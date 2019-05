Cosa c’è dietro il boom delle partite Iva a forfait

Nel primo trimestre sono state aperte più di 100 mila partite Iva in regime forfettario. È presto per conclusioni definitive. Ma i primi dati sembrano indicare che le nuove norme hanno già portato alla sostituzione di lavoratori dipendenti con autonomi.

Aumentano le partite Iva in regime forfettario

In un articolo di otto mesi fa mettevamo in evidenza la disparità di trattamento, rispetto alla tassazione del lavoro dipendente, della flat tax – che sarebbe poi stata realizzata attraverso l’ampliamento del regime forfettario delle partite Iva istituito dalla legge di bilancio 2019.

Prevedevamo che avrebbe portato a una sostituzione dei lavoratori dipendenti con quelli autonomi, che in realtà si è concentrata sulle nuove assunzioni, visto che nel frattempo è stato aggiunto un vincolo sui dipendenti esistenti. Avevamo ipotizzato, inoltre, lo “spacchettamento” delle strutture professionali organizzate in forma associata e societaria a favore della forma singola in regime forfettario (magari lasciando sopravvivere la società di servizi, in modo da poter detrarre l’Iva e aggiungere la deduzione analitica dei costi in capo alla società a quella forfettaria per le persone fisiche). I dati recentemente diffusi dall’Osservatorio sulle partite Iva del ministero dell’Economia e delle Finanze, riferiti al primo trimestre 2019, seppur parziali, offrono alcune significative indicazioni.

Cosa dicono i dati del primo trimestre

Diciamo subito che non siamo in grado di sottoscrivere né l’interpretazione “buonista”, che sostiene che le nuove partite Iva forfettarie sono dovute all’emersione dal nero o alla riconversione a lavoro autonomo di lavoratori dipendenti licenziati, né quella più critica, che le identifica come comportamenti elusivi. Per farlo dovremmo disporre di dati ben più dettagliati. A supporto della seconda tesi si possono però fare alcune considerazioni. Il dato più rilevante è, senza dubbio, il boom delle aperture di partite Iva in regime forfettario: passano da 74.647 del primo trimestre del 2018 a 104.456 nello stesso periodo del 2019, con un aumento del 40 per cento.

Tabella 1

Se confrontiamo il dato con la media dei tre anni precedenti (2016-2018), sempre riferita al primo trimestre, l’aumento è ancora più rilevante: 52,6 per cento in più.

Se nei prossimi tre trimestri le nuove aperture di partita Iva in regime forfettario si distribuissero, rispetto al primo trimestre dell’anno, nella stessa proporzione del 2018, a fine 2019 ne avremmo oltre 273mila (a cui si aggiungono i passaggi da regime ordinario a forfettario).

Il dato sembra coerente con le ipotesi formulate sulla platea dei soggetti potenzialmente interessati. Il punto è se aggiungere (almeno) 300mila nuove partite Iva forfettarie a uno stock di circa 900mila già presenti grazie alle vecchie norme possa avere effetti negativi nel mercato del lavoro e possa favorire comportamenti elusivi.

In attesa dei dati dell’Osservatorio del precariato Inps per il mese di marzo, la sostituzione tra assunzioni di lavoratori dipendenti e partite Iva è suffragata dal fatto che, rispetto allo stesso periodo del 2018, i mesi di gennaio e febbraio 2019 hanno registrato un calo del 12,8 per cento delle attivazioni di nuovi rapporti di lavoro dipendente. Impossibile dire come sarebbe andata senza la mini flat tax e il decreto dignità, ma sembra certo che la contestuale riduzione delle attivazioni dei rapporti di lavoro dipendente e l’aumento delle aperture di partite Iva forfettarie inverta il trend rilevato negli anni precedenti.

Il rischio è la crescita del fenomeno delle false partite Iva anche nei segmenti più qualificati del lavoro. La qualità dei dati disponibili (il dato dei forfettari non è disaggregato) non ci consente di individuare le tipologie di attività più interessate dal fenomeno. Tuttavia, vi è una correlazione molto interessante tra incremento dei forfettari e incremento delle partite Iva nei settori dove il regime forfettario è più conveniente (attività intellettuali che richiedono costi di esercizio molto limitati, vedi tabella 2) e può prestarsi più facilmente agli abusi (la sostituzione del lavoro dipendente con false partite Iva è più agevole nelle attività dove la componente intellettuale è predominante rispetto a quella manuale).

Tabella 2

A ciò si accompagnano altri due effetti negativi. Il primo è una ulteriore frammentazione del mercato dei servizi professionali. Il dato dei forfettari è infatti particolarmente significativo se lo leggiamo insieme al calo delle aperture riferite alle forme aggregative: società di persone e di capitali complessivamente registrano una diminuzione di oltre il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. È molto probabile, quindi, che nei settori interessati si stia verificando una traslazione da forme aggregative organizzate a partite Iva singole in regime forfettario, con grave danno alla produttività del comparto.

Il secondo è un incentivo al “doppio lavoro” da parte di dipendenti e pensionati. Non si può infatti escludere una correlazione tra incremento dei forfettari e aumento percentuale particolarmente marcato dell’apertura di partite Iva da parte di persone fisiche ultracinquantenni e ultrasessantacinquenni (vedi tabella 3). Il nuovo regime scaturito dalla legge di bilancio 2019 cancella i vincoli imposti da quello previgente nei confronti dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati e li affranca dal cumulo dei redditi prodotti nell’esercizio di attività svolte con partita Iva, premiandoli con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15 per cento (ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni) invece dell’aliquota marginale Irpef.

Tabella 3

Probabilmente è prematuro emettere giudizi, ma si intuisce una direzione di marcia, incentivata dalla norma. Per dirla con Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova».