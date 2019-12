Riforma della prescrizione: un punto di partenza sbagliato

Non è certo dalla riforma della prescrizione che si deve partire se si vuole ricondurre il funzionamento della giustizia italiana ai paradigmi delle garanzie e dell’efficienza. Occorre rimuovere le cause dell’endemica lentezza del processo penale.

Prescrizione e processo penale: un rapporto tormentato

Esistono da sempre, nel diritto, istituti concettualmente problematici che, di tanto in tanto, sembrano riemergere dal letargo per divenire terreno di scontro ideologico. È quanto accade con la prescrizione del reato, modificata dalla legge 3 gennaio 2019, n. 3, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020: su un fronte, la magistratura ha espresso soddisfazione per una riforma, a suo dire, in grado di individuare un punto di equilibrio tra le “garanzie” dell’imputato e l’“efficacia” del processo; sull’altro, l’Unione delle Camere penali italiane ha manifestato il proprio dissenso contro il rischio di “giudizio senza fine” di kafkiana memoria, in evidente contrasto con la garanzia della ragionevole durata del processo.

È istituto decisamente ambiguo quello della prescrizione: risponde all’esigenza di non punire fatti risalenti nel tempo e coperti ormai dall’oblio, salvo poi operare proprio quando lo stato, attraverso il processo, mette in scena la rievocazione e, dunque, la reminiscenza di quegli stessi fatti. Il dibattito si fa poi particolarmente intenso non appena l’attenzione si sposta sulla possibile intersezione tra la prescrizione e il processo penale. L’argomento è senz’altro complesso, variegati sono i temi, molteplici le implicazioni che ne conseguono: soluzioni semplici, a costo zero, non pare ve ne siano.

La legge n. 3/2019: le attese “tradite”

Ampliando i propri orizzonti ben oltre la materia della corruzione e nel dichiarato obiettivo di ridurre l’eccessivo numero dei procedimenti penali estinti per prescrizione nei gradi di giudizio successivi al primo, la legge 3 gennaio 2019, n. 3 (meglio nota come spazzacorrotti) ha introdotto il blocco del corso della prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado, indipendente dall’esito, sia esso condanna o assoluzione. Una riforma tanto semplice quanto dirompente: una volta intervenuta la pronuncia del giudice, la prescrizione del reato non potrà più maturare in grado di appello o nelle more del giudizio di Cassazione.

Nella discussione in Parlamento, la mediazione politica ha reso possibile l’approvazione della riforma solo “ora per allora”, sul presupposto, cioè, che la sua entrata in vigore fosse differita al 1° gennaio 2020, in modo tale da poter approvare nel frattempo una revisione di sistema del processo penale in grado di garantirne la ragionevole durata, pur dopo il blocco della prescrizione successivo alla sentenza di primo grado.

Il nuovo anno è alle porte e dell’attesa riforma del processo penale non vi è traccia. Fermo dunque il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, a sistema giudiziario invariato, il rischio che i gradi di giudizio successivi al primo durino all’infinito e che gli imputati (anche gli assolti in primo grado) diventino eterni giudicabili è davvero troppo alto per sottovalutarlo. Potrà anche essere improprio, in astratto, assegnare alla prescrizione la funzione di assicurare tempi ragionevoli al processo, perché altre e diverse sono le ragioni che stanno alla base dell’istituto. Tuttavia, non si può negare che, per come è disciplinato ora il nostro sistema processuale penale, l’istituto ricopre un ruolo determinante per garantire la ragionevole durata del processo: indirettamente sollecita una giustizia più rapida, nel senso di favorire una selezione delle cause da trattare con priorità; altrimenti, assume in via di fatto il ruolo di argine garantistico a una estensione temporale indefinita della vicenda processuale.

Le proposte alternative

Fonti ufficiali del Partito democratico, in questi giorni, hanno fatto circolare la notizia di due controproposte legislative presentate al ministro della Giustizia.

Con la prima proposta resta immutata la vigente disciplina della prescrizione, apportandovi solo lievi correttivi. L’attuale regolamentazione dell’istituto, dovuta alle modifiche introdotte dalla riforma Orlando del 2017, prevede che il termine di prescrizione, decorrente dalla data del commesso reato, rimanga automaticamente sospeso, a partire dalla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza di condanna, sino alla pronuncia della sentenza che definisce il successivo grado di giudizio, sia in appello che in cassazione, ma limitatamente alle sole ipotesi di condanna e, comunque, per un periodo di tempo non superiore, in ciascuna fase, a 18 mesi. La nuova proposta legislativa si sostanzia in un ulteriore allungamento del periodo di sospensione, portandolo dagli attuali 18 mesi sino a due o tre anni, così da ampliare ancora i margini di tempo concessi all’autorità giudiziaria per pervenire all’accertamento definitivo dei fatti, dei suoi autori e delle correlate responsabilità.

Di matrice più marcatamente progressista è, invece, la seconda proposta: una “soluzione dualista” che consiste nella netta separazione tra il piano di operatività sostanziale e quello processuale dell’istituto. In sostanza, si propone di individuare un primo termine di prescrizione sostanziale, cosiddetta “prescrizione del reato”, decorrente dalla data del fatto all’avvio del procedimento penale. A partire da questo momento, il termine di prescrizione del reato sarebbe definitivamente interrotto e, in suo luogo, decorrerebbe un distinto termine di prescrizione processuale, la “prescrizione del processo”, funzionale a stabilire il tempo di durata massima dell’accertamento giudiziario. Com’è agevole intuire, mentre la “prescrizione del reato” continuerebbe a salvaguardare gli interessi sostanziali tradizionalmente posti alla base dell’istituto, la “prescrizione del processo” sarebbe dichiaratamente intesa a tutelare tanto l’interesse del singolo a non essere sottoposto per un periodo eccessivamente lungo al processo penale, quanto l’interesse statale a garantire, comunque, una risposta punitiva al reato.

Tra i tanti dubbi, una certezza e una proposta

Cosa dobbiamo attenderci, quindi, nelle poche settimane che ci separano dal nuovo anno? Se davvero si vuole (ma si vuole?) ricondurre il funzionamento della giustizia italiana ai paradigmi delle garanzie e dell’efficienza richiesti anche dall’Europa non è certo dalla riforma della prescrizione che si deve partire, ma da un’altra prospettiva: occorre individuare e rimuovere, finalmente, le cause strutturali che determinano l’endemica lentezza del processo penale. Basterebbe procedere a poche, ma incisive, modifiche della legge processuale penale (ad esempio in materia di nullità, di notificazioni e di impugnazioni) volte ad accorciare i tempi di concreto svolgimento dei processi. Contemporaneamente, non è possibile pensare a una riforma complessiva del processo penale senza dotare il sistema giudiziario delle risorse umane, materiali e organizzative che rappresentano le condizioni imprescindibili per l’effettiva attuazione del principio costituzionale del giusto processo. Su questi aspetti, non su altri, dovrebbe esercitarsi, senza indebite frettolosità, la pacata riflessione di un Parlamento che non voglia perdere di vista (se non pagando costi altissimi sul terreno della giustizia) la necessità di un equilibrato rapporto tra termini di prescrizione del reato e tempi di reale durata dei processi penali.