producono effetti difficili da districare sull’apprendimento. Se volessimo ricercare le cause delle differenze nei punteggi tra una scuola di un quartiere residenziale e una di una periferia degradata, anche della stessa città, non è tanto all’interno delle mura scolastiche che dovremmo guardare, quanto all’esterno di esse.

Differenze regionali anche in altri paesi

Neanche il fatto che i divari Nord-Sud nei test aumentino tra la scuola primaria e quella secondaria sembra un buon indizio del grado di attenzione delle famiglie nei confronti dell’istruzione. Anche in altri paesi le differenze nei risultati dei test scolastici (e in quelli sulle abilità cognitive) tra gruppi di studenti tendono ad ampliarsi durante il percorso scolastico. Le differenze iniziali si allargano nel tempo e le lacune nell’apprendimento si cumulano a quelle di partenza.

Differenze regionali nei test scolastici non sono affatto un’esclusiva dell’Italia. Si riscontrano, infatti, in misura diversa, anche nelle altre nazioni per le quali si dispone di dati. In Spagna, la differenza nei test di matematica tra Navarra e Andalusia è di 35 punti (era di 52 punti nel 2015). In Canada, il divario regionale è di 51 punti. In Kazakhstan di 65. E dalle precedenti rilevazioni Ocse-Pisa risulta una differenza regionale di 66 punti in Australia e di 70 in Messico. Si può davvero pensare che, in nazioni così diverse, siano gli atteggiamenti delle famiglie a spiegare le ampie disparità nei risultati scolastici? Differenze che – ripetiamo – rimangono significative anche tenendo conto dello status socioeconomico e culturale delle famiglie degli studenti. In linea generale, in tutte le nazioni, i risultati scolastici sono legati alle condizioni di sviluppo regionali: sono mediamente più alti nelle regioni più sviluppate e più bassi in quelle arretrate e povere.

In Italia, i punteggi scolastici decrescono man mano che si procede verso Sud. Nei test in lettura, dai 500 punti del Nord si passa ai 483 del Centro, per scendere ai 453 del Sud fino ai 439 punti del Sud-Isole. Pare difficile che sia l’attenzione dei genitori a scemare progressivamente da Nord a Sud. Il fatto è che i risultati scolastici sono disuguali perché l’Italia è un paese socialmente ed economicamente disuguale. A meno che si voglia credere che nascere a Bolzano o in un paese dell’Aspromonte non faccia alcuna differenza.

Vittorio Daniele, professore ordinario di Politica economica all’Università Magna Graecia di Catanzaro

La replica degli autori

Ma la famiglia conta, anche a scuola

Ringraziamo Vittorio Daniele per l’attenzione dedicata al nostro articolo. Le nostre, come non mancavamo di sottolineare, erano solo congetture. Lieti di trovare altre spiegazioni degli ampi e persistenti divari Nord-Sud nei test scolastici. Purtroppo però la sua risposta non ce lo permette dato che, in soldoni, la sua tesi è che ci sono i divari perché ci sono i divari, il che tra l’altro non concede alcuna speranza al Sud, dato che il capitale umano è il fattore più importante per la crescita.

I dati ci permettono di andare più a fondo e di vincere questa rassegnazione. Lo stesso Daniele riconosce quanto mettevamo in rilievo nel nostro intervento, vale a dire che, a parità di reddito, condizione professionale e titoli di studio dei genitori, i divari regionali permangono. Certo, non c’è solo la famiglia. Ma la famiglia è estremamente importante, soprattutto al Sud per ragioni storico-culturali. Non è chiaro cosa Daniele intenda per contesto. Al Sud ci sono peraltro differenze enormi nei rendimenti fra classi dello stesso istituto, che, al di là delle differenze di reddito fra le diverse famiglie, raccoglie allievi provenienti in gran parte dallo stesso “contesto”.

I divari presenti in paesi come Canada e Spagna cui fa rifermento Daniele sono molto meno marcati e persistenti di quello italiano, dove nell’ultima rilevazione si è arrivati ad uno scarto di 70 punti per matematica. E sono molti i paesi con un reddito pro-capite nettamente inferiore a quello del nostro Mezzogiorno e un contesto socio-economico non favorevole, come per esempio Serbia e Ucraina, che vantano risultati migliori di quelli delle scuole del nostro Sud.

Tito Boeri e Alessandro Caiumi