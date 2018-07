Non è più la Brexit di una volta

Battaglia aperta tra i Tory. Gli anti-europei sono ormai convinti che Madam May non potrà ottenere la Brexit che immaginavano. Intanto nel paese sembra prendere coraggio il movimento contrario all’uscita dalla UE. Sarà decisiva la posizione dei laburisti.

Spaccatura profonda nel governo May

Un’altra idea balorda per unificare il paese e rafforzare la sua posizione le è esplosa in faccia, lasciando Theresa May alla guida di un governo allo sbaraglio. Tredici mesi dopo le elezioni anticipate da lei volute, nelle quali ha visto la solida maggioranza ereditata da David Cameron evaporare nel nulla, May ha imposto al Consiglio dei ministri un ritiro spirituale nella casa di campagna, con coreografia da film di 007 e l’obbligo di consegna dei cellulari per tutti i ministri. May voleva arrivare a un consenso generale, eliminare il dibattito interno e presentare al paese e ai negoziatori della UE un fronte unito. In perfetto centralismo democratico vecchio stile, May aveva anche promesso di licenziare chi si fosse opposto alla linea comune emersa dall’incontro. Il ministro per la Brexit, David Davis, uno dei più tenaci anti-europei, ha scelto invece di continuare la sua chiassosa opposizione, evitando il licenziamento con una durissima lettera di dimissioni, in cui afferma di essere stato in perenne disaccordo con la linea del governo e di considerare il comunicato ufficiale dell’incontro una resa completa alle richieste di Bruxelles.

La mossa drammatica di Davis è stata seguita a ruota da quella di Boris Johnson, mentre il terzo dei triumviri brexitisti, Michael Gove, non si è ancora sporto dal parapetto. Difficile dire chi assumerà il manto di difensore della volontà popolare espressa nel voto del 23 giugno 2016 sperando di ottenere la pole position nella sfida a Theresa May.

La proposta di May

In effetti, leggendo il comunicato del fine settimana, chi ha sostenuto la Brexit ha abbastanza ragione a sentirsi tradito (si notino ad esempio le frasi in neretto). Si propone infatti un’area di mercato comune tra UE e Regno Unito per tutti i beni, con l’accettazione di regole stabilite da accordi bilaterali, con applicazione della regolamentazione rilevante (regole UK in UK e regole UE nella UE) e un meccanismo di allineamento sotto l’egida della Corte di giustizia della UE, una delle principali bestie nere dei brexitisti. Quindi, se l’Unione accettasse la nuova posizione di May, in sostanza cambierebbe davvero poco nei rapporti commerciali tra UE e UK. Rimane il diritto del Regno Unito di imporre tariffe diverse su beni provenienti dal resto del mondo, con l’obbligo di ribilanciare le differenze qualora questi beni proseguissero per paesi dell’UE.

La seconda parte del comunicato ammette in modo un po’ patetico che il governo sa di aver issato bandiera bianca: il lungo elenco di benefici, preso pari pari dalla propaganda referendaria per la Brexit (difesa del settore servizi, fine della politica agricola comune, fine degli accordi sulla pesca, indipendenza della politica commerciale, ripristino dell’indipendenza dei tribunali inglesi, fine del “vasto” contributo annuale al bilancio UE) sono tutto potenziali, da leggere “se il Parlamento vorrà…”, o “a meno che il Parlamento ritenga che sia nell’interesse del paese accettare regole uniformi a quelle dell’UE…”. Non ci saranno più pagamenti automatici al bilancio UE, ma “giustificati contributi a specifici programmi”, ad esempio nel campo scientifico. La libertà di movimento tra UE e UK rimane, pur qualificata, nel testo ufficiale “per motivi di studio e lavoro”. E la politica estera indipendente sarà comunque coordinata con i partner dell’Unione.

Continua la pressione anti-Brexit

Il movimento anti-Brexit sembra prendere coraggio. Brexit viene definita apertamente un’inutile e costosissima farsa: uscire formalmente dall’UE per cambiare poco o niente avrà il duplice effetto di dover accettare regole decise dai 27 paesi rimasti senza contribuire a definirle e al tempo stesso di mantenere costantemente attizzato un anti-europeismo che, sentendosi tradito ogni volta che il Parlamento deciderà di accettare una direttiva europea, diverrà sempre più intransigente, fanatico e irrazionale.

La proposta della coalizione anti-Brexit, che raccoglie vari gruppi, risolverebbe automaticamente entrambi i problemi: un secondo referendum, in cui agli elettori viene posta la scelta netta tra la posizione del governo e il ritorno allo status quo precedente al 23 giugno 2016. Se la UE lo riaccogliesse come un figliuol prodigo, il Regno Unito potrebbe contribuire alle regole cui accetta di sottoporsi, mentre la volontà popolare verrebbe rispettata, questa volta con un voto in cui gli elettori conoscono esattamente le conseguenze della loro scelta, e magari con un miglior controllo sul rispetto delle leggi elettorali di quanto avvenuto due anni fa.

Sia per la decisione di tenere il referendum, sia per un eventuale voto contro la Brexit sarà cruciale l’atteggiamento di Jeremy Corbyn. È chiaro che se i laburisti lo richiedessero, ci sarebbe nella Camera dei comuni un numero sufficiente di Tory disposti a sfidare le ire dei brexitisti. La speranza è che questa considerazione, il continuo stillicidio di indicazioni sul costo della Brexit per tutti gli strati sociali del paese, il fatto che molti dei sindacati più influentiche appoggiano Corbyn hanno iniziato a spostarsi seppur cautamente contro Brexit e forse anche l’ottimismo suscitato dell’inatteso avanzare della nazionale ai mondiali di Russia, sposteranno l’ago della bilancia e toglieranno il paese dall’abisso della Brexit.