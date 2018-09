Ma il bilancio dello stato non è teatro dell’arte

Nessuno impedisce al governo di realizzare tutto ciò che ha promesso in campagna elettorale. Basta ridurre altre spese o aumentare altre imposte. L’idea del finanziamento in deficit è invece pessima. E un conflitto con l’Europa avrebbe gravi conseguenze.

Le illusioni sul deficit

La discussione sulla legge di bilancio a cui stiamo assistendo in questi giorni ha qualcosa di paradossale. Il conflitto è tra le forze di governo, che cercano risorse per finanziare le promesse fatte durante la campagna elettorale, e il ministero dell’Economia e delle Finanze, che viceversa ha il compito istituzionale di mantenere sotto controllo l’evoluzione dei conti pubblici. Da parte dei Cinque stelle, si minacciano addirittura epurazioni nei confronti dei funzionari del ministero, colpevoli di non voler trovare, si immagina per pura cattiveria, i soldi che servono. Nel mezzo la Commissione europea, principale responsabile dei vincoli di bilancio che il Mef cerca di rispettare. Il tema generale è che i cattivi tecnici, non eletti da nessuno, si contrappongono ai buoni governanti, che in una democrazia hanno il diritto/dovere di applicare quanto votato dagli elettori.

È una rappresentazione caricaturale, per più ragioni. In primo luogo, nessuno impedisce al governo di rispettare in tutto o in parte quanto promesso. Per far quadrare i conti, basta trovare coperture adeguate, cioè ridurre altre spese o aumentare altre imposte. Per esempio, nessuno vieta all’esecutivo di recuperare risorse reintroducendo l’imposta sulla prima casa, sfoltendo le spese fiscali che riducono le basi imponibile dei principali tributi, rivedendo l’articolazione delle aliquote Iva, incidendo più pesantemente sull’evasione fiscale e così via. Se non lo fa, è perché teme di perdere consenso. Ma se la coperta è corta, si devono per forza fare delle scelte e precisamente in questo consiste la responsabilità di governo.

Invece, si pensa di poter finanziare l’eccesso di spese in deficit, nell’illusione che spendere in disavanzo non comporti alcun costo, o almeno nessun costo percettibile dagli elettori. Ma questo è falso. Intanto, anche se ciò non determinasse ulteriori scossoni sui tassi di interesse, maggior deficit significa comunque maggiori tasse da pagare in futuro da parte dei contribuenti. La possibilità che ulteriori spese (o riduzioni di imposte) si finanzino da sole con una più alta crescita è in genere un’illusione, difendibile solo per alcune tipologie di spesa (per esempio, quelle di investimento) e in determinate condizioni (forte carenza di domanda aggregata).

Del resto, il fatto che tra i paesi dell’euro siamo contemporaneamente quello con il più alto debito pubblico sul Pil e con la più bassa crescita, dovrebbe suggerire qualcosa sul legame immaginato tra deficit e crescita economica.

Pericoli di un conflitto con l’Europa

In più, la situazione finanziaria italiana resta fragile, come mostrano gli effetti sullo spread di ogni dichiarazione improvvida dei governanti. Con un rapporto debito su Pil del 130 per cento, ogni incremento nei tassi di interesse comporta automaticamente oneri pesanti sul bilancio pubblico, e in realtà anche sull’economia reale, perché i tassi a cui si finanzia lo stato influenzano anche quelli a cui si finanziano le banche e, di conseguenza, imprese e famiglie. Una perdita di fiducia da parte degli investitori nazionali o esteri sulla capacità dello stato di ripagare il proprio debito può dunque avere gravi conseguenza.

Da questo punto di vista, andrebbe anche riconsiderato il rapporto con la Commissione europea. Il punto non è il decimale in più o in meno del rapporto disavanzo Pil per il 2019. Il punto è invece l’inferenza che gli investitori potrebbero trarre da un eventuale conflitto con l’Europa. L’Italia è già per molti aspetti inadempiente verso le regole europee che ha più volte ripetuto di voler rispettare, l’ultima volta nelle conclusioni del Consiglio europeo di luglio, firmate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Se comunque l’Italia è stata trovata finora adempiente è perché la Commissione ha considerato valide le obiezioni del nostro paese su una situazione economica ancora fragile e tale da non consentire i rapidi consolidamenti dei conti previsti dalle regole, ma solo un approccio più graduale.

Accordarsi con l’Europa sulle poste di bilancio significa dunque rimanere all’interno del quadro protettivo steso dalle istituzioni europee nei confronti dei nostri conti pubblici. Si tratta in sostanza, di una forma di assicurazione per gli investitori privati. Varare una manovra finanziaria in contrasto con l’Europa, viceversa, rappresenterebbe un segnale negativo che si rifletterebbe immediatamente sullo spread e sulla percezione della sostenibilità nel nostro debito, danneggiando l’azione delle stesse forze di governo. Merita rifletterci seriamente.