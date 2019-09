Più che i pagamenti elettronici serve il profilo dell’evasore

Premiare i pagamenti elettronici serve a poco, perché l’utilizzo di questi dati per contrastare l’evasione è molto limitato. La possibilità di usare l’anagrafe dei rapporti per l’analisi del rischio evasione è stata bloccata dal Garante della privacy.

Pagamenti elettronici ed evasione fiscale

La proposta del Centro studi di Confindustria di premiare i pagamenti elettronici (e tassare quelli fatti utilizzando i contanti) può avere diverse motivazioni, ma sarebbe ben difficile da giustificare sulla base del suo effetto sull’evasione fiscale. La ragione è molto semplice: non è vero che i pagamenti elettronici siano singolarmente tracciati ai fini fiscali (solo il saldo iniziale, quello finale e la giacenza media sono trasmessi dalle banche all’anagrafe dei rapporti finanziari in base all’articolo 11 del decreto legge 201/2011, il cosiddetto “salva Italia”, e alla sua successiva attuazione) e, soprattutto, l’uso effettivo dei dati già oggi disponibili sui pagamenti elettronici ai fini del contrasto dell’evasione è molto limitato.

Cerchiamo di capire il perché, rielaborando le osservazioni critiche già esposte dalla Corte dei conti nel 2017.

Secondo quanto previsto dal decreto “salva Italia”, le informazioni dell’anagrafe dei rapporti dovrebbero servire sia per mappare il rischio fiscale e individuare i contribuenti che più probabilmente hanno evaso le imposte, sia per raccogliere maggiori informazioni su contribuenti che sono (per ragioni evidentemente diverse) già oggetto di indagine. Alla prima possibilità faceva riferimento il decreto 201/2011 quando prevedeva l’“elaborazione con procedure automatizzate (…) di liste selettive di contribuenti a maggiore rischio di evasione secondo criteri individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate” (articolo 11, comma 4, dl 201/2011) ovvero la profilazione individuale del rischio fiscale. La seconda possibilità è nota come indagine finanziaria, ovvero la possibilità di richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale o del direttore centrale degli accertamenti dell’Agenzia delle entrate ovvero del comandante generale della guardia di finanza, dati relativi a rapporti e operazioni effettuate da determinati soggetti sottoposti ad indagine.

Nessuna di queste possibilità è oggi sfruttata pienamente dall’amministrazione finanziaria.

Gli effetti del provvedimento del Garante della privacy

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di individuazione dei criteri di rischio non è stato neppure emanato perché è iniziata una lunga discussione tra l’Agenzia stessa e il Garante della privacy. Quest’ultimo, in un significativo provvedimento del 17 aprile 2012, ha sepolto in due mosse la possibilità di utilizzare l’anagrafe dei rapporti per l’analisi del rischio.

In primo luogo, ha sostanzialmente disconosciuto questo tipo di funzione (che pure è riconosciuta dalla legge) affermando che fosse giustificato mettere in discussione “l’acquisizione e la duplicazione (…) di una moltitudine di dati che, laddove necessari ai fini di accertamento, risultano già disponibili all’amministrazione finanziaria attraverso la procedura dell’indagine finanziaria”. L’affermazione contiene un’aporia logica: se l’analisi dei dati serve a capire quando fare l’indagine, non può evidentemente essere limitata dai casi in cui l’indagine è già in corso.

In secondo luogo, il Garante ha affermato che sussiste nell’ordinamento “il divieto di adottare atti o provvedimenti amministrativi fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell´interessato” opponendosi quindi alla profilazione massiccia del rischio fiscale. La vicenda è quindi terminata (per ora) con la cosiddetta sperimentazione, su poche centinaia di contribuenti, dell’analisi del rischio.

D’altronde, secondo il rapporto della Corte dei conti citato in precedenza, le indagini finanziarie sono andate progressivamente calando nel corso degli anni. Nel 2017, l’Agenzia delle entrate ne ha espletate 1.601 (contro le 2.846 dell’anno precedente e le 4.793 del 2015) e la Guardia di finanza ne ha fatte 82.605 (contro le 208.258 del 2016 e le 158.042 del 2015). Tuttavia, nella Relazione sul contrasto all’evasione fiscale si legge che, per la Guardia di finanza, nel 2017 le indagini finanziarie hanno dato origine a 2.324 interventi.

Le ragioni dello scarso uso delle indagini finanziarie non sono note, ma potrebbero avere a che fare proprio con la lunghezza e la complessità delle procedure, oltre che con i problemi di qualità dei dati segnalati dalla stessa Corte dei conti.

Poiché già oggi i dati sui pagamenti elettronici sono ben poco utilizzati nel contrasto dell’evasione, non si capisce come, a quadro organizzativo e legislativo dato, un loro aumento dovrebbe far crescere le capacità dell’amministrazione finanziaria di ridurre l’evasione.

Cosa serve, quindi? In primo luogo, bisogna rimuovere il divieto oggi esistente alla profilazione su larga scala del rischio fiscale: per questo è necessario che il Garante cambi la sua interpretazione oppure che venga varata una legge apposita. In secondo luogo, l’amministrazione finanziaria deve essere in messa in grado di usare questi dati, e quindi deve essere dotata dell’organizzazione nonché delle risorse umane e materiali necessarie allo scopo. Infine, ma si tratta dello sviluppo più affascinante, le informazioni nell’anagrafe dei rapporti sarebbero utilizzabili con l’adozione di iniziative specifiche da impiegare prima che la dichiarazione o l’adempimento fiscale venga svolto, utilizzando le moderne tecniche di predizione dei comportamenti individuali. Se queste riforme e queste innovazioni venissero adottate, allora anche le proposte di incentivazione dell’uso della moneta elettronica potrebbero acquisire maggiore efficacia per il contrasto dell’evasione fiscale.