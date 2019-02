Gli immigrati irregolari? Calano se si riduce il sommerso

Bio dell'autore

Luca Pensieroso Luca Pensieroso è Professore di Economia all’Université catholique de Louvain. Laureatosi in Economia e Commercio all’Università di Roma Tre, ha conseguito il Ph.D. in Economics all’Université catholique de Louvain. E’ stato post-doc all’Université de Strasbourg, e ha trascorso periodi di studio e ricerca presso diverse istituzioni: Toulouse School of Economics, National Bank of Belgium, University of California at Los Angeles, Università di Bologna. I suoi temi di ricerca riguardano la Macroeconomia, la Storia Economica e la Storia del Pensiero Economico.

Fabio Mariani Fabio Mariani è Professore di Economia all’Université catholique de Louvain e Research Associate all’IZA, Bonn. Laureatosi in Economia e Commercio all’Università di Roma La Sapienza, ha conseguito il Ph.D. in Economics all’Université catholique de Louvain. Successivamente, è stato post-doc all’European University Institute e ha insegnato alla Paris School of Economics. I suoi principali temi di ricerca riguardano la Crescita Economica, l’Economia della Famiglia e l’Economia delle Migrazioni.

