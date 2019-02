C’è un errore nella legge di bilancio

Il livello massimo del saldo netto da finanziare riportato nell’articolo 1 della legge bilancio non corrisponde a quello dei prospetti dei bilanci di previsione. L’errore va corretto. Altrimenti il saldo netto da finanziare risulterebbe molto più alto.

Discrepanze pericolose

La legge di bilancio all’articolo 1, comma 1, definisce i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa; successivamente declina le autorizzazioni ai tetti massimi di spesa compatibili con il livello aggregato precedentemente definito. L’articolo 2 definisce le previsioni di entrata per il triennio. Gli articoli dal 3 al 16 descrivono le autorizzazioni di spesa coerenti in aggregato con l’articolo 1. L’articolo 17 descrive i quadri riassuntivi del bilancio di previsione dello stato e il bilancio programmatico. Nel bilancio programmatico vi sono le principali voci di spesa ed entrata e i saldi rapportati al Pil.

Secondo la legge di bilancio approvata il 30 dicembre 2018, il livello massimo del saldo netto da finanziare (in conto competenza) a cui fa riferimento l’articolo 1 comma 1 è pari a -68.179 milioni nel 2019, -55.343 nel 2020 e -43.895 nel 2021. Questi saldi sono molto simili a quelli presentati prima della revisione dovuta all’intervento della Commissione europea e corrispondono ai saldi netti da finanziare contenuti nel bilancio programmatico. Tuttavia, gli stessi saldi così come riportati dai prospetti dei bilanci previsione risultano essere pari a -59.352 nel 2019, -42.999 nel 2020 e -27.872 nel 2021.

Se non sarà corretto, l’errore, forse causato dalla fretta di giorni di lavoro concitato, potrebbe giustificare lo sforamento del saldo risultante dal bilancio di previsione. Non sarebbe comunque possibile aumentare le spese autorizzate, visti gli impegni di spesa declinati su tutti i ministeri.

Per le entrate il discorso è però diverso: nel caso in cui si dovesse accertare che sono inferiori a quelle attese, il saldo netto da finanziare potrebbe risultare sensibilmente maggiore per gli anni 2019, 2020 e 2021 ed essere giustificato dal saldo sbagliato iscritto nell’articolo 1 comma 1.

È dunque urgente una rettifica in Gazzetta ufficiale che modifichi il saldo massimo netto da finanziare contenuto nell’articolo 1 comma 1.

Tabella 1 – Dati di competenza (in milioni di euro)

Post scriptum: risulta che, dopo la segnalazione de lavoce.info, si provvederà alla correzione degli errori in Gazzetta Ufficiale.