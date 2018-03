Startup italiane in attesa di una svolta*

Bio dell'autore

Mattia Corbetta È esperto di innovazione presso la DG per la Politica Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico. Segue la policy sulle startup innovative (“Startup Act italiano”) dalla sua introduzione nel 2012, e ha contribuito alla definizione di diverse misure per la promozione dell’innovazione (Contamination Lab 2013, PMI innovative 2015) e l’attrazione degli investimenti (Italia Startup Visa 2014, Investor Visa for Italy 2017). È principale autore della Relazione Annuale al Parlamento sullo Startup Act italiano (2014-2018), e co-coordinatore del rapporto Mise-Istat “Startup Survey 2016 – la prima indagine sulle neoimprese innovative in Italia” (2018). Twitter: @CorbettaMattia.

Carlo Menon Economista presso la Divisione per le politiche strutturali del Direttorato per la Scienza, Tecnologia e Innovazione dell’OCSE dal 2011, ha lavorato in precedenza alla Banca d’Italia. Autore di numerose pubblicazioni in riviste accademiche. Ha conseguito il PhD presso la London School of Economics nel 2010 e la Laurea in Economia all’Università Ca’ Foscari di Venezia nel 2005. I suoi principali interessi di ricerca vertono sulle dinamiche di impresa, sull’innovazione, sull’analisi delle politiche pubbliche, sull’economia urbana e regionale. Twitter: @carlo_menon.

Roberto Volpe Laureato magistrale in Politiche Pubbliche presso la Luiss Guido Carli, collabora dal 2016 con la Direzione Generale per la Politica Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, e fa parte del team responsabile per la politica nazionale a sostegno delle startup e delle PMI innovative (cd. “Startup Act italiano”). Ha contribuito a due edizioni della della Relazione Annuale del Ministro dello Sviluppo Economico al Parlamento sullo Startup Act italiano (2016, 2017) e al rapporto Mise-Istat “Startup Survey 2016 – la prima indagine sulle neoimprese innovative in Italia” (2018).

