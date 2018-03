Minniti affonda sulle navi Ong nel Mediterraneo

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle affermazioni di Minniti sulle navi delle Ong. Vuoi inviarci una segnalazione? Clicca qui.

Il numero delle navi di salvataggio

Appare ormai chiaro che il tema principale della campagna elettorale sia stato l’immigrazione. Non è infatti un caso che nelle ultime settimane il Partito democratico abbia spesso mandato in televisione il ministro dell’Interno Marco Minniti per spiegare la strategia di contenimento degli sbarchi.

Nel corso dell’ultima puntata di Piazza Pulita, su La7, il ministro ha avuto uno scambio acceso con il conduttore e la redazione sul numero di navi delle organizzazioni non governative rimaste in mare per la ricerca e il salvataggio dei migranti.

Corrado Formigli: “Ci sono nettamente meno navi delle Ong in mare, perché dopo la regolamentazione oggi ce ne sono tre anziché dieci”. Marco Minniti: “Sta dicendo dati sbagliati, le chiedo scusa. Non sono tre […]. Di tutte le organizzazioni non governative che operavano nel Mediterraneo centrale prima del codice del ministero dell’Interno una soltanto […] non ha firmato, ed è Medici senza frontiere, che ora opera sulla nave di un’altra Ong. L’unica nave ferma è quella sequestrata dall’autorità giudiziaria, ed è ancora ferma”. Linda Giannattasio (redazione Piazza Pulita): “Le abbiamo sentite tutte. Ci sono Sos Méditerranée con a bordo Medici senza frontiere, Sea Watch e Proactiva Open Arms”. Marco Minniti: “No guardi, gliene cito una che è Aquarius, che in questo momento è al largo di Tripoli. Lei sta dando dei dati imprecisi. Non dobbiamo fare polemiche: io sono il ministro dell’Interno, lei deve avere un minimo di fiducia”.

Da dove siamo partiti

Uno scambio duro, su un aspetto – quello della sicurezza dei migranti in Libia e in mare – evidentemente caro a Minniti. Contattando direttamente le singole organizzazioni non governative, siamo riusciti a ricostruire la flotta a disposizione per la ricerca e il salvataggio (Sar) dei migranti partiti dalla Libia e dalla Tunisia. Abbiamo raccolto informazioni anche da articoli di stampa di mesi precedenti (Vita.it, Agi e La Stampa), oltre a contattare il ministero dell’Interno e la Guardia costiera – che coordina tutte le operazioni di salvataggio – i quali però non ci hanno fornito informazioni. Agli enti istituzionali abbiamo inviato una richiesta di accesso agli atti (Foia), per comprendere il reale numero di navi operative nel salvataggio, sia delle Ong sia degli stati europei. Aggiorneremo il fact-checking al momento della risposta, secondo la nostra policy. Frontex fornisce pubblicamente dati parziali, come anche la Guardia costiera : su 2.138 persone salvate nel dicembre 2017, il 49 per cento è stato portato in salvo da navi delle Ong. La fetta preponderante dei salvataggi in mare, come accaduto nella gran parte dei mesi precedenti. Le navi delle organizzazioni umanitarie sono dunque fondamentali per l’opera di salvataggio.

Le navi delle Ong

Tra le organizzazioni che hanno operato nel Mar Mediterraneo tra il 2015 e il 2018, e le relative imbarcazioni dedicate all’attività Sar, compaiono:

All’interno dei link delle singole imbarcazioni è possibile individuare l’ultima posizione rilevata da portali come marinetraffic.com, per la geolocalizzazione delle navi.

Da nove a tre

Dalla veloce panoramica, si evince come siano solo tre le Ong attive nel Mediterraneo centrale per la ricerca e il salvataggio dei migranti: Sos Méditerranée, con Aquarius, Proactiva, con Open Arms, e Sea Watch, con Sea Watch 3 (Sea Eye è temporaneamente in manutenzione). Mentre nell’estate del 2017 erano almeno nove le navi delle organizzazioni umanitarie (Aquarius, due battelli di Sea Eye, Proactiva, Phoenix, Vos Hestia, Prudence, Iuventa, Sea Watch 2).

Un calo attribuito probabilmente in gran parte alla riduzione dei flussi di sbarco verificatasi nella seconda metà del 2017, ma anche alle condizioni di sicurezza precarie dovute alle scorribande della guardia costiera libica e al codice di condotta proposto dal ministero dell’Interno (sicuramente per Medici senza frontiere e Jugend Rettet). Va tenuto conto inoltre della stagionalità: in inverno gli sbarchi diminuiscono rispetto ai mesi estivi, e dunque la dotazione di vascelli di salvataggio può ridursi.

Al numero delle navi delle Ong a disposizione vanno aggiunte le imbarcazioni della Guardia costiera (19 per cento dei salvataggi, con una dotazione di piccole unità navali), della Marina militare (5 per cento dei salvataggi), di Frontex (5 navi, 13 per cento) e dell’operazione Sophia (4 navi, 9,3 per cento di persone soccorse). Ovviamente non si può dimostrare – né tanto meno siamo intenzionati a farlo – una correlazione tra la riduzione delle navi per la Sar e l’aumento del numero dei morti in mare, casus belli del dibattito tra Minniti e la redazione di Piazza Pulita. Questo esercizio statistico non ha soluzione, dal momento che le variabili sono molte di più; ad esempio, le condizioni del mare.

Il verdetto

Marco Minniti è nel torto. Sebbene abbia dimostrato l’attenzione per il tema che la sua carica richiede, le sue argomentazioni non risultano fondate, alla luce della nostra analisi. Minniti chiede di fidarsi del ministro dell’Interno: evidentemente è necessario fidarsi almeno altrettanto della libera stampa. Il numero di imbarcazioni delle Ong è infatti calato drasticamente. La dichiarazione del ministro è dunque FALSA.

