Sulle banche pesano i problemi dell’Italia

Recessione e rischio-paese pesano sulle banche italiane, che pagano sempre di più per raccogliere denaro. Non a caso, sono le più dipendenti dai finanziamenti della Bce. La valutazione negativa della borsa non è speculazione, ma riflette problemi veri.

Rischio-Italia e raccolta bancaria

Se l’Europa rallenta, l’Italia frena bruscamente. In più, il nostro governo è impegnato in difficili equilibrismi nella gestione del bilancio pubblico, per mantenere le promesse elettorali dei due partiti che formano la maggioranza. Lo scontro con la Commissione UE, sfiorato in autunno, è solo rimandato.

Quali sono le ripercussioni di questa situazione critica sul sistema bancario del nostro paese? Qualche indicazione viene dal rapporto Osservatorio monetario (marzo 2019). Dall’analisi emergono difficoltà dal lato della raccolta, tutto sommato ancora contenute nel 2018, ma destinate a intensificarsi nel corso di quest’anno. Il protrarsi di questi problemi – scarso accesso ai mercati obbligazionari e maggiore costo del funding – non può che ripercuotersi negativamente sull’offerta di prestiti alla clientela. Ne è riprova il fatto che le banche italiane sono quelle più dipendenti dai finanziamenti concessi dalla Banca centrale europea: questo rappresenta un evidente fattore di debolezza. La valutazione del mercato borsistico, negativa per tutte le banche europee ma ancor più per quelle italiane, non fa che riflettere i fattori di debolezza del nostro paese, oltre alle specificità di alcune singole banche.

L’aumento del premio per il rischio-Italia, misurato dallo spread Btp-Bund, è destinato a fare aumentare il costo della raccolta, creando un fattore di svantaggio competitivo per le banche italiane nel panorama internazionale. A partire dal secondo semestre del 2018, in concomitanza con le tensioni legate alla approvazione della manovra finanziaria per il 2019, sono emerse difficoltà dal lato del funding, con un forte rallentamento delle emissioni sul mercato obbligazionario. Nel corso del 2018, l’aumento del rischio sovrano ha avuto un limitato impatto sul suo costo, per effetto della ricomposizione della raccolta dalle obbligazioni (più costose) ai depositi (con rendimenti prossimi a zero): questi ultimi sono aumentati di 30,5 miliardi, compensando la caduta delle obbligazioni. Di conseguenza, il costo complessivo della raccolta si è addirittura ridotto di 11 centesimi rispetto all’anno precedente (da 0,81 a 0,70 per cento). Tuttavia, ci sono segnali che le cose stanno peggiorando. Per raccogliere denaro, le banche italiane ricorrono sempre di più ai depositi con vincolo di durata, che sono più costosi dei conti correnti: il tasso d’interesse su queste forme di deposito a tempo è aumentato di 28 centesimi nell’ultimo trimestre del 2018. Le famiglie ne hanno approfittato, depositando in questa forma 2 miliardi di euro solo nel gennaio del 2019.

Forte ricorso alla stampella della Bce

Un fattore di debolezza delle banche italiane è la loro forte dipendenza dal finanziamento presso la banca centrale. Il sistema bancario italiano, insieme a quello spagnolo, presenta la più alta incidenza del rifinanziamento Bce sul totale dell’attivo, pari rispettivamente a 6,5 per cento e 6,3 per cento a dicembre 2018 (si veda il rapporto Ltro/Ta nella figura 1).

Figura 1 – Ltro e deposit facility per paese, in miliardi a dicembre 2018 e su % su totale attivo

Nota: le Ltro includono le operazioni mirate Tltro oltre a quelle convenzionali a più lungo termine.

Fonte: Bce ed elaborazione dell’Osservatorio monetario

All’opposto, per Germania e Francia il rifinanziamento Bce è relativamente contenuto, pari a poco più dell’1 per cento del totale attivo di sistema. Dal confronto europeo, inoltre, emerge che l’eccesso di liquidità (fondi depositati sulla deposit facility presso la Bce) è distribuito in modo non uniforme all’interno dell’area euro: alcuni paesi come Francia e Germania hanno una disponibilità di liquidità assai superiore al rifinanziamento Bce; viceversa, i sistemi bancari di Italia e Spagna hanno depositi presso la Banca centrale molto inferiori a quanto prendono a prestito. La dipendenza dal rifinanziamento Bce ha riacceso l’attenzione sul rinnovo delle T-Ltro II (Targeted-Long Term Refinancing Operations): la scadenza delle operazioni, prevista in quattro tranche, vede una concentrazione a giugno 2020 e marzo 2021 (si veda la tabella). Le preoccupazioni generate dalla scadenza sono state ridimensionate dall’annuncio (7 marzo) delle nuove T-Ltro III, seppure in termini meno favorevoli delle precedenti: il tasso d’interesse non potrà più essere negativo e la durata sarò di due anziché di quattro anni.

La borsa rispecchia i problemi reali

Dal lato dell’attivo, la svalutazione dell’ampio portafoglio di titoli di stato, in concomitanza con l’ampliarsi dello spread tra titoli italiani e tedeschi, si è riflessa nei conti economici e ha avuto un impatto negativo sul patrimonio. La valutazione di mercato delle banche italiane ne ha risentito, registrando una pesante correzione nel secondo semestre del 2018, in parte corretta nei primi mesi del 2019. Il mercato azionario continua a penalizzare tutto il settore bancario europeo, ma le banche italiane e le grandi banche tedesche ne risentono in modo particolare. La domanda è: la valutazione negativa riflette davvero i fondamentali economici delle banche europee? La risposta è affermativa. Lo studio contenuto nell’Osservatorio monetario analizza la valutazione di mercato di un campione di 90 banche di 15 paesi della core-Europe e verifica che il giudizio negativo effettivamente riflette la loro redditività, rischiosità e patrimonializzazione. L’analisi mostra come la valutazione negativa espressa dal mercato azionario per il settore bancario europeo, sintetizzata dal crescente divario tra l’indice generale Euro-Stoxx e l’indice settoriale Euro-Stoxx-Banche (si veda la figura 2 ), rifletta ancora di più che in passato i problemi di contesto economico e istituzionale (fattori country-specific) che con diversa intensità caratterizzano i paesi di appartenenza delle banche. Al tempo stesso, la valutazione del mercato è influenzata dalle diverse scelte gestionali e operative delle singole banche del campione (fattori bank-specific).

Tabella 1 – Tltro-II: importi assegnati a banche italiane e dell’area euro (mld) e scadenze

Fonte: Bce e Banca d’Italia

Figura 2 – indice Eurostoxx (linea intera) e Indice Eurostoxx banche (linea tratteggiata) prezzi dal 2006 a gennaio 2019

Nota: Le serie dei prezzi è aggiustata per dividendi

Fonte: Osservatorio monetario