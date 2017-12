Ma la flat tax può essere progressiva?

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle dichiarazioni di Maurizio Martina sulla progressività della flat tax.

La dichiarazione

Da decenni, la flat tax strega alcuni economisti, in particolar modo liberali, e i politici che ne seguono le ricette. Applicata anche in alcuni stati dell’Europa dell’Est, la semplicità di una sola aliquota legale attrae anche due dei tre partiti della coalizione di centrodestra, oggi la favorita alla vittoria alle prossime elezioni politiche. La Lega Nord e Forza Italia considerano l’adozione dell’aliquota unica una bandiera del loro programma elettorale.

Anche di questo hanno discusso Renato Brunetta e il ministro Maurizio Martina a Carta Bianca, su Rai 3, durante la puntata del 12 dicembre. Il ministro dell’Agricoltura, e vicesegretario del Pd, rispondendo al deputato di Forza Italia, ha detto: “Dissento totalmente sulla proposta della cosiddetta flat tax, perché non credo che sia giusto che in questo paese un notaio paghi le stesse tasse di un operaio. Sono per la progressività del fisco. […] Loro pensano che un operaio e un notaio debbano pagare le stesse tasse. […] Aliquota unica ha un solo significato. L’idea che non ci sia una progressività nella riforma fiscale secondo me è un erroraccio”.

Brunetta, con ripetute interruzioni, ha invitato il ministro “a studiare di più”.

Progressività, questa sconosciuta

Un’imposta sul reddito “flat rate” prevede sostanzialmente un’aliquota legale unica da applicare alla base imponibile. È di solito accompagnata da una detrazione o deduzione di entità variabile a seconda delle proposte, per rendere progressivo il sistema fiscale.

Avete letto bene: un sistema fiscale a scaglioni, come è l’Irpef, non è il solo modo per ottenere la progressività. Grazie alla deduzione o detrazione infatti anche un sistema ad aliquota unica può in linea di principio riuscire a ottenerla, dal momento che uno sconto fiscale di importo fisso pesa relativamente di più su un reddito basso che su uno più alto. Con deduzioni di importo sufficientemente elevato, il sistema potrebbe infatti garantire che all’aumentare della base imponibile il debito di imposta (cioè ciò che è dovuto al fisco) cresca più che proporzionalmente. E cioè che, in gergo tecnico, l’aliquota marginale sia maggiore dell’aliquota media.

In sostanza, progressività non significa solo “far pagare più i ricchi” – obiettivo che in valore assoluto può essere raggiunto perfino da un’imposta regressiva – ma farli pagare relativamente di più.

Tabella 1 – Definizioni delle imposte

Nota: l’aliquota media è data dal rapporto tra il debito di imposta e la base imponibile. L’aliquota marginale invece è quella applicata su un euro aggiuntivo di reddito.

Rileggendo le parole pronunciate di Martina troviamo una contraddizione. Il ministro dell’Agricoltura esclude in modo categorico la progressività – “aliquota unica ha un solo significato” – ma in realtà, come abbiamo visto, la flat tax può garantirla. Martina ha dunque torto a generalizzare e a escluderla a priori.

Il verdetto

La dichiarazione di Maurizio Martina, per cui la flat tax non sarebbe progressiva in alcun modo, è dunque sbagliata. Il modello “flat rate” può essere progressivo, anche se il grado dipende dal sistema di deduzioni e detrazioni, e può dunque essere determinato solo in presenza di proposte politiche definite. Quindi, le parole del ministro dell’agricoltura sono PARZIALMENTE FALSE.

