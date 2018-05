Regno Unito ostaggio degli opposti estremismi

Il governo è sempre più in crisi e l’opposizione alla Brexit comincia a organizzarsi. Ma il conto alla rovescia va avanti e tra undici mesi scoccherà l’ora della fine dell’adesione del Regno Unito alla UE, iniziata il 1° gennaio 1973. A meno di sorprese.

Brexit rimane al centro del dibattito politico inglese. Sul tema, i due partiti principali sono profondamente divisi al loro interno. E benché ideologicamente diverse, le loro divisioni hanno una certa simmetria. Entrambi i partiti sono guidati da un’ala che conta la maggioranza dei membri del partito, ma che storicamente rappresenta l’opposizione interna. Per entrambi i partiti, è stata un’elezione popolare che ha permesso ai rappresentanti della base di impossessarsi della leadership: l’elezione diretta del leader per i laburisti e il voto nazionale del referendum sull’appartenenza alla UE per i tory.

La simmetria si estende anche a polemiche esterne alla Brexit, in cui i due partiti sono oggi coinvolti. Per i laburisti è l’antisemitismo, per i tory la xenofobia. Un giorno i media attaccano Jeremy Corbyn che condanna la rimozione da parte del consiglio comunale di un murale di dubbio valore artistico, ma di indubbio significato antisemita. Il giorno dopo l’attenzione si sposta sullo scandalo “windrush”: l’odissea di molti immigranti del Commonwealth, quasi tutti caraibici, che, dopo cinquant’anni e più di residenza nel Regno Unito, vengono espulsi senza pietà, per raggiungere gli obiettivi di efficienza nella deportazione del ministero dell’Interno, guidato prima da Theresa May, poi da Amber Rudd, costretta il 29 aprile a dimettersi per avere mentito in Parlamento.

Per ora, nulla riesce a riempire il vuoto che l’estremismo dei due partiti lascia al centro dell’arena politica. I lib-dem, il solo partito anti-Brexit, languono all’orlo dell’oblio, con uno stabile 7 per cento nei sondaggi. Ma un segnale per loro ancora peggiore è il fatto che non siano riusciti ad attrarre nemmeno uno dei moltissimi deputati laburisti anti-Brexit e anti-Corbyn.

Oltre alle primule e ai narcisi, con la primavera sembrano spuntare ogni giorno nuovi partiti: tutti promettono di farsi portavoce dell’elettore pro-Europa e moderato e tutti appassiscono però altrettanto rapidamente.

La coalizione anti-Brexit

Alcune delle organizzazioni contro la Brexit, molte composte da rappresentanti di tutti i partiti, stanno raccogliendo firme e fondi per l’organizzazione di un nuovo referendum, che offra all’elettorato l’ultima parola su una decisione che influenzerà il paese per decenni. Dopo un anno di indecisioni e conflitti interni, questi gruppi si sono accordati sulle persone (Chuka Umunna e Anna Soubry) e sull’obiettivo: sono state abbandonate sia l’idea di un voto in Parlamento che annulli il referendum, sia la battaglia per una “Brexit morbida” – l’ipotesi Norvegia – scegliendo invece di combattere per un “voto popolare”. Logica vuole che chi è pro-Brexit non possa opporsi alla proposta: in fin dei conti se si accetta che un referendum decida l’uscita dall’UE, la volontà popolare va ottenuta anche per l’alternativa (e perfino Nigel Farage parrebbe accettarla).

Il primo formidabile ostacolo a un secondo voto è la domanda da porre agli elettori, cioè la scelta disponibile per chi vuole respingere l’accordo tra Madam May e l’UE. Se fosse l’assenza di ogni accordo, sarebbe la più dura Brexit possibile, il che potrebbe produrre la situazione paradossale in cui i pro-europei optano per il male minore e votano la proposta del governo, e gli anti-europei respingono qualunque patto per arrivare all’isolazionismo più radicale.

I pro-UE, però, non lavorano certo per scegliere tra la padella e la brace. La campagna che conducono intende chiedere ai cittadini se il Regno Unito deve rimanere nell’UE. Un primo piccolo e stentato passo verso quest’obiettivo è stato ottenuto in dicembre, quando un emendamento alla proposta di legge del governo ha imposto che il Parlamento debba approvare l’accordo tra governo e UE. La tattica più logica per i pro-UE sarebbe quella di votare in Parlamento non contro l’accordo, ma per sottoporre l’accordo al voto popolare. I tempi si allungherebbero, ma questo metterebbe in difficoltà Jeremy Corbyn, il cui anti-europeismo porta il manto del rispetto della volontà degli elettori, e al tempo stesso renderebbe più facile per i deputati pro-Europa in collegi pro-Brexit giustificare le loro azioni (“non ho votato contro Brexit”, potrebbero dire ai loro elettori, “ho votato per la sovranità popolare”).

Non è chiaro, però, quale potrebbe essere l’esito del voto. L’assenza di effetti drammatici della Brexit e i dati contradditori sull’economia (un giorno il Regno Unito ha il tasso di crescita più basso dei G7, un altro la disoccupazione raggiunge minimi storici e l’occupazione massimi assoluti) fanno sì che le intenzioni di voto non cambino. Per quel che valgono, i sondaggi sono incerti. Paradossalmente, proprio l’incertezza potrebbe agevolare un secondo referendum. I pro-Brexit vedrebbero un 2-0 come il colpo di grazia definitivo a ogni possibile ambizione di ritorno in Europa alla spicciolata; gli europeisti, a loro volta, sperano in un gol salvezza in zona Cesarini.