Governi e spesa pubblica: quando si finisce nella palude

Andrea Ceron Andrea Ceron (Ph.D. nel 2012) è Ricercatore in Scienza Politica presso l'Università degli Studi di Milano e co-fondatore di VOICES from the Blogs, spin-off dell'Università degli Studi di Milano. Si occupa di partiti, correnti di partito, e social media. Ha pubblicato 5 libri e oltre 30 articoli su riviste scientifiche internazionali. Il suo ultimo libro è intitolato: Social Media and Political Accountability (Palgrave, 2017).

Luigi Curini Professore ordinario di Scienza Politica presso l'Università degli Studi di Milano, Visiting Professor presso Waseda University (Tokyo), e co-fondatore di VOICES from the Blogs, spin-off dell'Università degli Studi di Milano. E' autore di numerosi articoli pubblicati su riviste internazionali e di diversi volumi. Il suo ultimo libro è intitolato: "Corruption, Ideology, and Populism. The Rise of Valence Political Campaigning" (Palgrave/MacMillan, 2018)

Fedra Negri Fedra Negri (Ph.D. nel 2016) è Assegnista di Ricerca Post Dottorato in Scienza Politica presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa di politica comparata, populismo, analisi e valutazione delle politiche pubbliche. Le sue pubblicazioni includono articoli in riviste scientifiche internazionali quali West European Politics, South European Politics and Society, Government and Opposition, Policy & Internet and The Italian Review of Public Policies.

