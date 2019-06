Se Zuckerberg lancia la sua monetina

Facebook presenta la sua criptovaluta. Si tratta di un’opzione strategica per rafforzare un modello di business finora affidato esclusivamente alla pubblicità. Ma il sistema dei pagamenti è un servizio pubblico. E le problematiche che si aprono sono tante.

Nasce la moneta di Facebook

Trasferire denaro con la semplicità con cui si invia una foto col telefonino: è l’obiettivo del progetto Libra, con cui Facebook intende lanciare la propria criptovaluta e i cui dettagli sono stati resi noti martedì 18 giugno. Secondo quanto dichiarato, la tecnologia blockchain alla base di bitcoin sarà utilizzata per costruire una piattaforma che consentirà lo scambio gratuito di denaro peer-to-peer. Anche se sono già stati sollevati dubbi sulla capacità di Facebook di realizzare quanto promette, Whatsapp potrebbe avere presto un tasto in più per inviare denaro.

Entrare nel business dei sistemi di pagamento consentirebbe a Facebook di capitalizzare sulla propria base clienti. Considerando tutte le piattaforme che appartengono alla galassia di Mark Zuckerberg, si tratta di una comunità globale di 2,35 miliardi di utenti, più di Visa e Mastercard assieme. Se per un terzo della popolazione mondiale Facebook custodisse il salvadanaio oltre che il diario, potrebbe aumentare significativamente la messe di dati che costituiscono la base dei suoi ricavi pubblicitari e, al tempo stesso, ridurre il grado di dipendenza dalla pubblicità grazie alla possibilità di applicare commissioni sui pagamenti. La piattaforma cinese WeChat trae il 60 per cento dei propri ricavi da servizi di pagamento e meno di un terzo da pubblicità (come riferisce il Financial Times). Per Facebook, invece, nel 2018 la pubblicità ha rappresentato ancora oltre il 98 per cento dei ricavi (secondo quanto riportato dal Sole24Ore), in un anno in cui i numerosi scandali legati all’abuso dei dati personali ha mostrato a Zuckerberg quanto sia pericoloso affidare il proprio modello di business esclusivamente alla pubblicità. Dunque, battere moneta non sarebbe soltanto il vezzo di un megalomane sempre più sedotto da ambizioni imperiali, ma anche un’opzione strategica vitale per cercare di rafforzare i piedi d’argilla del gigante tecnologico.

Le problematiche da affrontare

Ma quali saranno le caratteristiche della moneta di Facebook? Stando a quanto è filtrato, dovrebbe trattarsi di una stablecoin, ossia una criptovaluta basata su un paniere delle principali valute mondiali. Ora, una stablecoin è davvero stabile soltanto se ha una copertura al 100 per cento in valuta ufficiale. Sostanzialmente, una moneta elettronica coperta, come prevede la legge, da un ammontare equivalente di riserve in moneta vera. Ma la moneta di Facebook, dovendo valicare i confini valutari, dovrebbe essere fondata su una molteplicità di valute, con i problemi che ne conseguono: qual è l’autorità che verifica la copertura? In che tipo di attività sono detenute le riserve? Sono sufficientemente sicure e liquide? Come si determina la composizione del paniere? È modificabile? Che effetti può avere sui mercati dei cambi? A queste criticità relative all’architettura monetaria si aggiungono questioni di privacy potenzialmente ancor più serie di quelle che Facebook ha dovuto affrontare sinora, quando saprà non soltanto con chi parli e di che cosa, ma chi paghi e per comprare che cosa.

Il sistema dei pagamenti è un servizio pubblico. In linea di principio, potrebbe essere fornito dalle banche centrali, attraverso l’emissione di un contante digitale (come descritto in un recente working paper del Centro Baffi). In sostanza, sarebbe come consentire non soltanto alle banche private, ma anche alle imprese e ai singoli, di tenere un conto presso la banca centrale. È chiaro che, per fornire un servizio di questo tipo, può essere opportuno coinvolgere soggetti privati: non solo banche commerciali, ma anche Visa, MasterCard, PayPal e perfino social network. O magari una joint venture fra tutti questi soggetti, come quella che sta costituendo Facebook. Infatti, l’apporto dei privati potrebbe consentire, qui come in altri ambiti, di fornire un servizio migliore a un minor prezzo. Ma la creazione di un contante digitale non può essere ridotta a una mera questione tecnica o commerciale. Il sistema dei pagamenti resta un servizio pubblico: sono in gioco la sicurezza, la fede pubblica, la privacy, la stabilità. Perciò è importante che la concezione, l’emissione e l’utilizzo di un contante digitale sia presidiato dalle autorità monetaria. Nel caso di una moneta globale, ciò significa, oltre alle banche centrali delle principali aree valutarie, anche gli organismi internazionali competenti (si vedano i recenti, opportuni interventi del Fondo monetario internazionale e della Banca dei regolamenti internazionali).

Vi è certamente un gran bisogno di una moneta internazionale, distinta dalle valute nazionali, stabile, capace di circolare, al servizio degli scambi. Ma la moneta di un colosso tecnologico privato a vocazione monopolistica non può essere la soluzione.