In pensione più tardi dei tedeschi?

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta, però, tocca a un giornalista, Massimo Giannini, e alle sue affermazioni sull’età pensionabile.

L’età della pensione in Italia

Quando si discute di età minima per raggiungere la pensione sono frequenti i toni ottimistici, che sottolineano la virtuosità italiana dopo la riforma Fornero. Anche Massimo Giannini, giornalista ed editorialista di La Repubblica, durante la prima puntata di Di Martedì, su La7 (1:11:40) ha affermato: “Abbiamo superato la Germania da questo punto di vista. Noi che veniamo sempre accusati di essere il club Med dell’Unione europea, in questo caso siamo più virtuosi della Germania”.

Sul tema il dibattito è estremamente acceso in queste settimane che precedono la presentazione della legge di bilancio: l’età pensionabile per vecchiaia è prevista in crescita a 66 anni e 7 mesi per le donne dal 2018 e a 67 anni per entrambi i sessi dal 2019. Per poi aumentare in modo automatico, aggiornata ogni due anni all’aspettativa di vita sempre più elevata.

Tabella 1 – La crescita dell’età pensionabile

Fonte: Istat

Prima di analizzare la correttezza delle parole del giornalista, è bene ricordare la struttura normativa italiana in materia di pensioni. Ce ne eravamo già occupati nel fact-checking sulle parole di Giuliano Cazzola, sempre sull’età pensionabile.

In Italia esistono due vie principali per raggiungere la pensione. Le pensioni di vecchiaia richiedono in genere un requisito di anzianità contributiva piuttosto basso (20 anni) e il raggiungimento di elevati limiti anagrafici. Le pensioni anticipate prevedono invece requisiti contributivi importanti (circa 42 anni di contribuzione), mentre i limiti anagrafici passano in secondo piano.

Età pensionabile legale

Giannini evidentemente misura la virtuosità del sistema previdenziale a partire dall’età pensionabile legale, vale a dire quella stabilita dalla legge per ottenere la pensione di vecchiaia.

Osservando i dati, il giornalista sembra in effetti avere ragione: in Italia sono richiesti 66 anni e 7 mesi per gli uomini (e un anno in meno per le donne) dipendenti del settore privato per ottenere una pensione di vecchiaia; in Germania sono invece necessari 65 anni e 5 mesi.

Ampliando l’analisi scopriamo che l’Italia si trova al secondo posto per età pensionabile legale, dopo la Grecia. La Germania è in settima posizione, a pari merito con la Spagna, mentre in Francia l’età della pensione si raggiunge già a 62 anni. La media europea invece supera i 64 anni per gli uomini e i 63 per le donne, e rimane dunque al di sotto dei livelli italiani. Qui è possibile scaricare i dati completi.

Grafico 1

Età pensionabile effettiva

Tuttavia, alla prova dei fatti ciò che è realmente interessante non è tanto l’età pensionabile legale quanto quella effettiva, cioè l’età media reale da cui decorrono le pensioni. Come è stato spiegato da Il Sole-24Ore, nelle comparazioni internazionali l’età legale viene presa in considerazione solo successivamente: ciò che realmente incide è l’età effettiva, effetto di deroghe, flessibilità e regole in mutamento.

In questo caso la classifica cambia. A fornirla è l’Ocse, relativamente al 2014: per gli uomini l’Italia è solo 24esima, penultima tra i grandi paesi europei prima della Francia. La vituperata Germania si posiziona invece dieci posizioni più in alto, con un’età effettiva di pensionamento di 62 anni e 8 mesi, contro i 61 anni e 5 mesi italiani. Gli spagnoli abbandonano il lavoro poco dopo i 62 anni, gli inglesi vanno in pensione molto tardi, a 64 anni. Per le donne, l’Italia è nella seconda metà della classifica, dietro Spagna, Germania, Regno Unito, ma ancora davanti alla Francia. In questo caso, la media europea si attesta a 62 anni e 11 mesi per gli uomini e a 61 anni e 8 mesi per le donne. Qui è possibile scaricare i dati completi.

Grafico 2

E nel 2017?

D’altronde nel 2017 la condizione italiana non appare mutata. Secondo il bollettino dell’Inps relativo al primo semestre dell’anno in corso da gennaio a giugno sono stati rilasciati 251.708 nuovi assegni pensionistici. Prendendo in considerazione i soli lavoratori dipendenti, e tra questi analizzando pensioni di vecchiaia (24.433) e di anzianità (43.137), si nota che l’età effettiva di pensionamento delle due sottospecie è di poco superiore ai 62 anni e mezzo (nel 2016 era stata pari a 62 anni e 2 mesi). Non sono frutto della medesima metodologia applicata dall’Ocse, ma queste cifre possono comunque mostrare un trend in rialzo che tuttavia è ancora lontano dal raggiungere i livelli europei più virtuosi.

Se dunque la riforma Fornero ha contribuito a rendere più sostenibile il sistema previdenziale italiano, non si potrà rivendicare un virtuosismo nazionale prima di alcuni anni: quando cioè quella legge avrà esaurito il suo effetto e l’età effettiva si sarà avvicinata all’età legale.

Alla luce dei dati reali attuali – per cui l’Italia risulta al di sotto della media europea, dietro Germania, Spagna e Regno Unito – la dichiarazione di Massimo Giannini non può che essere PARZIALMENTE FALSA. Il virtuosismo per ora rimane solo sulla carta.

