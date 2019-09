Gran finale di Draghi a colpi di bazooka

Mario Draghi lascia in eredità a Christine Lagarde una politica monetaria ultra-espansiva. Ha fatto tutto quello che poteva per sostenere l’economia dell’area-euro. Adesso tocca alla politica fiscale. E la Germania dovrebbe fare da apripista.

Le misure adottate dalla Bce

Prima di passare la mano a Christine Lagarde, Mario Draghi ha voluto “blindare” la politica monetaria della Banca centrale europea, mettendo a punto un piano di stimoli monetari all’economia, che sono destinati a durare nei prossimi anni. Contrariamente a occasioni precedenti, non è stato dato alcun limite temporale alla nuova fase espansiva della politica monetaria europea. I tassi d’interesse rimarranno sui livelli attuali, o anche inferiori, fino a quando la convergenza del tasso d’inflazione verso l’obiettivo del 2 per cento non sarà abbastanza robusta. Ciò comporta che anche il nuovo programma di acquisto di titoli sul mercato abbia una durata indefinita.

La prima misura adottata il 12 settembre scorso dalla Bce è una ulteriore riduzione del tasso sui depositi delle banche presso la Bce stessa, già in territorio negativo: da -0,40 a -0,50 per cento. Il provvedimento è volto a stimolare le banche a “fare circolare” il denaro che ricevono in prestito dalla Bce. Bisogna però ricordare che, se anche una banca presta il denaro ricevuto, questo finirà comunque per essere depositato in un’altra banca, che si troverà con una liquidità in eccesso da depositare presso la Bce. In altre parole, la singola banca può disfarsi della liquidità in eccesso, ma il sistema nel suo complesso no. I tassi negativi finiscono quindi per essere una tassa sul sistema bancario. Ecco perché la Bce è venuta incontro alle richieste delle banche, esentando parte delle riserve depositate presso la banca centrale dal pagamento dello 0,50 per cento.

Per favorire l’afflusso di credito bancario all’economia, la Bce ha anche deciso di rendere più favorevoli le condizioni del programma di prestiti a lungo termine che concede alle banche (Targeted Longer-term Refinancing Operations – Tltro III). Il tasso di interesse su questi prestiti è stato ridotto di 10 centesimi e potrà raggiungere il livello di -0,50 per cento. La loro durata è stata estesa da due a tre anni.

Ma il pezzo forte è la ripresa del Quantitative easing (Qe), il programma di acquisti di titoli sul mercato. Solo un anno fa, la Bce stava realizzando il suo programma di uscita dal Qe iniziato nel 2015, prima riducendo e poi terminando gli acquisti di titoli a partire dal 1° gennaio 2019. L’inversione di rotta, preparata con gli annunci dei mesi scorsi, vedrà una ripresa degli acquisti di titoli per 20 miliardi al mese a partire da novembre. Gli acquisti continueranno fino a poco prima di un eventuale aumento dei tassi di interesse. Peraltro, la Bce continuerà a sostituire i titoli acquistati in scadenza con nuovi titoli, per un lungo periodo dopo l’avvio della fase di rialzo dei tassi d’interesse.

Perché l’inversione di rotta? La risposta va trovata nell’indebolimento dell’economia europea, che quest’anno ha colpito anche il “motore” dell’area-euro: la Germania. La Bce ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita dell’area euro per il 2019 e 2020, che si collocano ora, rispettivamente, all’1,1 e 1,2 per cento. Le previsioni di inflazione sono state ribassate per tutto il triennio 2019-2021: per l’anno prossimo si prevede un tasso d’inflazione dell’1 per cento, in calo rispetto all’1,2 per cento di quest’anno.

Funzioneranno?

Che effetto avranno le misure sull’economia reale? I principali canali di trasmissione sono due: quello bancario e quello del tasso di cambio. Sul primo ci sono segnali che possa funzionare. I prestiti alle imprese crescono a un tasso soddisfacente (vicino al 4 per cento) e l’ultimo Bank Lending Survey della Bce segnala un aumento della domanda di prestiti da parte delle imprese (non dovuto all’accumulo di scorte). Quindi possiamo sperare che la maggiore liquidità che la Bce fornisce alle banche venga almeno in parte girata alle imprese, sempre che l’avversione al rischio degli istituti bancari non aumenti repentinamente.

Il secondo canale, la svalutazione del valore esterno dell’euro a sostegno delle nostre esportazioni, ha funzionato bene in fasi precedenti del Qe. In prospettiva, molto dipenderà dalle reazioni delle altre banche centrali, a cominciare dalla Federal reserve, sulla quale preme il presidente Usa Donald Trump. È prevedibile che la Fed reagirà alla mossa della Bce con ulteriori provvedimenti espansivi, cercando di contrastare un eventuale rafforzamento del dollaro.

I governi facciano la loro parte

La Bce sta facendo tutto quanto è in suo potere per contrastare l’indebolimento del ciclo economico in Europa e per ancorare le aspettative di inflazione all’obiettivo del 2 per cento. Tuttavia, è indispensabile che la politica monetaria non sia lasciata da sola. Finora è stata l’unico strumento di contrasto alle contrazioni del ciclo economico, in presenza di una politica fiscale europea “ingessata” dal Fiscal compact, che ha indotto alcuni paesi a fare una politica addirittura pro-ciclica. Ben vengano quindi le proposte di revisione del quadro istituzionale europeo avanzate in questi giorni dall’European fiscal board, che prevedono regole più flessibili e più favorevoli alla crescita. Ma ci vorrà tempo perché vengano discusse ed eventualmente adottate. Intanto, i paesi che se lo possono permettere, a cominciare dalla Germania, dovrebbero fare una politica fiscale più espansiva, come la stessa Bce chiede.