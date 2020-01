Con il bonus rafforzato prove di riforma dell’Irpef

Per la riduzione del cuneo fiscale, il governo ha scelto per ora un sistema misto: estensione del bonus Renzi e ulteriore detrazione Irpef per i dipendenti. Il potenziamento del bonus rischia però di rendere più ardua la riforma organica dell’imposta.

Effetti delle tre misure

Dopo le prime indiscrezioni sulla riduzione del cuneo fiscale, sembrano ora delinearsi i dettagli definitivi (si fa riferimento al testo del decreto uscito dal Consiglio dei ministri il 23 gennaio) per i cambiamenti prospettati per la seconda metà del 2020. Dal 2021, invece, dovrebbe vedere la luce una riforma più organica dell’Irpef, ormai fortemente attesa, dopo ritocchi parziali che stanno solo procrastinando nel tempo una revisione che appare sempre più ineludibile.

Probabilmente, però, queste misure tampone influenzeranno le scelte future, perché, una volta introdotti specifici benefici per i contribuenti, sarà politicamente difficile fare marcia indietro.

Concentriamoci sugli aspetti finora certi. Col decreto del 23 gennaio si è scelto, forse impropriamente, un sistema misto, basato sull’ampliamento e sull’estensione del bonus Renzi fino a 28 mila euro (quindi un trasferimento monetario) e una ulteriore e specifica detrazione Irpef per i dipendenti tra 28 e 40 mila euro.

La scelta sembra prettamente politica. Una parte della coalizione di governo guarderebbe con favore all’estensione del bonus, mentre un’altra parte vorrebbe subito una riforma più strutturale all’interno della sola Irpef.

Vediamo i punti di forza e di debolezza di questo approccio. Consideriamo, per semplicità, un lavoratore dipendente single e applichiamo le misure per l’intero anno (senza considerare le addizionali). Per il solo 2020, la misura proposta sarà applicata per metà anno; quindi i valori di riferimento sono pari alla metà di quelli qui discussi. Valutare il provvedimento per tutto l’anno rende tuttavia più uniforme il confronto, perché il ragionamento coinvolge anche la detrazione per lavoro dipendente.

Il grafico 1 riporta l’attuale andamento della detrazione per lavoro dipendente (linea nera), il bonus riformato (1.200 euro annui nella fascia 8.145-28.000 euro) e l’ulteriore detrazione (linea verde).

Grafico 1 – Detrazioni e bonus



Sotto un profilo meramente tecnico, bene ha fatto il governo a estendere il bonus fino a 28 mila euro, perché questo valore coincide col secondo limite superiore della scala delle aliquote e, soprattutto, col valore di reddito dal quale la detrazione per lavoro cambia inclinazione.

La linea rossa e la linea verde appartengono però a uno stesso strumento. Dividerle solo formalmente lascia il tempo che trova. Nella struttura Irpef c’è, come è normale che sia, una sola detrazione per ogni tipologia di lavoro: sdoppiarla non può essere considerato positivo. Anche perché, originariamente, il bonus è nato come un correttivo (forzato) all’Irpef. E questa ulteriore detrazione sarebbe un correttivo del correttivo.

Sembra scontato, a questo punto, sommare le tre misure, in modo da avere una visione d’insieme, ovvero una corrispondente proposta in cui da subito si applica un solo intervento complessivo, incentrato sulla revisione della detrazione Irpef da lavoro dipendente.

Il grafico 2 riporta questo andamento. Il primo aspetto di rilievo è il fatto che la linea verde non è una funzione continua: è pari a 1.880 euro fino a 8.145 euro e poi balza a 3.080 (1.880 più 1.200). Di per sé, non rappresenta un grande problema. Si potrebbe prevedere una detrazione potenziale di 3.080 euro (linea blu), anziché 1.880, che non cambierebbe comunque la situazione per i contribuenti non toccati dalle misure, ovvero coloro che hanno una detrazione per lavoro dipendente maggiore dell’imposta lorda.

Grafico 2 – Detrazioni e bonus sommati



C’è da dire che i motivi che hanno reso preferibile il mantenimento di un doppio canale (bonus e ulteriore detrazione) sono prevalentemente due.

Il primo è che il bonus oggi garantisce di fatto una imposta netta negativa per i redditi bassi dove non si annida il fenomeno dell’incapienza. Ad esempio, un soggetto con reddito lordo pari a 9 mila euro è caratterizzato da una imposta netta pari a 235,1 euro ma beneficia di 960 euro di bonus, quindi l’imposta complessiva è -724,9 euro. Questo aspetto non desta particolari preoccupazioni. Già oggi il nostro ordinamento guarda con favore all’imposta negativa in due casi molto specifici: l’ulteriore detrazione per familiari a carico e la detrazione per i canoni di locazione. Qualora, infatti, a causa di una di queste specifiche misure, il contribuente divenga incapiente, la parte che non ha trovato copertura nell’imposta lorda può essere goduta come trasferimento. Si potrebbe pensare quindi di applicare un ragionamento simile anche all’incapienza da bonus per trovare una soluzione. Certo, la semplificazione del sistema è un’altra cosa, ma da qualche parte occorre pur sempre iniziare.

Il secondo motivo è il fatto che l’applicazione di una detrazione complessiva amplierebbe il numero dei contribuenti a imposta netta nulla, che sarebbero di conseguenza esentati dal pagamento delle addizionali, proprie di altri livelli di governo. La prospettata revisione organica dell’Irpef dovrà sicuramente entrare nel merito di questo aspetto.

Limiti e rischi

Da queste osservazioni si possono trarre alcune conclusioni. Sicuramente è di rilievo lo sconto concesso ai lavoratori dipendenti, che però ha ripercussioni sulle aliquote effettive. Così si verrebbe a creare troppa disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e pensionati. È una scelta politica, ma è davvero molto forte. I lavoratori autonomi hanno avuto forti sconti con la flat tax; si è deciso di continuare a concentrare la riduzione del cuneo sui dipendenti. Ulteriori risorse saranno probabilmente da destinare ai pensionati. Senza considerare poi che il bonus così riformato garantisce vantaggi alla condizione lavorativa del contribuente, mentre forse il nostro paese avrebbe bisogno di misure più organiche anche per il trattamento fiscale della famiglia.

L’opinione di chi scrive è che il potenziamento del bonus renderà più ardua una riforma organica dell’imposta, che invece dovrebbe vedere la luce subito dopo la sua approvazione. Forse si potrebbe iniziare a pensarci già da adesso.