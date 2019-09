Misure serie per il clima o sosteniblablablà ambientale?

Uno dei primi atti del nuovo governo doveva essere un decreto per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’economia verde. È stato bloccato per mancanza di coperture. Ma forse gli faceva difetto anche la riflessione sui problemi da affrontare.

La falsa partenza del decreto

Non pare proprio di potere dire “buona la prima” nel caso del decreto legge “Misure urgenti per contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell’economia verde”, esordio del nuovo governo in materia di ambiente. Facendo eco ai programmi della nuova Commissione europea e della sua presidente, il nostro presidente del Consiglio ha fatto molti annunci in tema di ambiente e di contrasto ai cambiamenti climatici, poi messi nero su bianco nel programma di governo.

Ma il progetto presentato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa è stato subito fermato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per mancanza di coperture, cosicché ora giace a Palazzo Chigi in attesa di novità, anche se sui media continua a far parlare di sé. Non è dato sapere se Costa abbia voluto giocare d’anticipo per fissare alcuni paletti, o se sia stato solo precipitoso, o se ancora abbia voluto consegnare al governo un documento per far fare bella figura all’Italia al Climate Action Summit che ha preso avvio il 23 settembre nella sede Onu.

Sta di fatto che il decreto è un coacervo di misure tutte accomunate dal tema della salvaguardia dell’ambiente, ma che non riguardano esclusivamente i cambiamenti del clima – tema di cui oggi si parla più che mai. Sono infatti comprese misure di contrasto all’inquinamento dell’aria, misure per favorire l’economia circolare contenendo il packaging e gli imballaggi, azioni per il rimboschimento, l’istituzione di parchi nazionali, e misure relative ai rifiuti.

Sia ben chiaro: sono tutte misure sul cui merito non ci si può che dire favorevoli. E sono tutti temi importanti, importantissimi. Resta tuttavia l’impressione che si sia voluto mettere troppo e tutto insieme. E che la fretta non sia stata buona consigliera, laddove i molti incentivi previsti rimandano immediatamente alle problematiche condizioni della nostra finanza pubblica, a pochi giorni dal varo della legge di bilancio. E dove il taglio di sussidi fa subito pensare alle conseguenze economiche e sociali delle categorie produttive colpite.

Non si tratta di fare i Gino Bartali della politica verde affermando in modo sterile che “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”. Si tratta però di mettere ordine alle parole e dargli un senso che vada oltre le affermazioni di principio. Robert Engelman, Senior Fellow del Worldwatch Institute, ha scritto di recente: “Quella in cui viviamo è l’epoca della sosteniblablablà, una profusione cacofonica di uso del termine sostenibile per definire qualcosa di migliore dal punto di vista ambientale o semplicemente alla moda […]”. Troppo duro? Forse. Ma come chiosa Gianfranco Bologna (Wwf) “il sosteniblablablà ha un costo elevato. L’abuso dei termini sostenibile e sostenibilità ne compromette il significato e l’impatto”. Nel complesso della politica ambientale descritta nel decreto legge, l’impatto appare positivo, ma largamente non giustificato da una riflessione sui problemi in campo.

Tra nuovi incentivi e taglio ai vecchi sussidi

Pur mettendo in conto che probabilmente il testo del documento non sarà approvato così come è stato presentato, vale la pena di cercare di capire cosa c’è di davvero interessante e innovativo. A titolo d’esempio, affronteremo due questioni specifiche, tra le più significative (anche perché ci vorrebbe troppo spazio per esaminare con attenzione tutto il testo).

L’articolo 1 comma 2 è una riedizione dei numerosi decreti e provvedimenti sulla rottamazione, dedicata in questo caso ad autovetture omologate fino alla classe Euro 4. Questa volta però sembra una rottamazione selettiva, riservata cioè ai cittadini che risiedono nelle città metropolitane nelle zone interessate dalle procedure di infrazione comunitaria del 2014 e 2015 dovute alla non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva europea sulla qualità̀ dell’aria. Non a tutti i cittadini dunque, ma solo ad alcuni, e sulla costituzionalità della norma è lecito nutrire dei dubbi. Ma a parte ciò, quello che si otterrebbe in cambio della rottamazione non sarebbe un incentivo (un sussidio) all’acquisto di un’auto Euro > 4, bensì 2 mila euro da spendersi in cinque anni “ai fini dell’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, inclusi i servizi di sharing mobility con veicoli elettrici o a zero emissioni, anche in favore dei familiari conviventi”.

