L’Europa che rallenta aspetta il traino tedesco

Prosegue la ripresa ma rallenta la crescita in Europa. Anche da noi cresce il Pil, come al solito meno che altrove. In caso di ulteriore rallentamento servirebbe una locomotiva tedesca che probabilmente non arriverà.

Nel secondo trimestre è proseguita piano la crescita europea e italiana

Nel secondo trimestre 2018 è proseguita la lunga ripresa dell’economia europea. Il Pil dell’Eurozona è salito dello 0,3 rispetto al trimestre precedente e del 2,1 per cento su base annua rispetto al secondo trimestre 2017. La musica è la stessa anche per l’Italia, sia pure attenuata, con una minor crescita congiunturale rispetto all’Europa (+0,2 per cento) e una crescita annua che si ferma al +1,1 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

La crescita europea è in rallentamento rispetto al secondo semestre 2017: il +2,8 del terzo e quarto trimestre 2017 hanno lasciato il campo a più modesti +2,5 nel primo trimestre e il +2,2 registrato nel secondo trimestre. Non si può dimenticare tuttavia che, malgrado tutto, l’economia europea è ormai arrivata al ventunesimo trimestre di crescita consecutiva. Se per l’anno in corso saranno confermate le previsioni contenute nel più recente Oecd economic outlook di giugno 2018, durante l’attuale ripresa – iniziata nel 2013 – il Pil dell’Eurozona sarà aumentato mediamente dell’1,6 per cento, con qualche variabilità tra i grandi paesi dell’area. Nella parte alta della forchetta si trovano Germania (con +1,7) e Spagna (con +2 per cento). Nella parte bassa della forchetta si trova la Francia, con un +1,3 per cento, e l’Italia che fa registrare un +0,5 per cento se il conteggio parte dal 2012 oppure +0,8 per cento se si comincia nel 2014, cioè da quando il Pil italiano ha cominciato prima a ristagnare e poi a crescere di nuovo. Il dato di fondo è che da noi la ripresa è arrivata dopo ed è stata più lenta che in altri paesi.

Il benessere delle persone non dipende però dal Pil ma – almeno in prima approssimazione – dal Pil pro capite. Grazie alla lunga ripresa, tedeschi e spagnoli godono oggi mediamente di un reddito pro-capite più alto – rispettivamente – del 7,4 e del 13,2 per cento rispetto al 2012. Numeri più modesti si osservano per i francesi (+5,3 per cento) e per gli italiani il cui reddito pro-capite è salito rispetto al 2012 ma solo del 2,9 per cento (e dopo essere diminuito quasi del 10 per cento negli anni precedenti).

La ripresa ha raddrizzato i conti pubblici, ma…

Rispetto al 2012, tutti i grandi paesi dell’Eurozona mostrano deficit pubblici in calo. La Germania ha addirittura trasformato un sostanziale pareggio di bilancio in un surplus per 1,4 punti di Pil, grazie alla riduzione di un punto per la spesa per interessi ma anche facendo salire di quasi mezzo punto il suo avanzo primario. La Spagna che nel 2012 aveva salvato il suo sistema bancario vedrà scendere il suo deficit da 10,5 (dato 2012) a 2,4 punti di Pil nel 2018. Nel caso della Spagna il bonus da minori interessi sul debito pubblico è quasi assente. Il grosso della riduzione del deficit deriva dal sostanziale azzeramento del disavanzo primario (era 8,3 punti di Pil nel 2012 ed è ora diventato un piccolo avanzo). La Francia dovrebbe analogamente completare il rientro del deficit al di sotto del limite del 3 per cento, un po’ grazie al calo della spesa per interessi e un po’ grazie al calo del disavanzo primario. L’Italia che in questo periodo di tempo non ha mai superato la soglia del 3 per cento dopo il 2012, dovrebbe chiudere il 2018 con un deficit dell’1,8 per cento e un avanzo primario pari all’1,7 per cento del Pil – un po’ inferiore a quello del 2012.

…ci vorrebbe la locomotiva tedesca

La buona notizia che proviene da questi dati è che nel caso di un ulteriore rallentamento dell’economia europea i governi dei grandi paesi sono meglio posizionati nel sostenere le loro economie perché partono da situazioni di deficit molto almeno un po’ migliori rispetto a quelle del 2012. Ma come già nel 2008-09 non tutti i paesi sono nella stessa situazione di conti pubblici. C’è chi come la Germania parte da un rapporto debito-Pil che secondo l’Ocse convergerà al 60 per cento del Pil. Ma c’è anche un paese come l’Italia che presenta oggi un rapporto debito-Pil più che doppio rispetto a quello della Germania e più alto di quello del 2012, con Spagna e Francia a metà strada con un rapporto debito-Pil non troppo lontano dal 100 per cento. Francia e Spagna sono cresciute più dell’Italia facendo più deficit in questi anni. Ma lo hanno fatto facendo salire il loro rapporto debito-Pil in misura rilevante (la Spagna aveva un rapporto debito-Pil del 36,4 per cento nel 2007!). Nel caso di una recessione, dunque dovrebbe essere la Germania ad attuare una politica fiscale super-espansiva perché gli altri europei non possono veramente permetterselo. Ma con le elezioni europee che si avvicinano, il vento non soffia in favore di una Germania che diventi locomotiva di Europa.