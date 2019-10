Turchia-Ue, un patto pagato dai profughi. E dai curdi

Bio dell'autore

Francesco Fasani Francesco Fasani è Professore associato alla School of Economics and Finance presso Queen Mary University of London. E’ Research Affiliate del CEPR (Centre for Economic Policy Research) e Research Fellow del CReAM (Centre for Research and Analysis of Migration) e dell'IZA (Institute for the Study of Labor; Bonn). Ha conseguito un PhD in Economics dallo University College London nel 2011. I suoi principali interessi di ricerca sono l’economia del lavoro, la microeconometria applicata, l’analisi economica delle migrazioni e del crimine.

Tommaso Frattini Tommaso Frattini è Professore Ordinario in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Milano. E’ anche Research Fellow del CReAM, il Centro per la Ricerca e l’Analisi delle Migrazioni a UCL, del Centro Studi Luca d'Agliano (LdA) e dell’ IZA, l’Istituto per lo Studio del Lavoro di Bonn. Ha conseguito un PhD in Economics dallo University College London nel 2010. I suoi principali interessi di ricerca sono la microeconometria applicata, l’economia del lavoro e l’economia delle migrazioni.

