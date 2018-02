Le implicazioni elettorali della (lenta) crescita di fine anno

Il Pil italiano registra un +1,6 per cento su base annua nel quarto trimestre 2017. Il confronto con l’Europa mostra però l’incapacità dell’economia italiana di accelerare. E resta ancora da capire quali sono le ricette dei partiti su come stimolare la crescita strutturale.

L’Italia cresce meno degli altri ma cresce

I dati del quarto trimestre 2017 confermano l’evidenza di una crescita dell’economia italiana che procede con uno stabile segno più, anche se a ritmo più lento degli altri paesi dell’eurozona, sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso trimestre dell’’anno precedente.

Come evidenziato nella tabella, l’Italia è cresciuta dell’1,6 per cento nel quarto trimestre 2017. Un dato identico alla performance annua che vale per tutto il 2017, e questo è un segno acquisito di continuità rispetto ai mesi precedenti. L’Italia, nell’attuale contesto internazionale e di politica economica interna, è in grado di crescere più o meno dell’1,5 per cento in modo continuativo. E questa è una buona notizia che non va sottovalutata. Peraltro, il dato del quarto trimestre 2017 è anche leggermente migliore della previsione per il 2018 contenuta nell’aggiornamento di gennaio del World economic outlook del Fondo monetario internazionale. Per il Fondo monetario, il Pil dell’Italia nel 2018 si fermerebbe a un +1,4 per cento, un dato leggermente inferiore al +1,6 registrato nel quarto trimestre 2017.

Quanto ci sia di strutturale e quanto di temporaneo, e quanto pesi l’incertezza politica sulla crescita attuale dell’Italia è difficile a dirsi. Di sicuro, nell’eurozona nel suo complesso e segnatamente in Francia e Germania, il dato del quarto trimestre è in accelerazione rispetto al dato annuale del 2017 ed è anche nettamente migliore della previsione del Fondo Monetario per il 2018. La buona performance dell’economia europea induce a ritenere che il Fondo Monetario sia troppo pessimista sulle possibilità di crescita del Vecchio Continente nel 2018. Ma i dati italiani confrontati con quelli europei mostrano l’incapacità dell’economia italiana di accelerare in linea con l’accelerazione di cui stanno beneficiando i nostri partner e concorrenti dell’eurozona.

Tabella 1 – La crescita in Italia e nell’eurozona

Fonte: Elaborazioni lavoce.info su dati Istat e Fmi

Le implicazioni elettorali dei dati 2017

I dati dell’ultimo scorcio del 2017 hanno due implicazioni per la competizione elettorale. Al di là delle polemiche sull’attribuzione del merito della crescita osservata (semplificando: merito della Bce oppure merito dei governi Renzi-Gentiloni), i partiti devono offrire risposte alla domanda: come si fa a consolidare i risultati raggiunti? Quali sono le proposte in campo per accelerare la crescita senza mettere a repentaglio la stabilità dei conti pubblici faticosamente e precariamente recuperata negli ultimi anni? Le proposte che abbiamo cominciato ad analizzare e quantificare sul nostro sito (come anche avvenuto sui media) indicano un’abbondanza di promesse di regali elettorali e di mancati tagli o puri e semplici aumenti alla spesa pubblica, dotati di scarse coperture. Ma la mancanza di coperture, se ha (forse) il potenziale di agevolare la crescita nel più breve termine, rischia di pregiudicare la stabilità dei conti pubblici. E qui viene una seconda implicazione. Con un’economia che cresce sempre meno dell’Europa (non in questo o quel trimestre ma più o meno da metà degli anni Novanta) quali sono le ricette dei partiti su come accelerare la crescita strutturale? Gli incentivi a Industria 4.0 saranno mantenuti oppure, come propone il leader della Lega Matteo Salvini, si tasseranno i robot, cioè l’innovazione?

Su questi temi si è sentito troppo poco nei dibattiti elettorali che si sono svolti fino a questo momento.