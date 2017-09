L’occupazione torna a crescere in Italia. Ma non sale il livello di qualificazione professionale. Le cause? Le ridotte dimensioni delle imprese, certo. Ma anche la scarsa domanda di lavoro da parte di tre settori chiave, dove prevale il pubblico.

Perché peggiora la qualità dell’occupazione

L’occupazione continua a riprendersi, raggiungendo il livello precedente a quello della più grave crisi del mercato del lavoro che l’Italia mai abbia avuto.

Tuttavia non migliora, e anzi peggiora, la già scarsa qualità dell’occupazione. Non tanto per la molto discussa precarietà, poiché il lavoro instabile è in linea con la media europea e il recente aumento dei tempi determinati si deve alla crescita dell’occupazione. Esiste, infatti, una correlazione pro-ciclica tra livello dell’occupazione dipendente e percentuale di rapporti a tempo determinato (dal 2004 i dati mensili destagionalizzati presentano un coefficiente di correlazione prossimo a 0,80), poiché le imprese quando riducono il personale innanzitutto non confermano i rapporti a scadenza e quando assumono quasi sempre utilizzano rapporti instabili (incentivi e misure come il Jobs act servono ad accelerarne la stabilizzazione).

La qualità dell’occupazione non migliora per un aspetto più trascurato, cioè il livello di qualificazione professionale. Nei paesi sviluppati, deindustrializzazione e automazione dei lavori ripetitivi hanno prodotto una tendenza alla polarizzazione della struttura dell’occupazione: si riduce la fascia dei lavori a qualificazione media (impiegati e operai specializzati) e aumentano sia la fascia alta (dirigenti, professioni intellettuali, tecnici), sia quella bassa (addetti a vendite e servizi personali, operai semi-qualificati, occupazioni elementari). Nel recentissimo Employment Outlook l’Ocse ha confermato che la polarizzazione è asimmetrica, poiché i lavori ad alta qualificazione crescono più di quelli a bassa.

Come mostra la figura 1, dal 1995 al 2015 nella media Ocse e in quasi tutti i paesi europei, alla riduzione della percentuale di lavori a qualificazione media (da quasi 17 punti per l’Austria a poco più di 8 punti per il Belgio) si accompagna un aumento della fascia alta maggiore di quello della fascia bassa: la differenza va da 15 punti percentuali per la Svizzera a poco più di un punto per Olanda e Germania. Fanno eccezione, però, l’Italia, ove la differenza è praticamente nulla, e la Grecia, ove è negativa.

Figura 1 – Variazione della quota sul totale dell’occupazione (punti percentuali), 1995-2015

Fonte: Oecd, Employment Outlook, 2017

L’anomalia italiana si accentua se consideriamo gli anni più recenti, quelli in cui l’occupazione torna a crescere. Dal 2013 al 2016 diminuisce la percentuale della fascia a qualificazione media (- 3,1 punti), ma la fascia alta cresce solo di 1,1 punti contro un aumento di 2 punti di quella bassa, mentre per l’Unione europea a 15 la fascia alta aumenta di 1,8 punti e quella bassa addirittura si riduce (- 0,4 punti). Dunque, in Italia i nuovi posti di lavoro sono stati creati più tra gli addetti alle vendite e ai servizi personali e tra le occupazioni manuali dequalificate che non tra le professioni intellettuali e tecniche.

Il fatto è che la scarsa occupazione che l’Italia riesce a creare è poco qualificata. Come mostra la figura 2, il basso tasso di occupazione (sulla popolazione da 15 a 64 anni) si deve quasi tutto alla scarsità di occupati della fascia alta. Rispetto all’Unione europea a 15 l’Italia presenta un tasso di occupazione inferiore di quasi 10 punti percentuali, ma oltre 8 punti sono dovuti alla fascia di lavori ad alta qualificazione.

Figura 2 – Tasso di occupazione per fascia di livello professionale, 2016

Fonte: Eurostat, Labour force survey

Ridotte dimensioni delle imprese e scarsi investimenti in ricerca e sviluppo sono i motivi dal lato della domanda di lavoro cui si ricorre per spiegare questo deficit. Da quello dell’offerta va aggiunto il basso livello di istruzione della forza lavoro, aggravato dalla scarsa qualità delle competenze anche degli istruiti, come mostra l’indagine Piaac-Ocse sulle competenze degli adulti, secondo la quale l’Italia è all’ultimo posto per quelle di lettura e al penultimo per quelle di matematica tra i paesi sviluppati (ed è incredibile che il risultato non sia al centro del dibattito pubblico).

Ma la scarsa capacità di creare occupazione altamente qualificata si deve anche alla scarsa domanda di lavoro da parte di tre settori connotati da una forte presenza di professioni intellettuali e tecniche. Sono settori dove in Italia, come negli altri paesi europei, è forte la presenza pubblica, poiché si tratta della pubblica amministrazione, dell’istruzione e della sanità. La figura 3, che presenta il tasso di occupazione per grandi settori, mostra che dei quasi 10 punti percentuali di differenza tra l’Italia e l’Unione Europea a 15 oltre 6 sono dovuti a questi tre settori.

Figura 3 – Tasso di occupazione per settore economico, 2016

Fonte: Eurostat, Labour force survey

Se la spesa pubblica non fosse gravata dall’abnorme peso del servizio del debito e delle pensioni,, oltre a portare il tasso di occupazione ai livelli europei, l’Italia potrebbe offrire più occasioni di lavoro ai giovani istruiti e migliori servizi amministrativi, educativi e sanitari. Ma questo è il mondo dei sogni.