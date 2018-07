Cacciatori di Android a Bruxelles

Bio dell'autore

Valeria Falce Jean Monnet Chair di European Innovation Policy e Professore ordinario di Diritto dell'economia presso l’Università Europea di Roma, è Avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori. E’ attualmente Membro della Commissione Ricorsi avverso i Provvedimenti dell'Ufficio Marchi e Brevetti e Membro Effettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio Milano. Non-Governamental Advisor (NGA) del Network Mondiale delle Autorità di Concorrenza e Membro del Comitato esecutivo dell'Academic Society for Competition Law-ASCOLA, è dal 2011 Direttore del CREDA - Centro di Ricerca di Eccellenza per l'Informazione, l'Innovazione e il Diritto d'Autore (Convenzione MIBAC - Universita' Europea di Roma) e dal 1997 Senior Fellow dell'Observatory on IP, Competition and Communications, Università Luiss-Guido Carli. Advisor dei Progetti Europei "Project MAPPING (Managing Alternatives for Privacy, Property and Internet Governance)" e "Exploratory Study on consumer issues in the sharing economy", ha contribuito come Independent Expert al "WIPO Study on Copyright, Competition and Development".

Pietro Manzini Professore ordinario nel Diparimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna, insegna Diritto internazionale e globalizzazione e Competition Law and Economics. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione europea ed è stato Visiting scholar nell'università di California a Berkley. E' stato referendario presso la Corte di giustizia dell'Unione europea e ha svolto attività di assitenza legale, come avvocato e come esperto nazionale distaccato, per la Commissione europea.

