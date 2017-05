Uscire dall’euro è come fumare per dimagrire

Se i vantaggi di un ritorno alla lira si riducono alla possibilità di svalutare, si possono contrapporre i benefici prodotti da tassi di cambio fissi. Ma sono certi i costi di breve-medio periodo che l’economia italiana pagherebbe con l’uscita dall’euro.

Tre tesi sulla perdita di competitività

Che cosa penseremmo di una persona che, costretta per ragioni di salute a smettere di fumare, si lamentasse di aver preso peso e chiedesse continuamente di tornare alla sigaretta come sostituto della dieta? Una parte del paziente Italia è convinta che la malattia sia la perdita di competitività del paese rispetto ai principali partner commerciali. E che aver smesso di fumare, cioè essersi preclusa la possibilità di svalutare il cambio, sia la causa principale dei propri chili di troppo. Nell’immediato, certamente, tornare a fumare limita l’accumulo di peso. Ma ovviamente è una ricetta che causa danni di lungo termine se applicata sistematicamente.

Ci sono tre visioni diverse su che cosa abbia causato la perdita di competitività del paese dalla fine degli anni Novanta in poi.

La prima, quella tedesca, è che la riduzione dei tassi di interesse “regalata” dall’ingresso nell’euro sia stata sprecata in maggiore spesa pubblica e maggiore inflazione, causando un apprezzamento del tasso di cambio reale. La seconda visione, quella del cosiddetto campo no-euro, è che l’adozione stessa della moneta unica abbia direttamente causato il rallentamento della produttività. Ne segue che per “guarire”, cioè per recuperare competitività, sia necessario tornare alla flessibilità del cambio. Della tesi no-euro esiste anche una versione “soft”: tasso di cambio e produttività sono indipendenti fra loro; ma, comunque, svalutazioni del cambio nominale servono a compensare le perdite di competitività dovute al rallentamento della produttività. La terza visione si focalizza sul vero male dell’economia italiana, cioè l’inesorabile rallentamento della produttività del lavoro (e totale dei fattori) in atto oramai dalla seconda metà degli anni Novanta.

Tutte le posizioni hanno in comune lo stesso sintomo: rispetto alla propria produttività, l’economia italiana “costa troppo”. Le tre visioni, però, differiscono radicalmente riguardo alla soluzione del problema.

La visione tedesca chiede austerità per restringere la spesa e frenare l’inflazione. Quella no-euro invoca la libertà di poter mettere mano alla sigaretta (cioè svalutare all’occorrenza il cambio) per poter aggiustare il peso quando i chili in eccesso diventano troppi. La terza visione si concentra sull’origine della malattia: la asfittica crescita della produttività. Chiede cioè al paziente di cambiare il proprio stile di vita, per poter essere più in forma in futuro.

La spiegazione tedesca non è convincente. Attribuire la perdita di competitività reale del paese a un eccesso di inflazione post euro pare poco credibile, proprio in un periodo in cui l’Italia è riuscita a dimezzare il tasso di inflazione. Certamente, però, l’argomento tedesco ha qualche ragione nell’enfatizzare l’enorme occasione perduta dal paese per non aver tradotto in minore spesa e minori tasse i più ampi margini di bilancio resi possibili dalla riduzione dei tassi di interesse.

Le argomentazioni del campo no-euro, invece, appaiono fallaci sul piano della logica economica. La tesi principale è che un cambio reale inizialmente troppo apprezzato abbia strutturalmente compresso la domanda estera nel settore dei nostri beni commerciabili. A sua volta, la caduta persistente di domanda avrebbe causato la contrazione di produttività.

In primo luogo, il rallentamento della produttività (totale dei fattori e/o del lavoro) da metà anni Novanta in poi è un fenomeno generalizzato dei paesi che hanno aderito all’euro. È una sorta di teorema: per ogni paese che abbia fissato un cambio troppo apprezzato ci deve essere un paese che abbia fissato un cambio eccessivamente deprezzato. Come si spiega quindi che la produttività sia rallentata in tutti paesi che hanno aderito all’Eurozona?

Secondo, pur dando per scontato che una contrazione persistente della domanda sia una causa plausibile di una caduta della produttività (tesi scientificamente dubbia), rimane vero che nei primi anni Duemila, con l’ingresso nell’euro, l’Italia ha goduto di un simultaneo impulso di domanda positivo, causato dalla significativa caduta dei tassi di interesse. Difficile immaginare che l’effetto netto (presunto shock di domanda negativo dovuto al cambio troppo rivalutato, interagito con lo shock positivo di minori tassi di interesse) sia stato tale da spiegare il macroscopico rallentamento della produttività italiana.

Terzo, se la domanda stagnante causata da un cambio reale troppo apprezzato fosse la spiegazione del rallentamento della produttività, avremmo dovuto osservare il fenomeno solo nel settore dei beni commerciabili, cioè quelli che risentono della competitività con l’estero. Come si spiega allora che la caduta di produttività da metà anni Novanta in poi emerga in modo pervasivo anche nel settore dei beni non commerciabili?

