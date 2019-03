Ma il moltiplicatore non è sempre uguale*

Per valutare gli effetti di politiche espansive va considerata l’esistenza di forme di risparmio precauzionale, oltre alla composizione dello stimolo fiscale. Per esempio, l’effetto sui consumi di un aumento della spesa sanitaria cambia dal breve al lungo periodo.

L’importanza del risparmio precauzionale

Il dibattito sugli effetti delle politiche di bilancio si interroga da tempo sulla natura dei canali attraverso cui uno stimolo fiscale può influenzare l’attività economica. Il tema acquista oggi nuova risonanza soprattutto in Italia, alla luce del marcato rallentamento dell’economia e dell’orientamento delle politiche di bilancio del governo in carica.

Il meccanismo del moltiplicatore keynesiano rappresenta soltanto uno dei canali attraverso cui le politiche fiscali, in particolare aumenti della spesa pubblica, possono stimolare la domanda aggregata. Da un nostro recente studio, emerge che sia la composizione dello stimolo fiscale sia l’esistenza di forme di risparmio precauzionale risultano determinanti nella quantificazione degli effetti di politiche espansive di bilancio.

La spesa pubblica in sanità può agire come un’assicurazione contro i rischi alle condizioni di salute individuali se migliora la qualità del sistema sanitario, ad esempio, tramite una diminuzione dei tempi di attesa per esami diagnostici e trattamenti. Ciò può ridurre il desiderio di risparmio precauzionale delle famiglie per far fronte alle cure mediche private, favorendo pertanto i consumi.

Infatti, nonostante il sistema sanitario nazionale italiano fornisca un’assistenza universalistica, la spesa in sanità sostenuta dalle famiglie rappresenta una parte rilevante del totale, almeno un terzo di quella dello stato.

Spesa pubblica in sanità e consumi privati

Nella prima fase, lo studio quantifica l’effetto diretto di diverse categorie della spesa pubblica sulla volatilità dei consumi, sui risparmi e sulla ricchezza delle famiglie. L’analisi è effettuata su dati italiani ricavati dai “Conti regionali” dell’Istat, che dispongono di una classificazione funzionale dei consumi pubblici delle regioni, e dall’“Indagine sui bilanci delle famiglie italiane” della Banca d’Italia, che offre informazioni sui consumi, redditi e ricchezza al livello di famiglia; il panel così ottenuto copre il periodo 1995-2002, arrivando al 2004 in alcune specificazioni. I consumi pubblici sono suddivisi in dieci categorie (classificazione Cofog), le cui principali sono sanità ed educazione. Includono gli acquisti dei beni e servizi, la componente dei salari e i trasferimenti in natura (ad esempio, fornitura di medicinali o di servizi sanitari), ma non comprendono i trasferimenti in denaro (come i sussidi di disoccupazione, i redditi di sostengo alle famiglie e le pensioni).

I risultati mostrano che la volatilità dei consumi, i risparmi e la ricchezza delle famiglie tendono a diminuire in risposta a un aumento della spesa pubblica in Sanità, e che l’intensità di questa risposta è tanto maggiore quanto è più grande il numero di anziani all’interno dei nuclei familiari. Inoltre, spicca l’impatto negativo della spesa sanitaria sulla categoria di ricchezza delle famiglie accumulata per motivi precauzionali, tra cui quelli legati ai rischi di salute. Non si riscontrano, invece, effetti diretti significativi sul consumo privato delle altre voci di spesa pubblica.

Il secondo passo dell’analisi ambisce a misurare il moltiplicatore della spesa pubblica sui consumi privati, sia d’impatto che cumulato nel lungo periodo. In particolare, le stime vengono usate come input per un modello macroeconomico, calibrato per l’economia italiana. In questa fase dell’analisi, si tiene conto sia (a) dell’aumento delle tasse necessario a finanziare lo stimolo fiscale che (b) dell’innalzamento dei tassi di interesse. L’effetto netto sul consumo dei due meccanismi è negativo.

La tabella 1 riassume una serie di moltiplicatori sul consumo privato, ottenuti tramite esercizi controfattuali. Se si considerasse solo l’effetto diretto sul risparmio precauzionale, il moltiplicatore d’impatto, a un anno, sarebbe positivo e ampiamente superiore a uno. Tuttavia, se si considera, oltre che l’effetto diretto, anche l’aumento delle tasse e l’innalzamento dei tassi di interesse, il moltiplicatore d’impatto diminuisce fino a circa 0,7. Il moltiplicatore cumulato di lungo periodo – che tiene conto di tutti gli effetti generati dalla politica fiscale nel tempo – è chiaramente negativo.

In conclusione, se si avessero unicamente obiettivi di stimolo dell’economia nel breve periodo, la politica fiscale analizzata potrebbe rappresentare un valido strumento d’intervento, posto che riesca a incidere sulla qualità del sistema sanitario. Se invece si volessero valutare tutti gli effetti che genera nel tempo, rimarrebbero importanti interrogativi sulla sua efficacia, poiché l’effetto espansivo diretto sarebbe più che bilanciato dagli effetti dell’aumento delle tasse e dei tassi di interesse.

* Le idee e le opinioni espresse in questo articolo sono da attribuire esclusivamente agli autori e non comportano alcuna responsabilità per le istituzioni di appartenenza.