L’ostacolo della privacy nella lotta all’evasione

Per contrastare l’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate dovrebbe poter utilizzare tutte le informazioni a sua disposizione. Ma è necessario trovare il giusto equilibrio tra tutela della privacy e i potenziali benefici dell’uso massiccio dei dati.

Fatturazione elettronica e recupero dell’Iva

L’Agenzia delle entrate ha di recente comunicato di aver recuperato 690 milioni grazie alla fatturazione elettronica. A quanto trapela, il risultato sarebbe stato ottenuto soprattutto nel settore dei carburanti, dove la fatturazione elettronica è obbligatoria dal 1° luglio 2018 (per gli altri settori l’obbligo è scattato il 1° gennaio di quest’anno).

In sostanza, si tratta di importi riferiti a crediti Iva inesistenti il cui riscontro è dovuto a due tipologie di situazioni. La prima è il caso in cui manca del tutto la fattura che documenta la transazione da cui originerebbe il credito: l’acquirente chiede a credito un importo a titolo di Iva che, in realtà, non è mai stata pagata. La seconda è quella dell’emissione della fattura elettronica da parte di cartiere, ovvero società fittizie che operano solo per produrre fatture. In questo caso, il credito Iva sorge mentre, dall’altro lato, la corrispondente Iva a debito non viene versata. Questa tipologia di frode richiede comportamenti più sofisticati, che passano attraverso fraudolente dichiarazioni di intenti (ovvero dichiarazioni fatte dagli esportatori abituali che consentono di acquistare beni senza pagare l’Iva), scambi di fatture tra cartiere e trasferimenti dei crediti attraverso l’acquisizione delle società (anch’esse fittizie) cui il credito viene trasferito.

Il vantaggio offerto dalla fatturazione elettronica consiste nella tempestività, ovvero nella possibilità di confrontare le fatture emesse con le liquidazioni Iva in tempi molto più brevi rispetto al passato. Ciò è di fondamentale importanza nelle frodi dove i soggetti coinvolti tendono a sparire rapidamente, dopo aver creato il credito fittizio. Questo tipo di controlli incrociati è quindi sicuramente tra i più promettenti ed è plausibile che consenta di centrare l’obiettivo di finanza pubblica attribuitogli per il 2019. Tuttavia, per il prossimo futuro si pongono alcune questioni.

Paletti rigidi dal Garante della privacy

È plausibile che il comportamento fraudolento si adatterà al mutato contesto, spostandosi su altre tipologie o in altri settori. Potrebbe così essere più difficile riuscire a garantire lo stesso recupero di gettito in futuro. D’altronde, le frodi tendenti a creare crediti Iva inesistenti non esauriscono le tipologie di evasione dell’imposta. Ve ne sono molte altre, tra cui l’omessa fatturazione, la non dichiarazione di acquisti Iva finalizzata all’occultamento delle successive vendite e così via.

Il gap Iva medio annuo stimato per il periodo 2013-2015 è di oltre 35 miliardi di euro e la fatturazione elettronica può certamente essere uno strumento importante per intercettarne almeno una parte.

Tuttavia, perché ciò sia possibile è necessario che l’intero patrimonio informativo disponibile all’Agenzia delle entrate sia effettivamente utilizzabile. In tutti i paesi avanzati, la nuova frontiera dell’attività anti-evasione consiste infatti nell’uso massiccio di tecniche di data mining e di machine learning per profilare il grado di rischio di singole transazioni e di singoli contribuenti. Ma nel nostro paese, è sostanzialmente impedita dalle interpretazioni molto restrittive del Garante della privacy. Sulla fatturazione elettronica in particolare, il Garante ha recentemente affermato che “tra i dati utilizzabili per i controlli automatizzati non può rientrare il campo del file XML contenente la descrizione dell’operazione oggetto di fattura che, oltre a poter contenere i dati personali di dettaglio, sopra esemplificati, relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati, e presentare, quindi, rischi elevati per gli interessati, non si presta ad elaborazioni massive, richiedendo, invece, un esame puntuale, caso per caso, del contenuto”. Ora, l’analisi di rischio è, per sua natura, un’analisi massiva che si fonda sull’incrocio di una grande quantità di dati riferibili a singoli individui. Il suo scopo è profilare il grado di rischio individuale, e questo può avvenire in modo del tutto anonimizzato e tale da concentrare in pochi e controllabili soggetti il possesso delle chiavi di decriptazione dei dati anonimizzati, da utilizzare quando poi è necessario passare alla fase operativa. L’esame puntuale, caso per caso, consentito dal Garante, corrisponde a un’impostazione vecchia, finalizzata esclusivamente alla repressione dell’evasione a posteriori, ovvero dopo che è avvenuta. L’analisi di rischio, invece, consente di intervenire preventivamente e non necessariamente attraverso controlli o azioni repressive (come invece è giustamente avvenuto nel caso di frodi), ma utilizzando un più ampio ventaglio di strumenti, compresi quelli propri dell’approccio di nudging – o spinta gentile – al ravvedimento dei comportamenti sospetti.

Occorre dunque avviare presto una riflessione approfondita sul giusto contemperamento tra tutela della privacy e i potenziali benefici di un uso massivo dei dati e, soprattutto, su chi sia titolato, per ruolo e competenze, a effettuare questa analisi nel nostro paese. Altrimenti, per dirla con una provocazione, il rischio è che la soluzione più ragionevole sia di appaltare la funzione fiscale a Google, che profila gli individui liberamente e che ha certamente molte più informazioni sui redditi e i consumi di quante oggi ne possa utilizzare il fisco per definire la nostra capacità contributiva.