Quarto, ammesso e non concesso che il tasso di cambio reale italiano sia stato inizialmente fissato in modo errato, come è possibile che i prezzi relativi italiani siano rimasti disallineati così a lungo, in contrasto con ogni evidenza empirica costruita negli anni da numerosi studi sul grado di rigidità dei prezzi dei beni e dei salari? Forse per le ragioni descritte dalla posizione tedesca (troppa spesa pubblica e quindi troppa inflazione). Ma allora il problema centrale italiano sarebbe quello della tendenza cronica e inefficiente del paese a generare inflazione (e spesa) in eccesso rispetto ai propri partner; non certo quello dell’aver rinunciato alla flessibilità del cambio nominale.

Raramente si sono sentiti esponenti del cosiddetto schieramento no-euro argomentare in modo soddisfacente a queste obiezioni. Ben altra cosa, rispetto ai punti precedenti, è lo storico dibattito sull’opportunità per un paese di aderire a un sistema di cambi flessibili rispetto a uno di cambi fissi. I benefici dei cambi flessibili sono ben noti. Se, ad esempio, in un paese, ma non in altri, cala improvvisamente la domanda, la possibilità di deprezzare il cambio permette di dare fiato alle esportazioni, mitigando l’impatto dello shock negativo asimmetrico. Rinunciare a questa flessibilità è certamente un costo. Molto spesso però, in economia, rinunciare a un beneficio non è necessariamente causa di minore benessere. Molto meno noti, e discussi, sono infatti i benefici dei cambi fissi.

I benefici dei cambi fissi

Il primo fondamentale beneficio dei cambi fissi è in termini di credibilità. Esattamente come un paziente che versi in anticipo l’intero costo annuale della palestra segnala la propria volontà di dimagrire con l’esercizio fisico, invece di farlo, a stento, continuando a fumare, così un paese che paghi oggi il costo di rinunciare alla flessibilità del cambio, e quindi alla possibilità di svalutare la moneta in periodi di crisi, segnala la propria volontà di astenersi dal creare inflazione futura in modo sistematico. Ciò riduce le aspettative di inflazione, che a loro volta comprimono l’inflazione corrente. Non a caso, con l’euro, l’inflazione media italiana si è ridotta in modo significativo rispetto ai decenni precedenti.

In secondo luogo, tassi di cambio fissi eradicano il problema della volatilità e dell’incertezza dei cambi, favorendo gli investimenti diretti esteri delle imprese.

Terzo, si dimentica spesso che la capacità di un deprezzamento del cambio nominale di stimolare le esportazioni è strutturalmente limitata. Il prezzo di un qualsiasi bene commerciabile (il vino italiano che le famiglie di New York acquistano nei loro supermercati) dipende in modo significativo da costi di servizi non-commerciabili: ad esempio, il salario che deve essere pagato al camionista per trasportare la bottiglia di vino dal porto di New York al supermercato. Il prezzo della bottiglia di vino è quindi solo in parte sensibile alle fluttuazioni del cambio e risentirebbe solo parzialmente di una svalutazione della “nuova lira” rispetto al dollaro.

Tutti questi argomenti possono facilmente far pendere la bilancia a favore di un sistema di cambi fissi rispetto a uno di cambi flessibili.

Si dice spesso che i cambi nominali fissi (tra valute) siano una camicia di forza che impedisce l’aggiustamento dei tassi di cambio reali (cioè tra panieri di beni tra paesi). L’evidenza empirica per la zona euro mostra invece che, nonostante la presunta camicia di forza, questi ultimi si muovono in modo efficiente, cioè perfettamente in linea con l’andamento della produttività relativa tra i paesi; e ciò avviene anche meglio rispetto ai paesi che sono rimasti al di fuori della moneta unica (ad esempio Svezia, Danimarca, Norvegia e Regno Unito). L’euro, quindi, non è affatto un ostacolo all’aggiustamento dei prezzi relativi tra paesi. Tanto vale, allora, tenersi i benefici dei cambi fissi. D’altronde, l’esperienza dei paesi emergenti, che sempre di più propendono in modo evidente per limitare le fluttuazioni dei loro tassi di cambio, suggerisce che le magnifiche sorti e progressive dei tassi di cambio flessibili, soprattutto per stati con istituzioni di politica monetaria e fiscale strutturalmente deboli, siano ben altro che scontate.

Il dibattito pro o contro l’euro, in Italia, sembra soffrire di una distorsione cognitiva. Se è logicamente fallace l’argomento secondo cui l’euro è la causa del male principale del paese (bassa produttività e quindi bassa crescita e bassi salari), l’argomento a favore di un ritorno alla lira si riduce alla riproposizione stantia del vecchio adagio sulla possibilità di svalutare per sostenere le esportazioni. Al vecchio adagio è però facile contrapporre argomenti uguali e contrari sui benefici, altrettanto importanti, dei tassi di cambio fissi.

In quest’ottica, i costi certi di breve-medio periodo che l’economia italiana pagherebbe con l’uscita dall’euro – rapida inflazione e, soprattutto, fuga di capitali con possibile crac del sistema bancario – appaiono francamente come un salto nel buio, che andrebbe illustrato al paese con la massima onestà intellettuale.