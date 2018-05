Parole per il nuovo governo

L’analisi testuale del contratto di governo tra M5s e Lega suggerisce che il futuro esecutivo punterà a intercettare la crescente domanda di assistenzialismo. Il Movimento 5 stelle sembra così essere riuscito a imprimere la direzione principale al testo.

Un contratto rivisto più volte

Nella mattina di venerdì 18 maggio è stata diffusa la versione definitiva del “contratto” di governo fra Movimento 5 stelle e Lega. Trenta punti che vanno dal funzionamento del governo e dei gruppi parlamentari alll’università e ricerca, per un totale di 57 pagine. Il contratto è stato sottoposto al voto degli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau e approvato con un plebiscito del 94 per cento degli utenti.

Durante la settimana si sono susseguite diverse versioni del contratto. La prima, una bozza datata lunedì 14 maggio alle ore 9.30 e pubblicata dall’Huffington Post martedì 15, conteneva due punti particolarmente controversi: un meccanismo di uscita dall’euro e la richiesta alla Banca centrale europea di cancellare 250 miliardi di debito italiano. Si proponeva infatti di introdurre “specifiche procedure tecniche di natura economica e giuridica” in grado di consentire a singoli stati dell’Eurozona di “recuperare la propria sovranità monetaria”, o di “restarne fuori attraverso una clausola di opt-out permanente” per avviare un “percorso condiviso di uscita concordata” là dove sia espressa “chiara volontà popolare”. Il documento ipotizzava poi il “congelamento” e la “cancellazione” dei buoni del Tesoro poliennali in seno alla Bce, per una cifra quantificata attorno ai 10 punti percentuali dell’attuale debito italiano. Nella stessa giornata di martedì una nota congiunta di M5s e Lega affermava che la versione del contratto diffusa dall’Huffington Post era stata superata e che “la moneta unica non è in discussione”.

Una seconda bozza, datata 16 maggio alle ore 19, è stata diffusa nella giornata di giovedì 17. I due punti più controversi su euro e Bce risultavano interamente rimossi. Il testo finale ricalca molto questa versione e tocca temi centrali della campagna elettorale di M5s e Lega, quali reddito di cittadinanza, flat tax e riforma della legge Fornero, e conferma alcune novità già presenti nella prima stesura, come la creazione di un comitato di conciliazione per dirimere le controversie sul programma di governo. Fa notizia anche ciò che il contratto non dice, in particolare per quanto riguarda le coperture delle misure fiscalmente onerose proposte al suo interno, come emerge dall’analisi dell’Osservatorio dei conti pubblici italiani.

L’analisi del testo

Più che un vero e proprio piano programmatico, il contratto di governo costituisce una dichiarazione di intenti volta a non deludere le aspettative degli elettori. In quanto tale, il testo getta luce sulle ragioni che hanno guidato i due movimenti politici alla vittoria del 4 marzo, più di quanto non dica sulle misure che il futuro governo riuscirà effettivamente ad attuare. Un’analisi testuale del contratto permette così di identificare alcune parole chiave che hanno segnato il successo elettorale di M5s e Lega e di tracciare un quadro dell’equilibrio di potere interno al futuro governo.

Una volta rimossi punteggiatura e “stop words” (parole che per la loro alta frequenza sono ritenute poco significative, quali articoli, preposizioni e congiunzioni), tre figure aiutano a dare un’immagine sintetica del contratto di governo. La prima mostra la frequenza assoluta dei trenta termini più ricorrenti all’interno del contratto. La seconda è una “wordcloud” dei termini che compaiono almeno quindici volte nel testo, dove la dimensione delle parole è proporzionale alla loro frequenza relativa. La terza un “network graph” che mostra la co-occorrenza dei trenta termini più frequenti in finestre di cinque parole.

Figura 1 – I 30 termini più ricorrenti del contratto di governo

Figura 2 – Wordcloud dei termini che compaiono almeno 15 volte nel testo

Figura 3 – Network graph dei 30 termini più ricorrenti del contratto di governo

I dati riassumono bene il tentativo di segnare un’inversione di rotta e le ragioni del successo elettorale di M5s e Lega. Mostrano inoltre il peso relativo delle due parti nella stesura dell’accordo.

L’ampia presenza di due termini normativi, come “occorre” e “necessario”, dà indicazione del carattere volitivo che si è cercato di imprimere al testo, a marcare un distacco dalle precedenti esperienze di governo. Lavoro, tutele, garanzie, servizi e sviluppo si fanno largo in un quadro di intervento statale massiccio, ben esemplificato dai tanti richiami a “stato”, “paese” e “nazione”. Non è un caso che i termini “occorre” e “necessario” si trovino spesso in combinazione con il verbo “garantire” e la parola “risorse”. I numerosi riferimenti ai “cittadini” si inscrivono all’interno della tradizionale ricerca di una connessione diretta, lontana dalle logiche dei corpi intermedi, fra i due movimenti politici e il loro elettorato. Non manca un’attenzione particolare alle “imprese”, tema caro a entrambi gli schieramenti. È interessare anche notare come rimangano per lo più assenti parole chiave dell’elettorato di destra – specie quelle legate a ordine pubblico e immigrazione – e di sinistra – la parola “diritti” è usata poco e in maniera vaga. In sintesi, pur valorizzando i punti di contatto con la Lega e facendo concessioni in tema di flat tax e immigrazione, il M5s sembra essere stato in grado di imprimere la direzione principale al testo, che evoca uno statalismo inedito per il Carroccio ed è difficilmente riconducibile a una posizione univoca sull’asse destra-sinistra.

Nessuno sa come (e a quale costo) le promesse di campagna verranno attuate. Ma il testo del contratto suggerisce che la cifra determinante del futuro governo sarà il tentativo di intercettare la crescente domanda di assistenzialismo in Italia. Una domanda che negli ultimi anni non ha trovato risposta e che ha un peso elettorale molto rilevante.

Tutto da verificare, invece, è che gli intenti espressi nel contratto siano in grado di soddisfare questa domanda nel rispetto delle regole dell’Eurozona e incontrando il favore degli investitori.