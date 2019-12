Con una comunicazione all’Europarlamento e al Consiglio europeo Von der Leyen ha lanciato un ambizioso piano che dovrebbe portare l’Unione a diventare il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050.

Il piano ambizioso di von der Leyen

Ursula von der Leyen ha fiutato l’aria e intelligentemente ha compreso che il way forward dell’Unione Europea deve essere – può solo essere, verrebbe da dire – il clima e l’ambiente. È in questo ambito che la Ue ha ancora un “vantaggio comparato” rispetto alle altre nazioni e la presidente della Commissione ha capito che lo sviluppo può (ormai) passare solo per la sostenibilità. La scelta, poi, di concludere il suo intervento con la frase “è il (nostro) momento uomo sulla luna” la dice molto sul suo acume politico, con un tocco di enfasi che non guasta. Dopo gli annunci che hanno fatto seguito alla sua nomina, in piena Conferenza sul clima a Madrid, con una valida scelta di tempi, von der Leyen ha utilizzato il classico strumento della comunicazione all’Europarlamento e al Consiglio europeo per presentare il suo European Green Deal (Egd), completo di un’appendice che scandisce la tempistica dei vari interventi proposti, peraltro concentrati nel 2020.

Viene innanzitutto ribadita l’ambizione di diventare il primo continente climate-neutral entro il 2050, cioè una regione dove le emissioni di CO 2 che continueranno a essere prodotte saranno compensate da corrispondenti assorbimenti. L’ambizione prenderà la forma di una legge climatica europea (European Climate Law) finalizzata a emissioni net-zero entro il 2050 e, in vista di ciò, ad accrescere il target 2030 ad almeno il 50 per cento di riduzione, se non il 55 per cento. Ciò richiederà la revisione di tutte le misure legislative in atto, inclusa la proposta di rivedere la direttiva sulla tassazione energetica, rimasta finora a bagnomaria per disaccordi in seno al Consiglio europeo. Pezzo forte sarà la proposta di un carbon border adjustment per alcuni settori, per ridurre il rischio di esportare le emissioni se, per ragioni di costi dovuti alle politiche climatiche, le imprese trasferissero la produzione in paesi dalla legislazione meno rigorosa. Si tratterebbe in sostanza di una misura fiscale atta a garantire che il prezzo delle importazioni rifletta in modo più preciso il loro contenuto di carbonio. La misura sarà progettata per conformarsi alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio e ad altri obblighi internazionali dell’Ue, in modo da evitare contenziosi e ritorsioni.

Lo Egd prevede anche il varo di una nuova e più ambiziosa strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, vista l’accelerazione degli effetti, su cui il rapporto Ipcc (Intergovernmental panel on climate change) relativo a +1,5°C ha di recente attirato l’attenzione.

Dall’efficienza energetica alla politica agricola verde

Il nuovo piano non riguarda solo il clima, tuttavia. Gli altri titoli della Comunicazione riguardano l’energia, pulita, disponibile e sicura negli approvvigionamenti, a partire dalla revisione finale e approvazione dei Pniec – i Piani nazionali integrati per l’energia e il clima – passando per le infrastrutture smart e l’ulteriore decarbonizzazione dei sistemi energetici. Attenzione verrà anche dedicata al rischio di povertà energetica che certe realtà dell’Unione potrebbero sperimentare. Si vuole poi mobilizzare l’industria ai fini dell’economia circolare con l’adozione di una nuova strategia industriale, la promozione di prodotti sostenibili e una considerazione specifica per le industrie ad alta intensità energetica (acciaio, chimica, cemento). Un capitolo importante è quello dell’efficienza energetica, soprattutto per quanto riguarda gli edifici, sia pubblici che privati, sia di nuova costruzione che esistenti. Mobilità intelligente e sostenibile e politica agricola comune verde sono tematiche cruciali per le quali segnaliamo una rielaborata proposta di direttiva sul trasporto combinato, da un lato, e una strategia “Farm to Fork” che contenga misure finalizzate a ridurre l’uso e il rischio di pesticidi chimici, fertilizzanti e antibiotici, dall’altro. Grande enfasi è data inoltre al tema della biodiversità ribadendo la volontà di voler essere membro attivo nella creazione di una piattaforma globale sui temi di “biodiversity loss”, rinviati a una specifica conferenza già programmata in Cina per l’ottobre 2020. Nell’ambito poi del Sustainable Europe Investment Plan appare innovativa la proposta del Just Transition Fund dedicato ai paesi – presumibilmente quelli più legati alle fonti fossili – che dovranno affrontare costi superiori alla media europea. La transizione richiederà diverse componenti e l’Ue intende in questo modo sostenere i paesi membri al fine di evitare ulteriori attriti. Scorrendo il testo della Comunicazione si vede l’ampio spettro di interventi che hanno energia-clima-ambiente come denominatore comune così esteso da fare quasi pensare a una rivoluzione. Il coinvolgimento del pubblico e di tutti gli attori interessati in un patto climatico europeo che verrà lanciato a marzo 2020 sembra mirato a fare leva sui movimenti di piazza, ormai molto numerosi e destinati prossimamente a farsi sentire ancora di più, al fine di superare il vero ostacolo alla realizzazione dell’ambiziosissimo piano: il Consiglio europeo. Scontata l’approvazione dell’Europarlamento, il problema sta soprattutto in alcuni stati membri “antagonisti” o per meglio dire “sovranisti” dell’Unione i quali, sfruttando il meccanismo ormai datato di votazione e approvazione, cercheranno di rallentare, annacquare, e in ogni caso ottenere compensazioni. Ai fini dell’intervento a favore del clima, ma non solo, Ursula von der Leyen dovrà dedicare molti sforzi alla riforma delle procedure e del meccanismo di voto degli organi esecutivi dell’Unione.

In questo modo la Ue, per merito della presidente von der Leyen, diventerà il vero leader di quella Climate Ambition Alliance presentata l’11 dicembre a Madrid dalla presidente di Cop25, il ministro dell’Ambiente del Cile Carolina Schmidt. La presidente ha annunciato che 73 nazioni hanno segnalato la loro intenzione di presentare un piano d’azione per il clima rafforzato (Ndc o contributo determinato a livello nazionale) e ha dato merito a quelle 11 nazioni che hanno avviato un processo interno per essere ancora più ambiziose, un impegno che si riflette nei loro piani nazionali entro il 2020, come stabilito nell’accordo di Parigi.