Regno Unito al voto: una decisione dettata dal cinismo

Con una decisione di smisurato cinismo, Theresa May chiama il Ragno Unito al voto. Il suo obiettivo è distruggere il partito laburista e quel che resta del cameronismo nei tory. Lo raggiungerà, ma il significato della Brexit non diventerà più chiaro.

Il cinismo di Mrs May…

La motivazione data da Theresa May per la sua decisione di indire un’elezione anticipata è che le trattative del governo con la UE per ottenere il miglior risultato per il paese sono rese difficili dai partiti di opposizione. Faccio fatica a immaginare una motivazione più balzana. L’esperienza del referendum deve averla convinta che gli elettori si possono abbindolare con frottole straordinarie, come la promessa di 350 milioni in più alla settimana per il sistema sanitario nazionale, purché attribuibili alla perfidia dei pro-europei.

In realtà, l’opposizione alla Brexit è davvero debole. Esprimere dubbi e perplessità sull’uscita dall’Europa attira veementi accuse di sabotaggio anti-democratico: il popolo ha deciso, indietro non si torna. Se le accuse non fanno un baffo al veterano Kenneth Clarke, il solo deputato tory a votare contro l’articolo 50, che ha dichiarato ghignando di aver seguito la politica ufficiale dei tory nei quaranta anni precedenti il 24 giugno, molti deputati laburisti hanno invece ubbidito all’ordine di Jeremy Corbyn di votare con il governo a favore dell’articolo 50, per “adeguarsi alle preferenze dei loro elettori”. I nazionalisti scozzesi e i liberal-democratici si sono sì opposti, ma insieme arrivano a malapena al 10 per cento dei parlamentari. La Camera dei Lord si rifiuta di dare carta bianca al governo, ma è semplicemente il suo compito, e in ogni caso Downing Street può bellamente ignorare le sue opinioni.

Il vero motivo dell’arrogante voltafaccia di Mrs May, che solo in marzo aveva negato per l’ennesima volta di avere intenzione di indire le elezioni, è la convinzione di avere a portata di mano un trionfo elettorale senza precedenti. Convinzione basata sia sui sondaggi elettorali, che danno fino a venti punti percentuali di vantaggio al suo partito, sia su risultati ufficiali: nella recente elezione in un collegio dove il deputato si era dimesso, i tory hanno strappato il seggio ai laburisti che lo detenevano dal 1935. È rarissimo per il governo espugnare un collegio dell’opposizione: l’ultima volta era successo nel 1982, negli anni d’oro di Margaret Thatcher. Numerosi anche i seggi regionali dove i laburisti sono sconfitti dai tory. I conservatori potrebbero dunque arrivare a 400 deputati, livello che nemmeno Thatcher raggiunse mai, avvicinandosi al record del primo trionfo di Tony Blair, che ne ottenne 418.

Oltre a un posto sicuro nella storia elettorale, penso che Madam May abbia anche calcolato che diluire l’ala più fanaticamente brexitista dei tory in un brodo di neo-deputati che le devono un inaspettato ingresso in parlamento possa renderle la vita più facile, evitandole di dover continuamente preoccuparsi della Camera dei comuni nelle trattative con l’UE. E c’è chi sostiene che May sia seriamente preoccupata dagli effetti che la prospettiva di una Brexit dura comincia ad avere sull’economia. Nonostante il linguaggio truculento, potrebbe essere un presagio che la Brexit si ammorbidirà. I mercati finanziari sembrano condividere questa opinione e la sterlina si è rivalutata rispetto ad altre valute all’annuncio delle elezioni. Durerà?

… e quello di Mr Corbyn

Per la prima volta da quando era assessore nel municipio londinese di Haringey, Jeremy Corbyn ha dovuto prendere una decisione con conseguenze pratiche. La riforma costituzionale imposta da David Cameron fissa in cinque anni la durata della legislatura. In passato il primo ministro poteva semplicemente chiedere alla regina di sciogliere il parlamento; dal 2010, invece, è necessaria una maggioranza di due terzi dei deputati. Se i laburisti avessero votato contro, l’elezione non si sarebbe potuta tenere. Corbyn ha giustificato il suo appoggio al governo dichiarando che il paese avrà finalmente la possibilità di eleggere lui come primo ministro, ma nemmeno nei suoi sogni più fantastici il leader laburista può pensare davvero di varcare la soglia del numero 10 di Downing Street il 9 giugno. È infatti difficile immaginare un partito più diviso, demoralizzato e guidato da una leadership di più straordinaria incompetenza. Di Brexit Corbyn non parla nemmeno, e al di là di fatue tirate demagogiche contro il capitalismo e la disuguaglianza, le idee concrete del governo-ombra per rivoluzionare il paese si possono riassumere nelle proposte di alzare il sussidio a chi accudisce genitori anziani a casa, aumentare di 2,50 sterline il salario minimo orario e nazionalizzare le case di riposo che non passano l’ispezione.

Ritengo invece che la sua decisione di votare come Mrs May gli ha chiesto di fare sia dovuta al desiderio di liberarsi di alcuni deputati scomodi, quelli che si trovano in collegi brexitisti pur favorendo l’appartenenza all’Europa o quelli che potranno essere accusati di blairismo. L’obiettivo di Corbyn sembra dunque quello di rimanere alla guida di un piccolo drappello di fedeli fanatici più interessati alla purezza ideologica che a costituire un’efficace opposizione al governo più dispotico e illiberale della storia del Regno Unito.