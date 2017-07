Illusioni pericolose sul disavanzo*

È un’illusione pensare che politiche in disavanzo per cinque anni possano consentire, semplicemente tagliando le imposte, di sostenere una crescita rigogliosa e tale da garantire comunque una riduzione del debito. Il risveglio potrebbe essere brusco.

L’austerity è finita da tempo

Se è importante che l’Italia partecipi attivamente alla discussione sui cambiamenti da apportare alla governance europea, un discorso totalmente diverso è usare la critica alle regole europee per finalità di politica interna o per giustificare l’abbandono del processo di controllo delle finanze pubbliche.

In primo luogo, è abbastanza agevole dimostrare, dati alla mano, che le regole non hanno impedito l’attuazione di una politica più espansiva negli ultimi anni. Si veda per esempio la nota Prometeia 2017. La vituperata “austerity” si è in realtà conclusa nel nostro paese (e in altri) nel 2014; nel 2015-2016 l’Italia ha potuto attuare, grazie anche a varie clausole di flessibilità concordate con la Commissione, una politica di bilancio decisamente più espansiva. La pressione fiscale per esempio si è ridotta di circa un punto di Pil. Pure la spesa si è ridotta, di circa l’1,5 per cento di Pil, consentendoci così di ridurre il deficit, ma questo in larga misura grazie alle politiche del Quantitative easing nel frattempo adottate dalla Banca centrale europea, cioè acquisti mensili di debito pubblico che hanno fortemente ridotto i tassi di interesse. È bene ricordare che grazie a questa politica in Italia la spesa per il servizio sul debito è ora pari al 3,9 per cento del Pil, uguale a quanto spendevamo nel 1979, prima della crescita del debito pubblico. E che il tasso medio ponderato all’emissione dei titoli pubblici italiani nel 2016 è stato dello 0,55 per cento: non male per un paese che cresce poco e che ha ancora un debito pubblico pari al 132 per cento del Pil.

Il problema è il debito

In secondo luogo, c’è da dubitare che una politica fiscale fortemente espansiva possa aiutare il paese. Il nostro problema economico principale, dal punto di vista delle finanze pubbliche, è che nonostante i tassi straordinariamente bassi non siamo ancora riusciti a ridurre in modo significativo il rapporto debito su Pil; forse siamo riusciti a stabilizzarlo. Oltretutto, la politica del Quantitative easing è agli sgoccioli ed è prevedibile un rialzo degli interessi in tempi rapidi. Il rischio principale per l’Italia è che la crescita nominale arranchi ancora dietro a quella degli altri paesi e che la Bce si posizioni su tassi di interesse appropriati per l’area, ma troppo alti per noi. Ovvio che politiche dissennate di spesa o riduzioni eccessive di entrate, se spaventano i mercati e inducono a fughe di capitali, potrebbero far lievitare i nostri tassi di interesse ancora di più, costringendoci a ulteriori correzioni, magari in momenti economici meno favorevoli, come già successo con il governo Monti.

La via più saggia sembrerebbe essere quella di mantenere un approccio prudente, riducendo più incisivamente il debito approfittando della ripresa in corso, e nello stesso tempo portare avanti politiche economiche che consentano di sostenere la crescita, modulando in modo appropriato interventi fiscali e di riforma. Contare sul fatto che politiche in disavanzo (al 2,9 per cento) per cinque anni possano consentire, semplicemente tagliando le imposte, di sostenere una crescita rigogliosa e tale da garantire comunque un calo del debito appare irrealistico.

Del resto, la stessa esperienza recente del governo Renzi dovrebbe indurre a qualche cautela. Grazie alle politiche fiscali a sostegno delle famiglie, i consumi hanno ripreso a crescere (+2 per cento), ma gli investimenti privati hanno continuato a contrarsi, con solo un lieve rialzo nell’ultimo anno. E le politiche di controllo della spesa, se hanno fatto poco sulla componente più dinamica della spesa pubblica italiana (la spesa sociale, cioè in larga parte le pensioni), hanno tagliato pesantemente gli investimenti pubblici, riducendo sia la domanda che la capitalizzazione del paese. Non c’è dubbio che riduzioni di imposte possono sostenere consumi, investimenti e crescita; ma devono essere credibili, cioè all’interno di un quadro finanziario stabile. Inutile promettere oggi tagli generalizzati di imposte, se gli operatori temono che possano essere revocati domani, per il rischio di una crisi finanziaria. Sarebbero solo controproducenti.

* Massimo Bordignon è attualmente membro dell’European Fiscal Board. Le opinioni espresse in questo articolo sono tuttavia esclusivamente personali e non sono in alcun modo attribuibili all’istituto di appartenenza.