Pericolosa utopia la famiglia divorziata secondo Pillon

Nel mirino del disegno di legge Pillon c’è soprattutto la disciplina dell’affido condiviso. Ma le soluzioni proposte sono scollegate dal contesto socio-economico italiano. E rischiano di cancellare le più recenti evoluzioni del nostro diritto di famiglia.

Gli obiettivi del disegno di legge

Alla pubblicazione del disegno di legge 735, in tema di “affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità” hanno fatto seguito critiche e proteste, culminate nella manifestazione del 10 novembre 2018, che ha interessato oltre 50 città italiane.

Nella relazione illustrativa al Ddl si indica, tra l’altro, come finalità quella di garantire l’“equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari” e quella di assicurare il “mantenimento in forma diretta senza automatismi”. I due obiettivi vengono perseguiti mediante norme che impongono di riconoscere al minore il diritto di “trascorrere con i propri genitori tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori” e che si spingono a stabilire la soglia minima di dodici giorni al mese presso ciascuno dei genitori. Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, i genitori sono tenuti al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, secondo capitoli di spesa predefiniti.

In definitiva, si propone di eliminare l’assegno periodico da corrispondere per il mantenimento dei figli al genitore con minori disponibilità economiche, che il giudice sarebbe tenuto a prevedere soltanto “ove strettamente necessario”, “in via residuale” e comunque “per un tempo determinato”. Infine, il minore dovrebbe avere un doppio domicilio e si eliminerebbe l’istituto – definito “monstrum” nella relazione illustrativa – dell’assegnazione della casa familiare.

Su questi aspetti, le proteste più accese provengono da associazioni per i diritti delle donne, le quali chiedono l’immediato ritiro del Ddl. Il motivo si evince dai dati dell’Istat: nel 2015 la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre era pari al 94 per cento del totale, mentre nel 69 per cento dei casi la casa coniugale è stata assegnata alle madri con almeno un figlio. Sussiste dunque il timore che le norme contenute nel disegno di legge possano assumere una portata sanzionatoria nei confronti delle madri. D’altra parte, il nuovo testo normativo è mosso dall’esigenza di evitare che la separazione surrettiziamente escluda uno dei genitori dalle sue responsabilità nei confronti dei figli, se non per quanto riguarda il contributo economico al mantenimento, all’educazione e all’istruzione. In ciò, si avverte l’esigenza di ridurre la distanza tra l’Italia e altri stati stranieri in cui un’effettiva co-genitorialità dei genitori separati è una realtà affermata.

La disciplina dell’affido condiviso

In questo quadro, occorre riflettere sulle ragioni per cui nel nostro paese sono in misura largamente preponderante le madri a prendersi cura dei minori utilizzando somme trasmesse loro dai padri. Il senatore Simone Pillon punta il dito contro la disciplina sull’affido condiviso introdotta con la legge 54 del 2006, affermando che “si è rivelata un fallimento”. Tuttavia, le regole vigenti individuano come soluzione principale l’affidamento condiviso e solo in mancanza di accordo tra i genitori, attribuiscono al giudice il compito di stabilire le condizioni relative alla frequentazione e al mantenimento, tenendo conto del diritto del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Riprendendo soluzioni accreditate in alcuni ordinamenti stranieri, le norme non si esprimono contro il mantenimento diretto dei genitori e la frequentazione paritaria dei figli.

Ne consegue che la disciplina del 2006 non può essere identificata come la fonte del “male” che il Ddl Pillon intende sconfiggere. I dati sopra indicati sono il frutto dell’applicazione pratica delle norme sull’affidamento condiviso e rispecchiano la realtà sociale del nostro paese. Nel tentativo di imporre una linea specifica di gestione della crisi familiare, il testo del disegno di legge si pone in contrasto con le interpretazioni della magistratura e con la prassi degli accordi che intervengono in sede di separazione. Non stupisce pertanto la dura reazione di Gabriella Luccioli, già presidente della I sezione della Corte di Cassazione, la quale in una intervista rilasciata al Sole-24Ore il 25 ottobre 2018 ha affermato che “del Ddl Pillon non si salva nulla, va cancellato”.

Per non risultare del tutto arbitrarie, le “correzioni” di consolidati indirizzi giurisprudenziali a opera del legislatore dovrebbero avvenire sulla base di un’attenta analisi dei motivi che hanno indotto gli specialisti della materia ad accogliere determinate soluzioni. L’analisi sembra qui mancare, soprattutto perché non è stato considerato che la diseguaglianza tra uomini e donne nel mercato del lavoro è notevolmente più alta in Italia che nel resto dell’Europa, sia per quanto riguarda il tasso di occupazione, che la retribuzione. Tenuto anche conto dell’incidenza dei congedi parentali, di cui le donne si avvalgono nella misura dell’80 per cento sul totale (dati Inps), la maternità determina forti penalizzazioni in termini di reddito e di carriera. E l’età avanzata in cui si concepiscono i figli può determinare la fuoriuscita definitiva delle donne dal mondo del lavoro.

Questi aspetti risultano oggi prioritari e un intervento sul diritto di famiglia, che non ne tenga conto, rischia soltanto di accentuare le difficoltà. L’assenza di tutele potrebbe perfino ripercuotersi negativamente sulla scelta di fare figli, in aperto contrasto con le politiche del governo concernenti la natalità, anch’esse fortemente criticate da parte degli addetti ai lavori.

In conclusione, il Ddl Pillon appare scollegato dal contesto socio-economico e vorrebbe imporre una linea in materie molto delicate, che riguardano la vita privata, in cui normalmente lo stato non entra. Sorprende il richiamo della relazione illustrativa alla frase di Arturo Carlo Jemolo, secondo cui la famiglia è un’isola che il diritto può soltanto lambire. Rispetto all’isola che il celebre giurista aveva in mente negli anni Quaranta, le norme del Ddl, nel dettare orari di visita e modalità del mantenimento, rappresentano uno tsunami che rischia di annientare le più recenti evoluzioni del nostro diritto di famiglia.