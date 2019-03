Europa in cerca di una strategia comune verso la Cina

La firma italiana al Memorandum of Understanding con la Cina ha mosso le acque anche in Europa. Si intravede ora la possibilità di quella posizione comune che finora è mancata, ma che è l’unica strada per ottenere risultati concreti e duraturi.

La posizione dell’Italia

La firma del controverso Memorandum of Understanding (MoU) bilaterale con la Cina ha portato l’Italia al centro dell’attenzione di tutto il mondo, nonché di un’ondata di forti critiche arrivate soprattutto dalla Commissione europea e dagli Stati Uniti. Percepita come mossa divisiva sia a Bruxelles sia a Washington, quella firma potrebbe avere conseguenze dannose sull’importanza (non sulla posizione, come giustamente ha sottolineato il Presidente Mattarella nel suo discorso ufficiale di fronte al Presidente Xi) dell’Italia in Europa e nella Nato. Il MoU ha infatti una portata che travalica – e di molto – le relazioni bilaterali: è una importante mossa geopolitica che la Cina ha compiuto nell’ambito dei suoi rapporti complessivi con l’Occidente.

A prescindere dai risultati commerciali concreti che l’Italia potrà ragionevolmente ottenere, che per il momento non sono chiari, è auspicabile che il Memorandum appena firmato diventi l’occasione per contribuire attivamente alla costruzione di una nuova posizione europea. È infatti improbabile che un singolo paese, benché grande e importante come l’Italia, possa pensare di migliorare significativamente, da solo, gli squilibri di potere e di forza economica con la Cina di oggi. Solo con un approccio comune sarà possibile trarne benefici concreti e duraturi, tanto più che i pochi accordi siglati sono peraltro avvenuti nell’ambito del parallelo Business Forum Italia-Cina, già attivo da anni, ben prima che si parlasse della cornice politica (e non giuridica, come invece ha affermato il Sole24Ore) del Memorandum of Undestanding.

Il MoU cambia l’atteggiamento dell’Italia nelle relazioni economiche e commerciali con la Cina in ambito europeo. Se finora era rimasta nei ranghi, subendo però le conseguenze dell’assenza di una posizione comune, ora ha mostrato di voler navigare da sola, illudendosi di poter recuperare la distanza che la separa dalla Germania e dalla Francia. Sia Berlino sia Parigi hanno sempre gestito molto bene i propri interessi economici con la Cina, senza troppo curarsi di quelli altrui e senza aspettare che un’eventuale – e finora improbabile – posizione comune emergesse in Europa: non l’hanno mai avallata perché non ne percepivano la necessità.

Cosa è cambiato nella Ue

Oggi una volontà comune ancora non si vede, ma qualcosa è cambiato. Innanzitutto, la Commissione ha emesso un documento che introduce lo screening degli investimenti diretti in entrata dall’estero nell’UE, anche se solo nell’autunno del 2017, quando la Germania lo ha ritenuto necessario, dopo che le era stata soffiato dai cinesi Kuka, il suo gioiello della robotica. A quel documento l’Italia, con il lavoro di Carlo Calenda, aveva contribuito, chiedendo da tempo un fronte comune. Il 12 marzo scorso, poi, sempre la Commissione ha emanato un decalogo di azioni suggerite agli stati membri nelle loro relazioni con Pechino, sotto il nome significativo di China Strategy. Il decalogo include, tra l’altro, un riferimento esplicito alla necessità di salvaguardare da eccessive ingerenze cinesi i settori maggiormente strategici per gli stati membri, come quello delle telecomunicazioni. Non è difficile immaginare che il decalogo sia stato ispirato dall’imminente firma dell’Italia e questo può essere un primo effetto positivo della mossa italiana in prospettiva della definizione di una posizione comune europea. Finora, ha sempre stentato a emergere perché mentre i principali paesi europei preferivano curare individualmente i loro interessi in e con la Cina, Pechino tesseva con costanza e pazienza la sua tela nel resto dell’Europa, costruendo intese economiche e commerciali bilaterali con ormai 16 paesi in Europa centro-orientale, alcuni dei quali stati membri dell’UE, e allargando a macchia d’olio la sua influenza economica, divenuta al contempo politica. Influenza che ora sta abbracciando il sud dell’Europa: prima dell’Italia, la Grecia e il Portogallo hanno firmato un MoU, e Cipro potrebbe seguire. L’abile mossa di Emmanuel Macron di invitare Angela Merkel e il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker a Parigi per incontrare Xi nei prossimi giorni segnala la volontà di innalzare il livello dell’incontro da bilaterale a comunitario, atteggiamento che potrebbe ispirare anche il governo italiano. Se davvero il MoU appena firmato, come hanno dichiarato alcuni esponenti del governo, ha lo scopo di impostare relazioni più efficaci con la Cina, allora sarà opportuno dialogare maggiormente con Bruxelles in vista dell’EU-China summit dei primi di aprile.

Il summit sarà per l’Italia un’occasione unica e senza precedenti per dimostrare concretamente la volontà di restare nel quadro delle relazioni e delle politiche europee. E per la Commissione, insieme ai due maggiori stati membri – Germania e Francia – sarà l’occasione per dimostrare davvero di voler perseguire una strategia comune verso la Cina al di là dei decaloghi, evitando in tal modo che il fascino dei capitali cinesi coinvolga altri stati membri, piccoli e grandi, e che il futuro delle relazioni tra Europa e il gigante asiatico sia deciso più a Pechino che a Bruxelles.