Eppur l’occupazione cresce

Il primo bilancio su occupazione e disoccupazione nel 2019 è positivo. Restano aperte però importanti questioni strutturali: dalla dinamica salariale stagnante, che riflette i mancati incrementi di produttività, all’incidenza del lavoro a termine.

L’andamento nel 2019

Con la pubblicazione, da parte dell’Istat, dei dati mensili su occupati e disoccupati aggiornati a novembre possiamo cominciare a valutare gli andamenti dei principali aggregati del mercato del lavoro nel 2019.

Contestualizzando gli andamenti in un arco triennale (il minimo per capirci qualcosa), emerge che:

l’occupazione totale è ancora aumentata. Il ritmo di crescita, attorno a un valore medio di 300 mila occupati tra il 2017 e la prima metà del 2018 (in valori percentuali attorno a 1-1,5 per cento), si era abbassato nella seconda metà del 2018 a un valore modestissimo, attorno ai 100 mila occupati (0,4-0,0,5 per cento), risalendo però di nuovo negli ultimi mesi (figura 1); alla positiva dinamica dell’occupazione totale non contribuisce l’insieme del lavoro autonomo: nel 2017 ha evidenziato un risultato negativo; tra la seconda metà del 2018 e l’avvio del 2019 pareva essersi stabilizzato (forse, marginalmente, con la spinta dei nuovi vantaggi fiscali previsti per le partite Iva); negli ultimi mesi risultano prevalenti segnali negativi, peraltro coerenti con il trend di lungo periodo; il sostegno all’occupazione viene dunque essenzialmente, quasi sempre esclusivamente, dal lavoro dipendente (figura 2). In particolare, il contributo dei dipendenti permanenti è stato positivo fin sul finire del 2017, è divenuto negativo nel 2018 e ha infine recuperato verso la fine dell’anno tornando a crescere pressoché continuamente per tutto il 2019. Viceversa, l’occupazione a termine ha fornito un contributo positivo (prevalente o esclusivo) fino all’inizio del 2019, quando è stata sostituita dall’occupazione permanente.

Figura 1 – Occupati totali, dipendenti e indipendenti. Dati mensili destagionalizzati. Variazioni tendenziali su base annua (migliaia di unità)

Figura 2 – Occupati dipendenti, a termine e permanenti, 2017-2019. Dati mensili, variazioni tendenziali su base annua (migliaia di unità)

Ai dati positivi sull’occupazione complessiva accostiamo i segnali di riduzione della disoccupazione, con il relativo tasso sceso da circa un semestre sotto le due cifre (a novembre risultava pari al 9,7 per cento; anche quello dei giovani 15-24 anni è vistosamente diminuito): così il quadro dei macroindicatori risulta completo. Altri paesi hanno fatto meglio (in particolare Spagna e Germania tra i grandi, non la Francia): il confronto internazionale – anche solo con la media Ue – è sempre foriero di malinconie. Ma comunque dobbiamo riconoscere che siamo dentro un trend di incremento occupazionale, non di contrazione, nonostante le crisi aziendali rilevanti, la minaccia eterna delle nuove tecnologie, i sussulti dei mercati mondiali, la riduzione dei flussi di immigrazione e la crescita di quelli, soprattutto giovanili, di emigrazione.

Tenendo conto poi che la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è in calo, il trend positivo degli occupati si accompagna a più che proporzionali miglioramenti del tasso di occupazione: ora ci si va avvicinando al 60 per cento, mentre anche prima della grande crisi del 2008 non si era mai raggiunto il 59 per cento.

Le problematiche dietro i numeri

Questi, dunque, i numeri salienti. Positivi certamente sul piano meramente quantitativo, che è pur sempre basilare. Non possono nascondere, però, questioni strutturali che rimangono di vitale importanza: luci e ombre, come quasi sempre nelle vicende umane. Accenniamo a due problematiche, strettamente legate ai dati esposti.

La prima è sottesa alla relazione con gli andamenti generali dell’economia: dato che il Pil cresce poco o niente, è implicito che anche la dinamica salariale ristagni, riflettendo i mancati incrementi di produttività (almeno nei valori medi), la sfavorevole composizione settoriale e – come attestato nei conti nazionali trimestrali – la nulla o debole crescita delle ore lavorate pro capite nel secondo e terzo trimestre 2019 (effetto anche della ripresa del part time).

La seconda problematica è relativa alla composizione del lavoro dipendente. Anche in seguito ai vincoli introdotti dalla legge del 9 agosto 2018 (conversione del cosiddetto “decreto dignità”), a partire dalla seconda metà del 2018 è stata registrata una progressiva e prolungata frenata della crescita del lavoro a termine (che però nei dati amministrativi non risulta ancora conclusa: tema da monitorare e approfondire con dati analitici). La frenata, finora compensata dal recupero dei rapporti di lavoro permanente, ha congelato le spinte espansive dei rapporti a termine, ma non ha alterato il loro peso sul totale: risulta tuttora attorno al 17 per cento, esattamente come nell’estate 2018.