Secondo i dati dell’Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae), al 30 giugno 2018 circolava, sulle strade italiane, il 34,1 per cento di mezzi con vecchie omologazioni Euro 0 (4 per cento), Euro 1 (5,5 per cento), Euro 2 (9,9 per cento), Euro 3 (14,7 per cento). Le Euro 4 erano il 27,7 per cento del totale (figura 1). Il provvedimento del ministro riguarda dunque oltre il 60 per cento del parco circolante. Sono vetture già messe nel mirino da molte amministrazioni comunali negli anni scorsi, soprattutto se a motorizzazione diesel. Gli aspetti di regressività del provvedimento sono evidenti. È difficile infatti che un medico a Torino, un avvocato a Milano o un commercialista a Roma si spostino ancora con una vettura pre-Euro 4. Se l’intervento ci deve essere – e chi scrive è favorevole – è necessario prestare attenzione a questi aspetti: dunque, sia assai più generoso e aiuti l’ammodernamento del parco auto. L’idea che si rottami una vettura, magari funzionante, per aver in cambio 5 anni di abbonamento ai mezzi pubblici appare stravagante, se non velleitaria.

L’articolo 6 affronta il tema della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Recita: “A partire dall’anno 2020, le spese fiscali dannose per l’ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare […] sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040”. Il catalogo citato nel decreto è documento complesso, completo e ben fatto, che è davvero impossibile riassumere compiutamente in questa sede. Può essere utile però chiedersi chi benefici ora dei sussidi esistenti. Il 60 per cento sono racchiusi in poche categorie tutte connesse al comparto energia, dove la parte preponderante sta nel differente trattamento fiscale tra benzina e gasolio (4,9 miliardi), cui vanno aggiunti gli sconti sul gasolio per l’autotrasporto (1,2 miliardi), sconti sui consumi energetici in agricoltura (0,8 miliardi), la detassazione delle auto aziendali (1,2 miliardi), l’esenzione dall’accisa per il jet fuel (1,6 miliardi), l’aliquota Iva agevolata sui consumi energetici di famiglie (1,6 miliardi) e imprese (1,4 miliardi).

Toccare questi sussidi è materia molto complessa e delicata: basta ricordare che il movimento dei gilet gialli francesi è nato proprio per l’incremento del prezzo dei carburanti. Senza compensazioni adeguate e senza informazione e condivisione, si rischia, come in quel caso, il boomerang. Si tratterebbe di incrementare l’accisa sul gasolio dagli attuali 617,40 a 728,40 euro per mille litri, parificandola a quella per la benzina con un incremento pari al 18 per cento. Senza considerare il necessario coordinamento tra ministeri Ambiente, Trasporti, Agricoltura che – dicono le cronache – pare non sia stato esemplare.

E visto che l’attenzione dovrebbe ricadere soprattutto sul cambiamento climatico, la parità dei prezzi tra benzina e gasolio dovrebbe essere esaminata con maggiore attenzione. Il trattamento fiscale preferenziale del gasolio rispetto alla benzina contribuisce certamente al grave problema dell’inquinamento atmosferico da Pm, ossidi di azoto e ozono, con sforamento dei limiti previsti dalle direttive europee sulla qualità dell’aria e procedura di infrazione. Tuttavia, in termini di consumi energetici e di emissioni di CO 2 , il parco circolante a benzina presenta costi esterni più elevati rispetto al diesel.

Resta l’esigenza pressante di fare assai di più sul fronte del riscaldamento globale. E dovrebbe essere a tutti chiaro che senza crescita economica è molto più difficile varare provvedimenti a favore del clima, dalla ricerca alle tecnologie fino a provvedimenti che richiedono accettabilità sociale e mutati comportamenti. In questo quadro, registriamo il passo indietro del nostro paese, che disaccoppia all’incontrario emissioni e crescita: secondo la stima tendenziale dell’Ispra le emissioni quest’anno crescerebbero dello 0,8 per cento a fronte di una diminuzione del Pil dello 0,1 per cento. Di certo, non un buon viatico.

Figura 1